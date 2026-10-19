나체로 표현된 남성 성인 상... 뜻밖의 충격

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큰사진보기 ▲인도엘로라 석굴중 10번 비슈바카르마 불교 석굴 ⓒ 김성례 관련사진보기

큰사진보기 ▲인도엘로라 석굴 중 카일라사 힌두교 사원 ⓒ 김성례 관련사진보기

큰사진보기 ▲인도엘로라 석굴 카일라사 사원 ⓒ 김성례 관련사진보기

큰사진보기 ▲인도엘로라 자이나교 석굴 ⓒ 김성례 관련사진보기

큰사진보기 ▲인도아잔타석굴 벽화 그림 ⓒ 김성례 관련사진보기

큰사진보기 ▲인도아잔타 석굴 ⓒ 김성례 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 채택되고 난 후 브런치에도 실립니다.

인도에서 서바스(Servas) 국제 여행자 모임의 일정을 마친 뒤, 한국인 네 명은 자유 여행을 이어 갔다. 뭄바이에서 기차를 타고 아우랑가바드로 향했다. 단체 일정의 분주함에서 벗어나 호텔에 머물며 이틀 동안 인도 문화유산의 백미인 엘로라와 아잔타 석굴을 탐방하기로 했다.인도 여행을 시작하기 전에는 그저 오래된 유적을 직접 보고 싶었다. 그러나 막상 석굴 앞에 서니 단순히 오래되었다는 사실만으로는 설명할 수 없는 것들이 눈에 들어왔다. 사람들은 왜 바위를 깎아 거대한 사원을 만들었을까. 무엇을 믿었기에 어두운 동굴 안에 신과 성인의 모습을 새겼을까. 그리고 천 년이 넘는 세월을 건너온 그들의 믿음은 오늘날 우리에게 어떤 의미가 있을까.첫째 날은 엘로라, 둘째 날은 아잔타였다. 두 곳은 모두 유네스코 세계유산이지만, 그 안에서 만난 세계는 사뭇 달랐다.아우랑가바드에서 북서쪽으로 약 30km를 달려 엘로라에 도착했다. 이곳에는 약 2km에 걸쳐 34개의 석굴이 이어진다. 대체로 6세기부터 10세기 무렵까지 조성되었으며, 불교· 힌두교· 자이나교 석굴이 차례로 자리하고 있다.한 곳에서 서로 다른 세 종교의 유적을 만날 수 있다는 사실부터 놀라웠다. 종교마다 신앙의 대상도, 수행의 방식도, 예술적 표현도 달랐다. 그런데 그 모든 세계가 하나의 바위산에 나란히 새겨져 있었다.먼저 불교 석굴을 둘러보았다. 엘로라의 불교 석굴은 1번부터 12번까지다. 승려들이 머물며 수행하던 수도원인 비하라(Vihara)와 예배를 위한 공간인 차이티야(Chaitya)가 있다. 내 기억에 가장 강렬하게 남은 곳은 10번 석굴, 비슈 바카르마 석굴이었다.안으로 들어서자 거대한 둥근 천장이 눈앞에 펼쳐졌다. 돌기둥이 양옆으로 늘어서 있고, 천장은 마치 거대한 동물의 갈비뼈 안쪽이나 배의 선체 속으로 들어온 듯한 모습이었다. 나는 그 공간을 보며 코끼리의 뼛속에 들어온 것 같다는 생각을 했다. 물론 실제 동물의 뼈를 본뜬 것은 아니다. 천장의 갈비뼈 같은 구조는 고대 목조 건축의 서까래와 들보를 돌로 재현한 것이다. 나무로 지었던 건축의 형태를 바위 속에 영구적으로 남긴 셈이다.예배당 안쪽에는 스투파가 있고, 그 앞에 부처의 형상이 자리한다. 스투파는 부처와 관련된 성스러운 기념물로, 불교 신앙의 중요한 예배 대상이다. 이곳에서는 스투파와 부처의 형상이 어우러져 예배 공간의 중심을 이룬다.그 거대한 공간은 단순히 웅장한 건축물이 아니었다. 여러 사람이 함께 모여 예배하고 의식을 거행하도록 만들어진 장소였다. 바위산의 내부를 파내어 기둥과 천장을 만들고, 그 끝에 성스러운 존재를 배치함으로써 돌 속에 하나의 신성한 세계를 완성했다.무엇보다 놀라운 것은 그 모든 것이 처음부터 쌓아 올린 건물이 아니라 바위산을 깎아 만들었다는 사실이었다. 사람들은 돌을 쌓는 대신 돌을 덜어 내며 공간을 만들었다. 없애는 행위로 완성하는 건축이라니. 인간의 상상력과 기술이 경이로웠다.불교 석굴을 지나 힌두교 석굴로 향했다. 그중에서도 압권은 16번 석굴인 카일라사 사원이었다. 멀리서 보았을 때부터 규모에 압도되었다. 산을 위에서부터 깎아 내려가며 하나의 거대한 사원을 완성했다. 기둥과 회랑, 신전, 코끼리 조각까지 하나의 바위에서 분리해 낸 것이다. 오늘날의 건축 장비도 없이 이런 작업을 했다는 사실이 믿기지 않았다.카일라사는 힌두교의 시바 신이 머무는 신성한 산의 이름이듯이 사원에는 시바 신과 관련된 신화가 돌로 새겨져 있다. 가이드가 해 준 악마왕 라바나가 시바의 거처인 카일라사산을 흔들어 들어 올리려 했다는 이야기기가 기억에 남았다. 가이드는 엘로라의 카일라사 사원이 인도 20루피 지폐에도 등장한다고 알려 주었다.마지막으로 자이나교 석굴을 둘러보았다. 규모는 카일라사 사원보다 작았지만, 조각은 섬세했고 장식은 정교했다. 9~10세기를 중심으로 조성된 이 석굴들에는 자이나교의 성인인 티르탕카라(Tirthankara)의 모습이 새겨져 있다. 티르탕카라는 해탈의 길을 보여 주는 영적 스승을 뜻한다. 그런데 내게는 조각의 정교함보다 나체로 표현된 남성 성인 상이 먼저 눈에 들어왔다. 성기가 드러난 모습이 낯설고 당혹스러웠다. 내가 익숙하게 생각해 온 종교 예술의 표현과는 거리가 멀었다.자이나교는 비폭력과 생명 존중, 욕망과 집착에서 벗어남을 중요하게 여기는 종교다. 그중 디감바라(Digambara) 전통은 '하늘을 옷으로 삼는 자'라는 뜻을 지닌다. 이 전통의 엄격한 출가 수행자에게 나체는 옷을 포함한 모든 소유를 버렸다는 상징이다. 세속적인 집착을 내려놓고 무소유를 실천하려는 것이다.처음에는 낯선 표현에 놀랐지만, 그 의미를 듣고 나니 생각이 달라졌다. 이들이 나체로 표현된 것은 성적 쾌락을 추구하거나 욕망을 충족하기 위해서가 아니었다. 오히려 욕망과 소유에 대한 집착에서 벗어나려는 극단적인 금욕의 전통을 나타내는 것이었다.그런데 석굴을 떠나 돌아오는 차 안에서 뜻밖의 장면을 또 만났다. 나체의 수행자가 여러 사람을 이끌며 길을 따라 행진하고 있었다. 놀란 마음에 기사에게 물으니 자이나교 수행자라고 설명했다. 나는 잠시 전 석굴에서 보았던 성인 상을 다시 떠올렸다. 돌에 새겨진 나체의 성인과 길 위에서 만난 수행자. 과거와 현재가 한순간에 연결되는 듯했다.물론 모든 자이나교 신도가 나체 수행을 하는 것은 아니다. 완전한 나체 수행은 디감바라 전통에서도 엄격한 출가 수행자의 영역이다. 일반 신도들은 일상에서 비폭력과 정직, 절제와 무소유의 정신을 각자의 여건에 맞게 실천한다.나는 이 대목에서 한 가지를 더 생각했다. 나체라는 외형만으로 그 사람이 실제로 욕망을 초월했는지 판단할 수는 없다. 외적인 수행과 내적인 변화는 별개의 문제이기 때문이다. 그렇다면 우리를 진정으로 자유롭지 못하게 만드는 것은 몸을 가린 옷일까 아니면 마음속에서 끝없이 움켜쥐려는 욕망일까.엘로라에서 보낸 첫날은 이 질문을 남겼다.다음 날은 아잔타 석굴로 향했다. 아우랑가바드에서 북동쪽으로 약 100km 떨어진 곳이다. 우리는 다음 목적지인 아그라로 이동해야했기에 호텔에서 짐을 챙겨 이른 아침 출발했다.아잔타는 말발굽 모양으로 굽이치는 계곡 절벽을 따라 약 30개의 석굴이 이어지는 불교 유적이다. 초기 석굴은 기원전 2~1세기 무렵부터 만들어졌고, 5~6세기에 다시 활발하게 조성되었다. 엘로라가 여러 종교의 건축과 조각을 한데 보여 주는 곳이라면, 아잔타는 불교의 가르침과 신앙이 회화와 조각으로 어떻게 표현되었는지를 보여주는 곳이다.아잔타의 가장 큰 매력은 벽화와 천장화다. 초기에는 승려들의 거처와 예배 공간이 조성되었고, 후기에는 불상과 보살상, 벽과 천장을 장식하는 회화가 크게 발전했다. 부처의 전생 이야기를 담은 자타카(Jataka)와 보살의 자비, 궁중의 생활과 사람들의 모습이 그림으로 펼쳐져 있다.특히 17번 석굴에는 부처의 전생과 관련된 이야기가 회화로 표현되어 있다. 왕과 궁정, 사람과 동물이 등장해 종교적 가르침뿐 아니라 당시 사회의 생활상까지 엿볼 수 있다.그러나 내게는 아쉬움도 있었다. 석굴 내부는 어두웠고, 오랜 세월을 견뎌 온 그림은 희미해진 곳이 많았다. 가이드의 설명을 들으며 휴대전화로 비추어 보았지만, 침침한 눈으로 세밀한 표현을 온전히 감상하기란 쉽지 않았다. 수백 년 전 화가들이 남긴 그림을 눈앞에 두고도 제대로 보지 못한다는 사실이 안타까웠다.그럼에도 그림 앞에 서 있다는 것만으로 마음이 숙연해졌다. 지금은 희미한 색과 선으로 남아 있지만, 한때 이 벽과 천장은 생생한 색채로 가득했을 것이다. 누군가는 붓을 들고 부처의 이야기를 그렸고, 누군가는 그 그림을 보며 가르침을 새겼을 것이다.아잔타에서 특히 감동적이었던 곳은 26번 석굴이었다. 그곳에는 길게 누운 부처의 열반상이 있다. 부처가 마지막 순간에 이르러 열반에 드는 장면을 묘사한 것이다.거대한 형상이 누워 있는 모습을 바라보며 나는 한동안 발걸음을 멈추었다. 불교에서 열반은 단순한 죽음이 아니라 탐욕과 성냄, 어리석음의 속박에서 벗어난 상태를 뜻한다. 그 조각은 죽음의 비극보다는 모든 속박에서 벗어난 평온을 떠올리게 했다.엘로라에서 나는 돌을 깎아 거대한 신전을 만든 인간의 힘과 서로 다른 종교의 공존을 보았다. 아잔타에서는 어두운 바위 속에 그림을 남기고, 부처의 모습을 새겨 후대에 가르침을 전하려 했던 사람들의 마음을 만났다.두 유적은 달랐지만 공통점도 있었다. 사람들은 자신이 믿고 깨달은 것을 돌과 그림으로 남겼다. 그렇게 남겨진 흔적은 천 년이 넘는 시간을 건너 오늘의 여행자에게까지 말을 걸고 있었다.우리는 종교와 사상의 차이 때문에 갈등한다. 서로 다른 믿음을 이해하기보다 내 생각이 옳다는 사실을 증명하는 데 더 많은 힘을 쏟기도 한다. 그러나 엘로라의 석굴들은 서로 다른 신앙이 각자의 언어로 남긴 흔적을 보여 준다. 차이가 있다는 사실 자체가 반드시 공존의 장애물이 되는 것은 아니라는 생각이 들었다.아잔타에서 만난 부처의 열반상은 또 다른 질문을 던졌다. 우리는 무엇에 집착하며, 무엇 때문에 분노하고, 무엇을 놓지 못해 스스로 속박하는가.오래된 석굴은 말이 없었다. 그러나 그 침묵 속에서 나는 종교의 공존과 인간의 욕망 그리고 평화에 관한 질문을 안고 돌아왔다.여행은 낯선 장소를 찾아가는 일이지만, 때로는 오래된 돌 앞에서 지금의 나를 다시 발견하는 일이기도 하다.