불협화음을 내는 공존... 한국전쟁부터 한진중공업 크레인까지

큰사진보기 ▲브라힘 탈의 〈불협화음의 합창: 바다의 창조〉 ⓒ 부산비엔날레 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲태국 작가 타낫 티라디콘의 ‘기억의 문턱: 혼돈의 공명’ ⓒ 비짓부산 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 한국노동안전보건연구소 월간 일터 10월호에도 실립니다.이 글을 쓴 최치원 님은 한국노동안전보건연구소 회원입니다.