다카이치 "무라야마 담화 포함 역사 인식 계승"

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큰사진보기 ▲이재명 대통령과 다카이치 사나에 일본 총리가 19일 경북 안동 한 호텔에서 확대 정상회담을 하고 있다. 2026.5.19 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

다카이치 사나에 일본 총리가 과거 침략 전쟁과 식민 지배를 사죄하고 반성한 '무라야마 담화'를 포함해 역대 내각의 역사 인식을 계승하고 있다고 거듭 밝혔다.17일 <교도통신>에 따르면 다카이치 총리는 전날 참의원(상원) 예산위원회에서 다카이치 총리는 "역사 인식에 대한 역대 내각의 입장은 앞으로도 흔들리지 않을 것"이라며 "무라야마 담화도 당연히 포함된다"라고 말했다.무라야마 도미이치 전 총리는 1995년 발표한 담화에서 "식민 지배와 침략으로 많은 나라들 특히 아시아 여러 나라들에 많은 손해와 고통을 주었다"라며 "역사의 사실을 겸허하게 받아들이고 통절한 반성의 뜻을 표하며 진심으로 사죄의 마음을 표명한다"라고 밝혔다.당시 신인 의원이었던 다카이치 총리는 1995년 중의원 외무위원회에서 "적어도 나 자신은 전쟁의 당사자라고 말할 수 없는 세대이기 때문에, 반성 따위는 하고 있지 않으며 반성을 요구받을 이유도 없다"라고 말한 바 있다.또한 2005 한 월간지와의 인터뷰에서는 무라야마 담화에 대해 "이 분별없는 견해를 이대로 방치한다면 '범죄 국가의 국민'으로 자손을 옭아매게 될 것"이라고 비판했다.이날 입헌민주당의 쓰지모토 기요미 의원은 다카이치 총리의 당시 발언을 비판하며 "지금은 생각이 바뀌었나"라고 물었고, 다카이치 총리는 "매일 성장하고 있다"라며 "전후 70년 아베 담화와 같이 미래 세대에 책임을 지워서는 안 된다고 생각으로 임할 것"이라고 답했다.다카이치 총리는 취임 후인 지난해 11월에도 역사 인식과 관련해 무라야마 담화를 포함한 역대 내각의 입장을 계승한다고 밝힌 바 있다.과거에는 일본군 위안부, 난징대학살까지 부정하며 이를 사죄한 고노담화, 무라야마 담화 등을 비판하며 극우적 이념을 보였으나 총리가 되고 나서는 외교적 관계를 고려해 태도를 바꾼 것으로 풀이된다.또한 총리 취임 이후에는 의원 시절과 달리 태평양전쟁 A급 전범이 합사된 야스쿠니 신사를 참배하지 않고 있다.다카이치 총리는 이날부터 시작된 야스쿠니 신사 가을 예대제에 '내각총리대신 다카이치 사나에' 명의로 '마사카키'라고 불리는 공물을 봉납했다.<교도통신>은 총리 측 관계자를 인용해 다카이치 총리가 오는 19일까지 진행되는 이번 가을 예대제 기간 야스쿠니 신사 참배는 보류할 방침이라며 "한국, 중국과의 관계를 의식한 것"이라고 전했다.