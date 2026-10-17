피해자의 목소리로 기록된 인현동 화재 참사

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큰사진보기 ▲백서북콘서트 포스터 ⓒ 416재단 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 인천in에도 실립니다.

1999년 10월 30일, 인천 중구 인현동의 한 상가 건물에서 불이 났다. 불법 영업 중이던 호프집에 있던 청소년들을 비롯해 57명이 목숨을 잃었고 80여 명이 다쳤다. 희생자 대부분은 인근 학교에서 축제를 마친 뒤 친구들과 시간을 보내던 학생들이었다.참사는 하루아침에 벌어졌지만, 그 원인은 단순한 화재로 설명할 수 없었다. 불법 영업과 안전관리 부실, 업주와 단속기관 사이의 유착 의혹 등이 드러났다. 희생자들을 보호해야 할 사회의 책임도 함께 드러났다.27년이 지난 지금, 참사를 피해자의 목소리로 다시 기록하는 작업이 진행된다.4·16 재단은 10·30 인천 인현동 화재 참사 27주기를 맞아 백서 <다시 쓰는 참사: 10.30인천인현동화재참사>를 발간한다. 이를 앞두고 오는 24일 오전 11시 인천 제물포구 개항 도시 책마을 2층에서 북콘서트를 개최한다.이번 백서는 4·16 재단이 피해자의 목소리와 경험을 바탕으로 참사를 기록하는 '생명 안전 피해자 백서' 시리즈의 세 번째 책이다. 북콘서트에서는 참사를 경험한 피해자와 이들의 곁을 지켜온 관계자들이 당시의 기억과 그 이후의 삶에 관해 이야기를 나눌 예정이다.인현동 화재 참사는 대형 인명 피해에 그치지 않았다. 참사 이후 일부 희생 학생들은 호프집에 출입했다는 이유로 비난받았고, 희생자들을 둘러싼 낙인과 책임 전가는 유가족들에게 또 다른 상처가 됐다.재난 피해자를 보호하고 회복을 지원해야 할 사회가 오히려 피해자에게 책임을 돌리는 상황이 벌어진 것이다. 참사의 원인을 제공한 안전관리의 실패와 행정의 책임을 묻기보다 희생자들의 행동을 문제 삼는 시선은 오랫동안 이어졌다.보상과 명예 회복 문제도 모두 해결된 것은 아니다.화재 당시 호프집에서 아르바이트하던 고 이지혜씨는 17세의 나이로 목숨을 잃었지만, 종업원이라는 이유로 기존 보상 대상에서 제외됐다. 2000년 제정된 관련 조례가 실화자와 가해자, 종업원 등을 보상 대상에서 제외했기 때문이다.이 문제는 지난 2026년 3월, 인천 중구의회가 관련 조례를 개정하면서 뒤늦게 해결의 실마리를 찾았다. 종업원을 보상 제외 대상에서 삭제해 이씨가 보상받을 수 있는 법적 근거를 마련한 것이다. 다만 보상 절차는 행정구역 개편으로 제물포구로 이전되면서 업무 승계 문제 등으로 지연되고 있다는 지적도 나왔다.참사의 기억을 바로잡고 피해자의 명예를 회복하는 일이 왜 필요한지 보여주는 사례다.이번 백서 발간은 사건 당시의 기록을 되짚는 데서 나아가 피해자들이 겪은 고통과 참사 이후의 삶을 당사자의 관점에서 살펴본다는 점에서 의미가 있다. 재난을 기록하는 주체가 누구인지, 어떤 목소리가 역사에 남아야 하는지를 묻는 작업이기도 하다.북콘서트는 24일 오전 11시부터 오후 1시까지 인천 제물포구 개항로 72-1에 있는 개항도시 책마을 2층에서 열린다.참여 신청은 10월 23일까지 4·16 재단 홈페이지에서 할 수 있다. 현장 참석이 어려운 시민을 위해 재단 유튜브 채널에서 행사를 실시간으로 송출할 예정이다. 백서 전문 PDF 파일도 재단 홈페이지의 '자료-재단 발행 자료-간행물' 게시판에 공개할 계획이다.참사로 희생된 이들을 기억하는 일은 과거를 돌아보는 데서 끝나지 않는다. 피해자의 목소리를 기록하고, 잘못된 사회적 시선과 제도적 공백을 바로잡으며, 같은 비극이 반복되지 않도록 책임을 묻는 과정이기도 하다.27년이 흐른 인현동 화재 참사. 이번 백서가 희생자와 유가족의 기억을 사회가 함께 나누고, 생명과 안전의 의미를 되새기는 계기가 될지 주목된다.