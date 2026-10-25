집채만 한 가방 메고 사서 고생... 이 풍경에 후회 없네요

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'여자 혼자'란 말은 무언가 강인한 어감이 느껴진다. 여자 혼자 여행, 여자 혼자 등산, 여자 혼자 캠핑. 무언가 무모한 도전을 할 때 말머리에 달린다. 나는 '혼자' 뒤에 붙는 단어들이 지금보다 훨씬 다양해지면 좋겠다고 생각했다. 누군가의 혼자는, 늘 다른 여성들의 용기가 됐기에. 혼자가 되길 망설이지 않을 때, 우린 비로소 어른으로 성장하기에.유독 자신감이 바닥을 기던 시기에 나도 누군가의 '혼자'를 보고 백패킹을 결심했다. 백패킹은 여간 고단한 취미가 아니다. 기본적으로 무거운 배낭을 짊어질 단단한 어깨가 있어야 한다. 텐트를 칠 줄도 알아야 하며, 컴컴한 어둠이 내린 자연 속에서 홀로 취침할 담력도 갖춰야 한다. 그래서 더욱 떠나고 싶었다. 서른을 넘겨서도 여전히 '처음'인 일이 있다는 게 얼마나 설레는 일인가.초가을로 접어든 10월의 어느 날, 오전 9시 인천항에서 굴업도로 향하는 배는 만석이었다. 국내 3대 백패킹 성지답게 알록달록한 배낭들이 배 한쪽에 사람마냥 자리를 차지했다. 3시간을 자다 깨길 반복하면 어느덧 뱃머리가 데크에 닿는다. 제각기 모습으로 옹기종기 모여 있는 언덕과 광활하게 트인 모래 해안가. 민둥산마냥 깔끔하게 깎아지른 개머리언덕, 바람결에 산들산들 흔들리는 억새들. 진짜 백패커가 된 듯 기분은 한껏 들뜨기 시작한다.보통 굴업도는 마을에서 점심 식사를 해결하고 마을 초입부터 본격적인 트레킹을 시작한다. 여행을 가기 전 점심을 예약했던 '장할머니댁 민박'의 문을 열었다. 인자한 할머니께서 차려주는 소담한 한식 한 상. 생선튀김은 바삭하고, 묵무침은 새콤달콤하다. 이 마을에서 먹는 마지막 만찬이므로 후회 없이 밥 한술 크게 뜬다.오후 볕이 뜨거워졌다. 배낭을 단단히 짊어지고 해안가 끄트머리에서 트레킹을 시작한다. 등산 좀 열심히 할걸! 생각보다 가파른 언덕길에 등산 스틱을 짚은 두 손에 식은땀이 잔뜩 고인다. 가을 백패킹 가방은 내 몸집보다 커서 무게중심이 자꾸 등 아래로 쏠렸다. 무거운 막냇동생 업은 누나처럼 이리 기우뚱 저리 기우뚱 온몸은 휘청였다. 백패킹 시작 몇 분 만에 왜 이 고생을 사서 하나 저절로 탄식이 나왔다. 그래도 여기까지 와서 되돌아갈 순 없다. 숨을 한 번 깊게 고르고 다시 걸음을 재촉했다.언덕을 지나, 갈림길을 지나, 나무숲을 지나. 온 등은 흠뻑 젖고 입술은 바싹 타들어 갈 때쯤, 서서히 백패커들이 쳐 놓은 알록달록한 텐트들이 눈에 들어왔다. 이윽고 완만한 능선을 타고 바다를 향해 고개를 꼿꼿이 세운 개머리언덕에 다다랐다. 마치 바다를 가르는 선박처럼 햇빛을 머금은 언덕의 앞머리가 푸른 수평선을 향해 길게 뻗어 있었다. 걸음을 뻗을 때마다 언덕 전체를 뒤덮은 억새 군락은 금빛 파도처럼 부드럽게 물결쳤다.이제 텐트를 칠 차례다. 개머리언덕 근방에서 땅이 평평한 곳을 찾아냈다. 야무지게 텐트 가방을 꺼냈지만 산 넘어 산이다. 거센 바닷바람에 플라이는 제멋대로 펄럭이고, 망치마저 깜빡해 팩을 돌덩이로 쾅쾅 내리쳤다. 이리저리 날아다니는 천을 붙잡고 땀 뻘뻘 흘린 끝에, 생애 첫 텐트가 어렵사리 제 모습을 찾아갔다. 물론 그마저도 잘못 친 덕에, 주변 백패커들의 도움을 받아 완성될 때까진 꽤 긴 시간이 필요했다.서울 건물 숲을 벗어나 먼 길 끝에 맞이한 자연은 황홀했다. 캠핑 의자에 게으름뱅이처럼 앉아 홀로 와인을 마시고 달큰하게 취해도 괜찮았다. 휴대전화 배터리가 나갈까 봐 꺼내 든 책은 머릿속에 맑은 힐링을 가져다주었다. 주변을 둘러보니 홀로 텐트를 치고 맥주와 함께 느긋한 오후를 즐기는 여성 백패커들이 눈에 띄었다. 얼굴마다 가득한 여유의 미소가 바람에 실려 내 표정에도 스몄다.오후 4시가 넘어가자 따사로웠던 햇빛이 서서히 걷히기 시작했다. 가을 하늘은 믿기지 않을 정도로 청명해서 흰 도화지처럼 노을의 모든 색을 고스란히 담아냈다. 하늘 높이 떠올랐던 해는 바다의 수평선에 가까워질수록 더 크고 강렬하게 타오르기 시작했다.햇빛이 비친 바다는 은하수처럼 금빛 윤슬이 눈부시게 반짝였다. 매일 오후 갑갑한 회사 창문 너머 멍하니 응시했던 태양이 이토록 근사한 존재였구나. 돌 언덕 위에 앉아 붉게 물드는 해수면을 오래도록 바라봤다.밤이 찾아오기 무섭게 바닷바람이 강렬하게 텐트들을 헤집기 시작했다. 비취사 라면을 핫팩 삼아 불어 먹고 테이블과 의자를 서둘러 텐트 안으로 들였다. 큰 괴물이 텐트를 잡고 냅다 흔드는 듯 플라이가 굉음과 함께 쉴 새 없이 펄럭였다. 나는 처음 겪는 공포에 어린아이처럼 침낭 속을 비집고 들어갔다.문득 굴업도에 가면 별하늘은 꼭 봐야 한다는 말이 생각나 용기 내어 밖에 나갔다. 아, 그 순간 별똥별이 반짝하고 밤하늘에 수평선을 그렸다. 그리고 온 세상을 수놓은 쏟아질 듯한 별하늘이 두 눈앞에 펼쳐졌다. 언제 겁먹었냐는 듯 풀밭 위에 철퍼덕 대 자로 누워 아주 오랫동안 별들을 실컷 구경했다.새벽에 눈을 뜨자 밤의 괴물은 어느덧 사라져 있었다. 작은 랜턴 하나 들고 어둠을 헤치며 개머리언덕 반대쪽으로 걸음을 향했다. 이슬을 머금은 억새들에 바지 밑단이 흠뻑 젖었다. 그래도 일출을 봐야겠단 고집 하나로 언덕 능선을 정신없이 가로질러 갔다.이윽고 해수면 끝에서 아주 작고 붉은 태양이 이글거리며 조금씩 모습을 드러냈다. 하늘은 어느새 옅은 노란색으로 밝아지고, 햇살을 받은 억새들은 금빛으로 넘실댔다. 가만히 눈을 감고 내년 소망을 빌었다. 용기 내어 떠나오지 않았다면 영원히 만나지 못했을 금빛 일출을 향해. 문득, 앞으로 인생에서 마주할 일들을 조금은 덜 두려워해도 될 것 같다는 생각이 들었다.누군가의 '혼자'를 보고 이곳까지 먼 길 떠나온 것처럼. 나의 서툰 하룻밤도 누군가에게 떠날 용기가 될 수 있을까. 이 굴업도에서의 여정이 또 다른 누군가의 걸음으로 이어지길 바라며. 금빛으로 한껏 물든 굴업도 언덕 위에서, 이젠 나도 들려줄 이야기가 하나 생겼다.인천에서 남서쪽으로 90km 떨어진 섬 굴업도는 사람이 엎드려 일하는 형상에서 이름이 붙여졌다고 한다. 가을이 찾아오면 언덕을 뒤덮은 금빛 억새 군락이 백패커들과 관광객들을 맞이한다. 트레킹 시간은 30분 안팎으로 백패킹 초보자들도 큰 어려움 없이 완주할 수 있다. 부모 손을 잡고 온 어린 초등생부터 백발의 중년까지 백패커 연령대도 다양하다.개머리언덕 야영지는 노지이기 때문에 화장실이나 개수대는 없다. 다만 하룻밤의 불편함을 감수하면 황홀한 일출과 노을을 두 눈에 담을 수 있다. 올가을, 어딘가로 떠나고 싶은 이 설레는 계절. 나를 위한 첫 도전으로 굴업도 백패킹은 어떠신지.