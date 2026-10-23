"저녁 먹고 들어올 거야"…사위 쉬는 날, 내가 외출한 이유

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"사위가 마음대로 편히 쉬게 하려면, 내가 집을 비켜주는 게 맞겠구나."

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"잠깐 집에 갔어요."

큰사진보기 ▲구래작은도서관에서 고른 책들. 장석남 시집 <내가 사랑한 거짓말>, 김민서 장편소설 <호구>, 창비 청소년시선 <도넛을 나누는 기분>. ⓒ 홍영미 관련사진보기

큰사진보기 ▲구래작은도서관 입구에 마련된 '10월의 어느 멋진 날! 도서관 한 줄 소통' 게시판. 지역 주민들의 따뜻한 문장들이 빼곡히 적혀 있다. ⓒ 홍영미 관련사진보기

"돌의 얼굴에 팬 보조개가 보이니?

나는 오늘도 너를 조금 보고 싶어 했단다.

가을 바람이 앉은 조약돌을 보내니 받아주렴."

- 김현 시인, <돌 옮겨 적기> 중에서.

큰사진보기 ▲카페 창가 자리에 앉아 바라본 가을 하늘. 붉게 물들어가는 대왕참나무와 가을 구름이 오롯한 휴식을 선사한다. ⓒ 홍영미 관련사진보기

큰사진보기 ▲카페 창 너머로 마주한 대왕참나무가 가을 햇살 아래 노랗고 붉게 물들어가고 있다. 때가 되면 어김없이 빛을 바꾸는 자연의 섭리와 그 고운 빛깔이 황홀한 경이로움을 선사한다. ⓒ 홍영미 관련사진보기

큰사진보기 ▲카페 원형 창 너머로 펼쳐진 가을 풍경. 노랗고 붉게 물들어가는 단풍과 노을빛이 경이로운 감동을 안겨준다. ⓒ 홍영미 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 홍영미 시민기자의 개인 브런치, 블로그에도 실립니다.

지난 16일 아침, 평소와는 다른 시간이 찾아왔다. 사위가 쉬는 날이었기 때문이다. "오랜만에 쉬는 날인데 혼자만의 자유 시간을 보내고 오라"고 권했지만, 사위는 그냥 집에서 쉬겠다고 했다.청소기를 밀며 가만히 생각해 보았다. 아무리 편해진 세상이라지만, 장모가 눈앞에 왔다 갔다 하는 집에서 사위가 진정한 휴식을 누릴 수 있을까.마음이 바빠졌다. 설거지, 빨래, 손주들의 알록달록한 장난감과 그림책 정리를 눈썹 휘날리게 끝냈다. 사위가 반려견 아침 산책에서 돌아오기 전 집을 나서야 했다. 엘리베이터 단추를 누르고서야 사위에게 문자를 보냈다. "나, 외출해. 저녁 먹고 들어올 거야."속에서 통쾌한 웃음이 터져 나왔다. 사위의 편안한 휴식을 위한 배려였지만, 사실은 나 자신에게도 황혼육아의 굴레를 잠시 벗어던질 완벽한 명분이 되어준 셈이었다.막상 아파트 단지 밖으로 나왔지만 딱히 가고 싶은 곳이 선뜻 떠오르지 않았다. 차를 몰기도 번거로워 남편과 자주 가던 스크린골프장으로 발길을 옮겼다. 홀로 예약하고 두 게임을 신청하자 사장님이 의아한 눈으로 남편의 안부를 물었다.늘 누군가와 함께하던 공간에 혼자 서는 것, 그 자체만으로도 작지만 신선한 해방감이 밀려왔다.두 시간 남짓 운동을 마치고 나니 어깨와 팔, 등짝이 쑤시며 육아 피로가 몰려왔다. 문득 오래전부터 꼭 해보고 싶었던 소소한 로망이 떠올랐다. 편의점에 들어가 최애 메뉴인 삼각김밥과 구운 계란 두 알을 샀다. 유리창 너머 오가는 사람들을 바라보며 즐기는 점심. 늘 가족의 식사를 차리느라 분주했던 삶에서, 오롯이 나만을 위해 선택한 낭만적인 한 끼였다.편의점 로망을 실현한 후, 근처 정형외과에 들러 물리치료로 지친 몸을 다독였다. 거창한 스파나 여행이 아니더라도, 집 근처 소소한 동선 속에서 내 몸을 돌보는 자투리 시간의 가치를 재발견하는 순간이었다.가벼워진 몸과 마음으로 '구래작은도서관'으로 향했다. 도서관에서 하루 종일 책을 읽고, 차를 마시며 바깥 풍경을 가만히 바라보는 것 역시 오랜 나의 로망이었다. 조용한 한낮의 도서관에서 장석남 시인의 시집 <내가 사랑한 거짓말>과 창비 청소년시선 <도넛을 나누는 기분>을 골라 창가에 자리를 잡았다.장석남 시인의 시집을 펼치자 주옥같은 시어들이 마음 구석구석을 콕콕 건드렸다. 마음에 와닿는 구절을 필사하며 세 시간 동안 시의 바다에 빠져들었다. 비록 안구건조증으로 눈이 아려와 '아무리 좋은 것도 과유불급'임을 깨닫고 <도넛을 나누는 기분> 시집은 덮어야 했지만, 정적 속에서 문학을 향유한 시간은 가슴 깊은 만족감을 선사했다.도서관을 나서며, 입구에 마련된 '10월의 어느 멋진 날! 한 줄 소통' 이벤트 판에 김현 시인의 시 한 구절을 적어 붙였다.'오늘도 너를 조금 보고 싶어 했단다'라는 문장 속 '조금'이라는 단어. 그리움이 얼마나 크면 저리 낮추어 말할 수 있을까. 감정을 과장하는 데 익숙한 현대인들에게 시인이 건넨 '조금'의 파장은 거대하게 다가왔다.이른 저녁으로 낙지삼계탕을 먹은 뒤, 식당 2층에 새로 생긴 카페로 올라갔다. 통창 너머로 대왕참나무가 노랗고 붉게 물들어가는 풍경이 한눈에 들어왔다.창가에 앉아 해가 서쪽으로 넘어가는 모습, 숲길 속으로 사라지는 사람들의 뒷모습을 가만히 바라보는데 나도 모르게 갑자기 눈가가 뜨거워졌다. 슬픔 때문이 아니었다. 때가 되면 어김없이 빛을 바꾸며 깊어가는 자연의 섭리와 순리, 그 고운 단풍의 빛깔이 너무나 황홀하고 경이로웠기 때문이다.바쁜 일상에 치여 잊고 살았던 계절의 변화가 선물한 찰나의 여유. 저토록 아름다운 빛으로 물들어가고 있던 자연을 바라보며, 멀리 대구 집 창가로 한가득 들어오던 대왕참나무의 추억까지 겹쳐졌다.그때 남편에게서 요양원에 계신 친정엄마를 면회하고 왔다는 문자와 사진이 도착했다. 세상 둘도 없는 둘째 사위 곁에서 환하게 웃고 계신 엄마의 모습에, 멀리서 친정을 챙겨준 남편에 대한 고마움과 그리움이 솟구치며 감정의 깊이는 더해졌다.어둠이 거리를 덮을 무렵 가방을 둘러메고 집으로 향했다. 현관문을 열자 새로 산 빨간 자전거를 자랑하는 손주의 시끌벅적한 목소리가 반겼다.사위의 휴식을 위해 시작된 뜻밖의 짧은 외출이었지만, 그것은 황혼육아라는 삶의 무게를 잠시 내려놓고 자연과 일상의 미학을 되찾은 소중한 시간이었다.멀리 떠나지 않아도 좋다. 일상 속 자투리 시간을 활용해 작은 로망을 실현하고, 길가의 단풍 한 점에서도 감동을 느낄 수 있다면 그것이 바로 삶을 지탱하는 가장 큰 동력이 된다. 오롯이 혼자 보낸 몇 시간의 온기와 감동 덕분에, 나는 다시 손주들을 따뜻하게 품에 안을 에너지와 기쁨을 채울 수 있었다.