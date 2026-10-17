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26.10.17 19:46최종 업데이트 26.10.17 19:46

대구간송미술관 이 모과나무에는 사연이 있어요

겸재 정선 특별전, 12월 27일까지... 보물 <경교명승첩>과 <해악전신첩> 눈길

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진경산수의 대가 겸재 정선(1676~1759)의 그림 216점이 대구에 모였다. 대구간송미술관은 겸재 탄신 350주년을 맞아 특별전 '겸재 정선-조선의 눈으로 조선을 그리다'를 9월 16일부터 12월 27일까지 연다. 정선 한 사람의 작품으로 꾸린 전시로는 역대 최대 규모다.

겸재정선 특별전 입구벽면 대구간송미술관 겸재 탄신 350주년 기념 특별전 입구.
겸재정선 특별전 입구벽면대구간송미술관 겸재 탄신 350주년 기념 특별전 입구. ⓒ 김연아

지켜낸 이들의 뜰

전시는 간송미술문화재단과 삼성문화재단이 4년에 걸쳐 함께 준비했다. 간송미술관 소장품에 국립중앙박물관 등 여러 기관과 개인 소장품이 더해졌고, 국보 1점과 보물 71점이 이름을 올렸다. 올해는 간송 전형필 탄신 120주년이기도 하다.

미술관 후원에는 모과나무 한 그루가 서 있다. 간송 탄신 120주년을 기념해 군위 사유원이 선물한 120년 된 나무다. 간송은 일본으로 흘러가던 우리 그림과 글씨를 지켜냈고, 사유원은 일본으로 팔려 갈 뻔한 모과나무를 지켜내며 시작되었다. 지켜낸 이들의 뜻이 한 뜰에서 만났다.

대구간송미술관에 있는 사유원의 모과나무 간송 탄신 120주년을 맞아 사유원이 선물한 120년 된 모과나무. 노랗게 익어 가는 열매 너머로 미술관 후원의 정자가 보인다.
대구간송미술관에 있는 사유원의 모과나무간송 탄신 120주년을 맞아 사유원이 선물한 120년 된 모과나무. 노랗게 익어 가는 열매 너머로 미술관 후원의 정자가 보인다. ⓒ 김연아

두 화첩 첫 전면 공개, 금강산 전도 8점

가장 눈길을 끄는 작품은 보물 <경교명승첩>과 <해악전신첩>이다. 두 화첩의 그림 전체가 처음으로 공개된다. 국보 <금강전도>를 비롯해 겸재가 그린 금강산 전도 8점도 한자리에 걸렸다. 금강산은 겸재가 평생 가장 즐겨 그린 산이다. 동해안의 명승을 그린 <관동팔경도>도 처음으로 모든 폭을 드러냈다.

관동팔경도 둥근 벽을 따라 진열장마다 〈관동팔경도〉가 한 폭씩 걸렸다. 걸음을 옮기면 동해안의 명승이 하나씩 다가온다.
관동팔경도둥근 벽을 따라 진열장마다 〈관동팔경도〉가 한 폭씩 걸렸다. 걸음을 옮기면 동해안의 명승이 하나씩 다가온다. ⓒ 김연아

전시는 네 개의 부로 이어진다. 1부는 겸재의 고향 한양과 한강, 2부는 영남을 비롯한 전국의 진경산수, 3부는 고사인물화와 화조영모화, 4부는 금강산이다. 작품 사이사이에 겸재의 삶과 교유 관계를 함께 소개해 '인간 정선'의 얼굴도 보여준다.

독서여가 '경교명승첩' 중 '독서여가'. 겸재의 자화상으로 여겨지며, 이번 특별전 포스터에도 쓰였다.
독서여가'경교명승첩' 중 '독서여가'. 겸재의 자화상으로 여겨지며, 이번 특별전 포스터에도 쓰였다. ⓒ 김연아

느린 편지, 시화환상간

1740년, 예순다섯의 겸재가 양천현령으로 한양을 떠나게 되자 벗 이병연이 약속을 청했다. 내가 시를 보내면 자네는 그림을 보내 달라고. 시와 그림을 서로 바꾸어 보자는 '시화환상간(詩畵換相看)'이다. 두 사람이 1년 동안 주고받은 시와 그림은 보물 <경교명승첩>으로 남았다.

시화환상간 '경교명승첩' 중 '시화환상간'. 소나무 아래 마주 앉은 겸재와 이병연, 시와 그림을 바꾸어 보자던 두 벗의 약속이 담겼다.
시화환상간'경교명승첩' 중 '시화환상간'. 소나무 아래 마주 앉은 겸재와 이병연, 시와 그림을 바꾸어 보자던 두 벗의 약속이 담겼다. ⓒ 김연아

지금이라면 사진 한 장 보내고 '좋아요' 하나 받는 데 몇 초면 족하다. 두 사람은 시 한 수를 받아 들면 벗의 문장을 오래 곱씹고, 붓을 들어 풍경을 옮기고, 그림이 강을 건너가는 동안 다시 답을 기다렸다. 느려서 깊은 대화였다. 손끝 하나로 안부가 오가는 시대에, 우리가 다시 돌아갈 수 없는 속도다. 그 느린 편지가 300년을 건너 지금 우리 앞에 와 있다.

공간이 그림을 읽어주다

미술관은 이번 전시를 위해 전시실을 새로 단장했다. 비스듬히 기운 벽들이 문처럼 길을 열고, 바닥에 가는 빛이 걸음을 이끈다. 그림은 벽 속 진열장마다 한 폭씩 자리를 잡았다. 탁 트인 방을 지나 좁은 길로 들어서면 다시 새로운 방이 열리고, 모퉁이를 돌 때마다 다른 장면이 기다린다. 화첩을 한 장씩 넘기는 일과 닮았다.

전시공간 전경 푸른 벽과 라벤더 벽으로 나뉜 특별전 전시공간
전시공간 전경푸른 벽과 라벤더 벽으로 나뉜 특별전 전시공간 ⓒ 김연아

고미술 전시라 하면 으레 베이지나 아이보리 벽을 떠올린다. 이곳은 티파니 블루와 라벤더를 골랐다. 채도를 한 단계 눌러 화려함 속에 고요를 담았고, 조명이 색의 온도를 고르자 먹빛이 오히려 또렷해졌다. 모두가 중국의 산을 옮겨 그릴 때 제 눈앞의 산을 그린 겸재처럼, 이 전시장도 익숙한 색을 내려놓았다.

티파니블루 전시대 어두운 전시실 한가운데 선 티파니 블루 전시대. 펼친 화첩 위로 색이 먼저 눈을 붙잡는다.
티파니블루 전시대어두운 전시실 한가운데 선 티파니 블루 전시대. 펼친 화첩 위로 색이 먼저 눈을 붙잡는다. ⓒ 김연아
라벤더 전시실 라벤더빛 벽이 감싼 전시실. 벽에 머문 빛 너머, 진열장 속에 겸재의 산수가 걸렸다.
라벤더 전시실라벤더빛 벽이 감싼 전시실. 벽에 머문 빛 너머, 진열장 속에 겸재의 산수가 걸렸다. ⓒ 김연아

전시장을 나서니 가을 하늘이 라벤더빛으로 보였다. 전시장의 색이 눈에 묻어 나온 모양이다.

전시정보
▲ 전시: 겸재 정선-조선의 눈으로 조선을 그리다
▲ 기간: 2026년 9월 16일~12월 27일
▲ 장소: 대구간송미술관(대구 수성구 미술관로 70)

덧붙이는 글 | 글쓴이는 공간과 예술을 인문학의 시선으로 읽는 글을 브런치 '무드온라이프'에 쓰고 있습니다.

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#대구간송미술관#겸재정선#경교명승첩#시화환상간#진경산수

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머무는 공간과 마주하는 예술을 통해 인문학적 사유를 기록합니다.





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