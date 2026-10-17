세종시 소방 인력, 정원은 늘었는데 실제 근무 인원은

큰사진보기 ▲16일 세종시의회 교안위 유인호 의원이 소방본부를 상대로 소방인력 결원 현황과 인력 운영 개선 방안에 대해 질의하고 있다. ⓒ 뉴스피치 관련사진보기

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큰사진보기 ▲16일 세종시 소방본부를 대상으로 2026년도 행정사무감사에서 질의하고 있는 유인호 의원 ⓒ 세종시의회 관련사진보기

큰사진보기 ▲16일 세종시 소방본부를 대상으로 2026년도 행정사무감사에서 질의하고 있는 곽효정 의원 ⓒ 세종시의회 관련사진보기

[시민기자 수첩] 감사장의 지적, '구체적 실행계획'으로 이어져야 이번 행정사무감사는 소방인력 결원(46명)과 의용소방대 부족, 실화재 훈련시설 부재, 응급환자 이송 지연 등 평소 시민들이 접하기 어려웠던 소방행정의 실태를 구체적인 수치와 생생한 현장의 목소리로 짚어냈다는 점에서 의미가 크다.



충분한 인력과 실전 훈련 기회, 신속한 응급환자 이송체계는 소방공무원의 근무환경 개선뿐만 아니라 시민의 생명과 재산을 보호하기 위한 기본 조건이다. 소방본부는 인력 충원과 훈련시설 확충, 의료 협력체계 개선 등을 단계적으로 검토하겠다고 밝혔으나, 행정은 문제 인식과 단순한 약속에서 끝나서는 안 된다.



행정사무감사의 진정한 성과는 지적의 양이 아니라 실제 현장의 변화로 이어졌느냐에 달려 있다. 이번 감사에서 제기된 과제들이 반복되는 개선 약속에 머무르지 않고, 소방 현장의 대응력 강화와 시민이 체감하는 안전으로 이어질 수 있도록 세종시의회와 소방본부의 지속적인 점검과 후속 조치가 요구된다.



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세종특별자치시의회 교육안전위원회(위원장 손인수)는 16일 세종시 소방본부를 대상으로 2026년도 행정사무감사를 실시하고 소방인력 운영 실태와 재난 대응체계, 시민 안전 확보 방안을 집중 점검했다.이날 감사에서는 소방공무원 결원이 증가한 문제를 비롯해 의용소방대 인력 부족, 공동주택 전기차 화재 예방, 소방훈련시설 확충, 응급환자 이송 지연, 소방차 진입 장애지역 관리 등이 주요 현안으로 다뤄졌다.세종시 소방본부 자료에 따르면, 소방공무원 결원은 2024년 11명(1.9%)에서 2025년 29명(5.0%), 2026년 7월 말 기준 46명(7.6%)으로 증가했다. 같은 기간 정원은 585명에서 609명으로 24명 늘었지만, 실제 근무하는 현원은 574명에서 563명으로 11명 감소했다.유인호 의원(더불어민주당, 보람동)은 정원이 늘었음에도 현원이 줄고 결원이 확대된 원인을 날카롭게 짚었다. 유 의원은 "소방 정원은 늘어나는데 현원은 오히려 줄고 결원이 점점 커지는 것은 심각한 문제"라며 "결원 발생 원인과 소방서별·직급별 인력 불균형을 정확히 분석해, 반복되는 인력 난에 대응할 수 있는 실효성 있는 운영체계와 구체적인 충원계획을 마련해야 한다"고 촉구했다.이에 신희범 소방본부장은 "현재 결원 46명 가운데 휴직자가 37명이며, 이 중 육아휴직자가 32명에 달한다"며 "기간제 대체인력 5명을 활용하고 있지만, 화재진압과 구조·구급 업무는 전문교육과 자격 요건이 필수적이라 일반적인 대체인력 확보에는 현실적인 한계가 있다"고 답했다.유 의원은 "육아휴직 증가 추세를 사전에 예측해 인력 운영계획에 반영하고, 상시 대체인력을 확보할 수 있는 시스템이 필요하다"고 거듭 주문했고, 소방본부는 관련 부서와 협의해 채용 확대 및 대체인력 확보 방안을 마련하겠다고 밝혔다.지역사회 화재 예방과 재난 대응을 지원하는 의용소방대의 인력 부족 문제도 제기됐다. 현재 세종시 의용소방대는 정원 820명 가운데 현원이 719명으로, 101명이 부족한 상태다. 소방본부는 일부 지역의 인구 감소와 중도 사직을 원인으로 꼽으며 정년 연장과 조직 통합 운영 등을 검토하고 있다고 밝혔다.공동주택 전기차 충전시설 화재 예방과 초기 대응장비 확보 문제도 주요 쟁점으로 떠올랐다. 곽효정 의원(국민의힘, 비례)은 "전기차 충전시설이 계속 늘어나는 만큼 질식소화포 등 초기 대응장비 확보와 입주민 안전교육이 시급하다"며 "특히 아파트 단지마다 장비 보유 수준이 제각각이어서 화재 발생 시 대응 공백이 우려되므로, 명확한 장비 확보 기준과 관리체계를 서둘러 마련해야 한다"고 지적했다.소방본부 측은 "질식소화포 비치가 법적 의무사항이 아니다 보니 공동주택별 보유 현황에 차이가 있다"며 "소방서 차원의 대응장비를 지속 확보하고 활용체계를 공고히 하겠다"고 설명했다.소방대원의 현장 대응역량을 높이기 위한 훈련시설 부족 문제도 도마 위에 올랐다. 곽효정 의원은 "기존 소방전술훈련장이 협소하고 주변 민원까지 발생하고 있다"며, 대형·복합 재난에 대비할 수 있는 종합훈련시설 확충 필요성을 제기했다. 실제 화재와 유사한 환경에서 반복적으로 훈련할 수 있어야 현장 대응능력을 높이고 소방대원의 안전도 확보할 수 있다는 취지다.신희범 소방본부장은 "현재 자체 훈련시설에서는 실화재 훈련이 어려워 충청소방학교 시설을 이용하고 있지만, 충분한 훈련 기회를 확보하는 데 한계가 있다"고 설명했다. 또한 "자체 종합훈련시설 확충계획은 아직 구체화되지 않았으며, 단기적으로 외부 시설 활용을 확대하고 중장기적으로 자체 훈련시설 확보 방안을 검토하겠다"고 밝혔다.의원들은 훈련시설 부족을 단순한 공간 문제가 아닌 현장 대응력과 직결된 과제로 보고, 부지와 예산 확보를 포함한 단계별 추진계획 마련을 요구했다.응급환자 이송 과정에서 발생하는 병원 선정 지연 문제도 집중 논의됐다. 의료기관과 협약을 체결했더라도 전문의 부재나 병상 부족으로 실제 환자 수용이 어려운 사례가 지속되는 점이 문제로 지적됐다.유인호 의원은 "중증응급환자는 병원 선정 지연이 곧 생명과 직결된다"며 "단순한 협약 체결에 그칠 것이 아니라 의료기관별 진료 가능 분야와 병상 상황, 수용 불가 사유 등을 체계적으로 관리하고, 현장 구급대가 실질적인 수용 여부를 신속하게 확인할 수 있는 정보 공유체계를 구축해야 한다"고 강력히 주문했다.소방본부는 "고위험 산모와 중증응급환자 발생 시 전국의 수용 가능한 의료기관을 즉시 확인해 이송하고 있지만, 지역 내 수용 병원 부족과 의료기관별 여건 차이로 이송이 지연되는 어려움이 있다"고 고충을 털어놓았다.이와 함께 소방차 진입이 어려운 6개 지역에 대한 안전관리와 주민 대상 소방시설 사용교육 강화 필요성도 제기됐다.