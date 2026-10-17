백악관 대변인, 취임 5일 만에 해임... 역대 최단 기록

큰사진보기 ▲도널드 트럼프 미국 대통령의 새로운 백악관 대변인으로 발탁되었던 케이티 자카리아가 취임한 지 불과 5일 만에 자리에서 물러났다. 미국 역사상 최단명 대변인 기록을 남기게 된 이번 경질은 첫 언론 브리핑에서의 미숙한 대응과 변호사 자격 사칭 및 이력 논란이 연일 폭풍처럼 이어지며 결국 백악관이 백기를 든 결과였다. ⓒ 케이티 자카리아 X 갈무리 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲자카리아는 이날 늦게 X(옛 트위터)에서 트럼프 대통령과 함께 찍은 사진을 올리며 대변인직에서 물러났음을 인정했다. ⓒ 자카리아 X 갈무리 관련사진보기

도널드 트럼프 미국 대통령의 새로운 백악관 대변인으로 발탁됐던 케이티 자카리아가 취임한 지 불과 5일 만에 자리에서 물러났다.미국 역사상 최단명 대변인 기록을 남기게 된 이번 경질은 첫 언론 브리핑에서의 미숙한 대응과 변호사 자격 사칭, 이력 논란이 연일 폭풍처럼 이어지며 결국 백악관이 백기를 든 결과였다.트럼프 대통령은 16일(현지 시간) 조지아주 중간선거 유세 참석차 백악관 남단 잔디밭을 나서며 기자들과 만나, 자카리아에게 새로운 직책을 '재고해 보라'고 권유했다고 직접 밝혔다.트럼프 대통령은 "솔직히 내가 당신이라면 이 자리를 재고해 보겠다. 케이티, 이 자리가 꼭 필요하나? 내 생각엔 필요 없어 보인다"고 대화 내용을 회상하며, 그녀가 거센 언론의 마녀사냥에 고통받을 필요가 없다는 취지로 언급했다. 그러면서 자카리아가 다른 방식으로 자신을 위해 일할 수 있을 것이라고 덧붙였다.스티븐 청 백악관 공보국장 역시 자카리아가 추후 발표될 새로운 역할로 전환할 것이라고 공식화했다. <뉴욕타임스>는 내부 소식통 세 명의 전언을 인용하며 백악관 내부 논의 결과 자카리아가 대변인직에서 밀려난 것이라고 전했다.자카리아는 이날 늦게 X(옛 트위터)에서 트럼프 대통령과 함께 찍은 사진을 올리며 대변인직에서 물러났음을 인정했다.그녀는 "트럼프 대통령은 친절하고, 훌륭하며, 너그럽고, 사려 깊으며, 열정적이고 성실한 분"이라며 "그분이 그동안 해오셨고 앞으로도 해나가실 방식으로 미국을 다시 위대하게 만들 수 있는 사람은 아무도 없을 것"이라고 노골적으로 트럼프 대통령을 찬양했다. "그분을 위해 일할 수 있었던 것은 영광이었다"라고 덧붙였다.앞서 지난 12일, 트럼프 대통령의 전격적인 발탁으로 백악관 대변인 자리에 오른 그녀는 백악관 내부 다수에게 생소했던 무명의 폭스뉴스 평론가 출신이었다. 자카리아는 대통령 곁을 밀착 보좌하는 실세 참모 내털리 하프의 전폭적인 지지를 업고 기용되었으나, 애초부터 실력보단 충성도 위주 인선이라는 우려를 샀다.수도 워싱턴으로 이사조차 오지 못한 채 급하게 업무를 시작한 그녀는 지난 13일 첫 데뷔 브리핑에서 대본을 따라 읽기에만 급급했고, 질의응답을 불과 5분 반 만에 황급히 매듭지어 언론의 혹평을 받았다. 설상가상으로 변호사 시험에 합격하지 못했음에도 트럼프 대통령이 임명 당시 그를 '변호사'로 치켜세운 것을 두고 이력 허위 기재 논란이 불거졌다.특히 <뉴욕타임스> 기자가 '어느 주에서 변호사 시험에 합격했나'라고 묻자, 그녀는 "중국으로 이주했을 때"라고 동문서답을 내놓으면서 의혹은 더욱 증폭됐다. 이후 캘리포니아 주 페퍼다인 로스쿨을 졸업했으나 변호사 시험에 낙마한 이력이 드러났고, 권력감시단체인 '책임 추구 캠페인(Campaign for Accountability)'이 캘리포니아 주 변호사협회에 조사를 요구하는 진정을 제기하는 등 법적 논란으로까지 번졌다.이후 친정인 폭스뉴스 프로그램에 출연해서도 관련 의혹에 대해 해명을 제대로 해내지 못하고 횡설수설하며 여론을 더욱 악화시켰다.진행자가 "변호사 시험에 떨어졌다는 사실을 대통령에게 미리 털어놓았어야 했다고 후회하지 않느냐"묻자, 자카리아는 "그런 질문은 애초에 받지 않았다"며 책임을 백악관 검증팀에 떠넘기는 듯한 무책임한 답변을 내놓아 시청자들과 백악관 관계자들을 동시에 경악하게 만들었다. 결국 이 방송이 나간 지 불과 몇 시간 만에 트럼프 대통령은 그녀의 경질을 결단했다.불과 5일간의 재임 기간과 단 한 차례의 브리핑만을 남긴 자카리아는 백악관 대변인 역사상 최단기 하차 불명예를 안게 됐다. 트럼프 1기 당시 앤서니 스카라무치 전 공보국장이 기록했던 11일에서 절반도 못 미친 셈이다.이번 자카리아 경질 사태는 트럼프 2기 행정부 인선 시스템과 TV 출연자 중심 발탁의 허점을 고스란히 드러낸 대표적 사건으로 평가된다. 자카리아 외에도 마찬가지로 폭스뉴스 출신인 킴벌리 길포일 주그리스 미국 대사 또한 지난 13일 비리와 금품 수수 의혹으로 경질된 바 있다.