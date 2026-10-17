대구간송미술관 이 모과나무에는 사연이 있어요

큰사진보기 ▲겸재정선 특별전 입구벽면대구간송미술관 겸재 탄신 350주년 기념 특별전 입구. ⓒ 김연아 관련사진보기

큰사진보기 ▲대구간송미술관에 있는 사유원의 모과나무간송 탄신 120주년을 맞아 사유원이 선물한 120년 된 모과나무. 노랗게 익어 가는 열매 너머로 미술관 후원의 정자가 보인다. ⓒ 김연아 관련사진보기

큰사진보기 ▲관동팔경도둥근 벽을 따라 진열장마다 〈관동팔경도〉가 한 폭씩 걸렸다. 걸음을 옮기면 동해안의 명승이 하나씩 다가온다. ⓒ 김연아 관련사진보기

큰사진보기 ▲독서여가'경교명승첩' 중 '독서여가'. 겸재의 자화상으로 여겨지며, 이번 특별전 포스터에도 쓰였다. ⓒ 김연아 관련사진보기

큰사진보기 ▲시화환상간'경교명승첩' 중 '시화환상간'. 소나무 아래 마주 앉은 겸재와 이병연, 시와 그림을 바꾸어 보자던 두 벗의 약속이 담겼다. ⓒ 김연아 관련사진보기

큰사진보기 ▲전시공간 전경푸른 벽과 라벤더 벽으로 나뉜 특별전 전시공간 ⓒ 김연아 관련사진보기

큰사진보기 ▲티파니블루 전시대어두운 전시실 한가운데 선 티파니 블루 전시대. 펼친 화첩 위로 색이 먼저 눈을 붙잡는다. ⓒ 김연아 관련사진보기

큰사진보기 ▲라벤더 전시실라벤더빛 벽이 감싼 전시실. 벽에 머문 빛 너머, 진열장 속에 겸재의 산수가 걸렸다. ⓒ 김연아 관련사진보기

전시정보 ▲ 전시: 겸재 정선-조선의 눈으로 조선을 그리다

▲ 기간: 2026년 9월 16일~12월 27일

▲ 장소: 대구간송미술관(대구 수성구 미술관로 70)

덧붙이는 글 | 글쓴이는 공간과 예술을 인문학의 시선으로 읽는 글을 브런치 '무드온라이프'에 쓰고 있습니다.

진경산수의 대가 겸재 정선(1676~1759)의 그림 216점이 대구에 모였다. 대구간송미술관은 겸재 탄신 350주년을 맞아 특별전 '겸재 정선-조선의 눈으로 조선을 그리다'를 9월 16일부터 12월 27일까지 연다. 정선 한 사람의 작품으로 꾸린 전시로는 역대 최대 규모다.전시는 간송미술문화재단과 삼성문화재단이 4년에 걸쳐 함께 준비했다. 간송미술관 소장품에 국립중앙박물관 등 여러 기관과 개인 소장품이 더해졌고, 국보 1점과 보물 71점이 이름을 올렸다. 올해는 간송 전형필 탄신 120주년이기도 하다.미술관 후원에는 모과나무 한 그루가 서 있다. 간송 탄신 120주년을 기념해 군위 사유원이 선물한 120년 된 나무다. 간송은 일본으로 흘러가던 우리 그림과 글씨를 지켜냈고, 사유원은 일본으로 팔려 갈 뻔한 모과나무를 지켜내며 시작되었다. 지켜낸 이들의 뜻이 한 뜰에서 만났다.가장 눈길을 끄는 작품은 보물 <경교명승첩>과 <해악전신첩>이다. 두 화첩의 그림 전체가 처음으로 공개된다. 국보 <금강전도>를 비롯해 겸재가 그린 금강산 전도 8점도 한자리에 걸렸다. 금강산은 겸재가 평생 가장 즐겨 그린 산이다. 동해안의 명승을 그린 <관동팔경도>도 처음으로 모든 폭을 드러냈다.전시는 네 개의 부로 이어진다. 1부는 겸재의 고향 한양과 한강, 2부는 영남을 비롯한 전국의 진경산수, 3부는 고사인물화와 화조영모화, 4부는 금강산이다. 작품 사이사이에 겸재의 삶과 교유 관계를 함께 소개해 '인간 정선'의 얼굴도 보여준다.1740년, 예순다섯의 겸재가 양천현령으로 한양을 떠나게 되자 벗 이병연이 약속을 청했다. 내가 시를 보내면 자네는 그림을 보내 달라고. 시와 그림을 서로 바꾸어 보자는 '시화환상간(詩畵換相看)'이다. 두 사람이 1년 동안 주고받은 시와 그림은 보물 <경교명승첩>으로 남았다.지금이라면 사진 한 장 보내고 '좋아요' 하나 받는 데 몇 초면 족하다. 두 사람은 시 한 수를 받아 들면 벗의 문장을 오래 곱씹고, 붓을 들어 풍경을 옮기고, 그림이 강을 건너가는 동안 다시 답을 기다렸다. 느려서 깊은 대화였다. 손끝 하나로 안부가 오가는 시대에, 우리가 다시 돌아갈 수 없는 속도다. 그 느린 편지가 300년을 건너 지금 우리 앞에 와 있다.미술관은 이번 전시를 위해 전시실을 새로 단장했다. 비스듬히 기운 벽들이 문처럼 길을 열고, 바닥에 가는 빛이 걸음을 이끈다. 그림은 벽 속 진열장마다 한 폭씩 자리를 잡았다. 탁 트인 방을 지나 좁은 길로 들어서면 다시 새로운 방이 열리고, 모퉁이를 돌 때마다 다른 장면이 기다린다. 화첩을 한 장씩 넘기는 일과 닮았다.고미술 전시라 하면 으레 베이지나 아이보리 벽을 떠올린다. 이곳은 티파니 블루와 라벤더를 골랐다. 채도를 한 단계 눌러 화려함 속에 고요를 담았고, 조명이 색의 온도를 고르자 먹빛이 오히려 또렷해졌다. 모두가 중국의 산을 옮겨 그릴 때 제 눈앞의 산을 그린 겸재처럼, 이 전시장도 익숙한 색을 내려놓았다.전시장을 나서니 가을 하늘이 라벤더빛으로 보였다. 전시장의 색이 눈에 묻어 나온 모양이다.