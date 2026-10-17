런던 한복판 '김 구워주는' 매장에 가봤습니다

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큰사진보기 ▲즉석구이김 전문점이 런던 한복판에 문을 열었다 ⓒ 이택민 관련사진보기

큰사진보기 ▲직접 김을 재단하고 있는 김대용 대표 ⓒ 이택민 관련사진보기

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검은 반도체로 불리는 대한민국 '김'이 K-콘텐츠와 K-푸드의 인기에 힘입어 유럽에서도 주목받고 있다. 유럽수산양식제품시장관측소(EUMOFA)에 따르면, EU 역외 식용 해조류 수입 중 한국산 비중이 16%에 달하며 톱 3에 진입했다고 밝혔다. 이처럼 유럽 내 한국 김에 대한 관심이 높아진 가운데, 영국 런던 영국박물관 인근에 유럽 최초 '한국식 즉석 구이김 전문점'이 지난 10일 당당히 문을 열었다.모던하고 깔끔한 외관에 한글 '김' 단어가 선명하게 적힌 간판과 '즉석 구이김 전문' 문구가 현지인들과 관광객들의 시선을 사로잡고 있다. 지난 16일 직접 찾은 매장 내부에서는 고소한 참기름 향과 함께 한국에서 직접 들여온 전용 김 구이 기계가 쉼 없이 가동되고 있었다. 최신식 김 로스팅 설비를 갖춘 이곳에서는 하루 최대 2000장 이상의 김을 즉석에서 구워낸다.투명한 유리 조리대 너머로는 한국에서 직접 공수해 온 최상급 광천김·서천김 등을 정성스럽게 정돈하고 재단용 칼로 바삭한 김을 썰어 정갈하게 포장하는 모습이 생생하게 펼쳐진다. 갓 구워진 김의 바삭거리는 소리와 고소한 향에 이끌려 들어온 현지 손님들은 시식 코너에서 방금 구운 한국 김을 맛볼 수 있다. 이곳에서는 즉석구이김을 비롯해 김밥을 판매하고 온라인 김 판매까지 영역을 확대할 예정이다.이 창의적이고 도전적인 공간을 일궈낸 주인공은 김대용(David Kim), 배정철(JC Bae) 공동대표다. 특히 김대용 대표에게 이 자리는 남다른 의미를 지닌다. 2005년 어학연수로 처음 영국을 찾았던 유학생 시절, 바로 이 위치에 있던 비빔밥 카페에서 김밥을 말던 아르바이트생이었기 때문이다. 이후 영국에 정착해 20여 년이 지난 지금, 추억이 서린 옛 터전을 직접 인수하게 된 김 대표의 감회는 남다를 수밖에 없다.원래 '서울 디스코'라는 이름의 평범한 한식당을 구상했으나 한국 김의 본연의 맛을 유럽에 제대로 알리겠다는 오랜 사업 아이디어를 꺼내 들었고, 함께 동업하는 배정철 공동대표를 끈질기게 설득한 끝에 결정하게 되었다.기존에 계획했던 인테리어 시공을 전면 백지화하는 것이 쉽지는 않았지만, 배 대표 역시 "우리 아이에게 가장 좋은 김을 믿고 먹일 수 있겠다"는 것과 "유럽에서 가장 좋은 한국의 김을 선보이자"는 뜻에 전적으로 공감했고 지금의 유럽 최초 즉석 구이김 전문점이 탄생할 수 있었다.조미김 위주의 유통을 넘어, 현지에서 직접 구워내는 '즉석 구이김'이라는 혁신적인 콘셉트로 유럽 시장의 문을 두드린 이번 도전은 K-푸드의 품격을 한 단계 높였다는 평가를 받는다.김대용 공동대표는 "유럽 최초의 즉석 구이김 전문점이라는 자부심과 책임감을 동시에 느낀다"며 "한국 명품 김의 우수성과 깊은 맛을 런던을 찾는 전 세계인들에게 알리기 위해 최선의 노력을 다하겠다"고 포부를 밝혔다.