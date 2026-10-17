쓰레기 제로, 원마루의 기적 재현

큰사진보기 ▲17일 청주를 대표하는 마을 축제인 ‘제16회 분평동 원마루축제’가 2회 연속 일회용품 없는 친환경 축제의 명성을 이어가며 성황리에 마무리됐다.(사진 김남균 기자) ⓒ 충북인뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲17일 청주를 대표하는 마을 축제인 ‘제16회 분평동 원마루축제’가 2회 연속 일회용품 없는 친환경 축제의 명성을 이어가며 성황리에 마무리됐다. (사진 김남균 기자) ⓒ 충북인뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲원마루 축제에선 다회용기 컵과 정수기가 배치돼 플라스틱 불명에 담긴 생수를 사용하지 않는다. (사진 김남균 기자) ⓒ 충북인뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲다회용기 그릇과 다회용 컵 (사진 김남균 기자) ⓒ 충북인뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲음식물을 먹은 뒤 이용자들이 사용한 다회용기를 반납하는 퇴식구 모습 (사진 김남균 기자) ⓒ 충북인뉴스 관련사진보기

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큰사진보기 ▲원마루 축제에 참여한 신용한 충북도지사(왼쪽)과 이광희 국회의원(사진 김남균 기자) ⓒ 충북인뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲이장섭 청주시장이 원마루축제 현장을 둘러보고 있다. (사진 김남균 기자) ⓒ 충북인뉴스 관련사진보기

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17일 청주를 대표하는 마을 축제인 '제16회 분평동 원마루축제'가 2회 연속 일회용품 없는 친환경 축제의 명성을 이어가며 성황리에 마무리됐다.2년 전 주민들이 자발적으로 일회용품 없는 축제를 표방하며 전국적으로 관심을 받은 가운데, 제주도 봉개동 주민자치위원회에서 벤치마킹을 위해 참여하는 등 관심을 모았다.주민 3000여 명이 참여한 이번 축제는 관의 개입 없이 주민자치위원회를 필두로 주민들이 스스로 기획하고 실행하는 '주민 주도형 축제'다. 기후 위기 시대에 발맞춘 저탄소 친환경 축제의 표준을 제시했다는 평가를 받고 있다.2년 전부터 '일회용품 없는 축제'를 선언하며 전국적으로 화제를 모았던 원마루축제는 올해도 그 약속을 철저히 지켰다.축제장 내 먹거리 장터와 체험 부스 등 어디에서도 플라스틱이나 종이로 된 일회용기를 찾아볼 수 없었다.마을 어르신과 주민 2000여 명에게 제공된 대규모 무료 점심 식사 역시 전량 다회용기를 사용해 대접했다.수천 명이 먹고 즐기는 대규모 행사인 만큼 엄청난 양의 쓰레기가 예상됐지만 주민들의 자발적인 다회용기 회수와 철저한 분리배출 덕분에 축제장은 시종일관 깨끗한 모습을 유지했다.주민들이 일궈 낸 친환경 축제의 현장을 직접 확인하고 축하하기 위해 충북 청주 주요 정관계 인사들도 대거 참석했다. 신용한 충북도지사, 이장섭 청주시장, 이광희 국회의원 등이 함께해 주민들과 소통하며 축제를 즐겼다.원마루축제의 친환경 운영 노하우를 배우기 위한 다른 지역 주민자치위원들의 발길도 이어졌다. 제주도 봉개동의 주민자치위원장과 위원들이 축제 현장을 직접 방문해 다회용기 순환 시스템과 주민 참여 과정을 꼼꼼히 살폈다.축제에 참여한 한 주민은 "주민들이 직접 준비한 축제에서 환경까지 보호할 수 있어 뿌듯하다"며 "불편함을 기꺼이 감수하고 다회용기를 사용하는 이웃들을 보며 큰 자부심을 느꼈다"고 전했다.2년 전 3000명이 즐긴 축제에서 쓰레기 종량제 봉투를 단 몇 장만 배출하는 '원마루의 기적'을 일궈냈던 분평동 주민들은, 올해 제16회 축제 역시 완벽한 친환경 축제로 치러내며 탄소중립 실천이 거창한 구호가 아닌 마을 공동체의 작은 실천에서 시작된다는 것을 다시 한번 증명해 보였다.