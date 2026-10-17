부천 도장공장 화재 김진석 소방장 끝내 순직

큰사진보기 ▲부천시 오정구 내동 도장공장 화재 현장에서 화마와 사투를 벌이다 중상을 입은 부천소방서 소속 김진석(44) 소방장이 끝내 순직했다. ⓒ 한국노총 관련사진보기

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큰사진보기 ▲17일 오전 10시 부천종합운동장에서 열린 부천시 원미구민체육대회도 추모 분위기 속에 진행됐다. 조용익 부천시장과 박병권 부천시의회 의장은 행사에 참석하지 않았다. 부천시갑 서영석·부천시을 김기표·부천시병 이건태 국회의원은 추모의 뜻을 담은 짧은 축사로 인사를 대신했다. ⓒ 정재현 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 부천뉴스에도 실립니다.

부천시 오정구 내동 도장공장 화재 현장에서 화마와 사투를 벌이다 중상을 입은 부천소방서 소속 김진석(44) 소방장이 끝내 순직했다.시민의 생명과 안전을 지키기 위해 불길 속으로 뛰어들었던 소방관은 병원에서 치료를 받았지만 끝내 가족의 품으로 돌아가지 못했다. 배우자와 6세 딸을 둔 가장의 안타까운 죽음에 애도가 이어진다.경기도소방재난본부 등에 따르면 고(故) 김진석 소방장은 지난 16일 발생한 부천시 오정구 내동 도장공장 화재 진압 과정에서 중상을 입고 병원으로 이송됐으나, 17일 오전 0시 50분께 순천향대학교 부천병원에서 치료를 받던 중 숨졌다.경기도는 유가족의 뜻에 따라 고인의 장례를 경기도청장(葬)으로 거행하기로 했다. 소방당국은 고인의 희생과 헌신을 기려 소방장인 고인을 소방위로 1계급 특진 추서했다.사고는 지난 16일 오전 부천시 오정구 내동의 한 금속부품 도장공장에서 발생했다.경기도소방재난본부 등에 따르면 이날 오전 8시 38분께 공장 3층 세척실에서 불이 났다는 신고가 접수됐다. 소방당국은 불길이 주변으로 번질 가능성에 대비해 대응 단계를 높이고 진화 작업에 나섰다.고인은 화재 초기 진압에 투입됐다가 불길과 연기가 급격히 확산하면서 공장 내부에 고립됐다. 이후 구조돼 병원으로 옮겨졌지만 중상을 이겨내지 못했다. 이 화재로 고인 외에도 소방대원과 공장 관계자들이 다치는 등 인명피해가 발생했다. 소방당국은 화재 원인과 정확한 사고 경위를 조사하고 있다.시민의 안전을 위해 가장 먼저 위험한 현장으로 향한 소방관이 정작 자신의 생명을 잃었다는 점에서 이번 사고는 현장 소방대원의 안전 확보라는 과제를 다시금 드러냈다.고인은 2014년 소방사로 임용돼 소방공무원 생활을 시작했다. 2024년 7월부터는 부천소방서 오정119안전센터에서 근무하며 화재와 각종 재난 현장에서 시민의 생명과 재산을 지키는 업무를 맡아왔다.올해 1월에는 원종동 다세대주택 화재 진압에 기여한 공로로 모범 소방공무원상을 수상했다. 현장에서 맡은 임무를 다하며 시민의 안전을 지켜온 소방관이었다.소방당국은 고인의 숭고한 희생과 공적을 기려 소방위로 1계급 특진을 추서했다. 경기도는 고인의 장례를 경기도청장으로 엄수해 마지막 길을 예우하기로 했다.고인의 빈소는 순천향대학교 부천병원 장례식장 3호실에 마련됐다. 경기도와 소방당국은 유가족의 뜻에 따라 장례 절차를 진행하고 있으며, 영결식은 오는 19일 거행될 예정이다.일반 시민도 조문할 수 있는 합동분향소는 세종중앙공원 도시축제마당에 마련됐으며, 영결식이 끝날 때까지 운영될 예정이다.한편, 17일 오전 10시 부천종합운동장에서 열린 부천시 원미구민체육대회도 추모 분위기 속에 진행됐다. 조용익 부천시장과 박병권 부천시의회 의장은 행사에 참석하지 않았다. 부천시갑 서영석·부천시을 김기표·부천시병 이건태 국회의원은 추모의 뜻을 담은 짧은 축사로 인사를 대신했다.체육대회를 주관하던 원미구 역시 기존 행사 순서에 포함됐던 가수 축하공연을 취소하고, 참석자들과 함께 묵념하며 희생자를 추모했다.