87세 어머님 건강 비결, 텃밭에서 보니 알겠네

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

지난해 봄부터 오도이촌 생활을 시작했습니다. 금요일 퇴근 후, 주말에 특별한 일이 없는 한 시골 쉼터 '느루뜰'로 향합니다. 이 글은 시골 쉼터에서 '사는 이야기'입니다.

"엄마는 뭘 자꾸 심으라고 그래. 힘들게. 다 먹지도 못해."

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"얼른 밭두둑 만들어야 쪽파 심지."

큰사진보기 ▲어머님과 남편 ⓒ 이정미 관련사진보기

"아이고, 뭣하러 이런 고생을 하노. 놀러다니고 하지."

"이제 그만 하세요. 그만 움직이고 좀 쉬세요."

큰사진보기 ▲어머님이 가져오신 장어를 굽고 느루뜰 채소와 함께 점심을 맛있게 먹었다. ⓒ 이정미 관련사진보기

"벼가 잘 익었다. 대봉감도 따야겠는데. 소나무가 병들어서 누렇다. 병든 소나무가 너무 많아서 손도 못 쓴단다."

큰사진보기 ▲낮잠을 주무신 후 또 밭에 나오셔서 풀을 뽑으시는 어머니 ⓒ 이정미 관련사진보기

"어머니, 좀 더 주무시지 않구요."

"응, 이 풀들 씨앗이 떨어지기 전에 뽑으면 관리하기 쉽지."

큰사진보기 ▲어머님을 모셔 드리고 돌아오는 길, 일몰 아래 들판이 황금빛으로 반짝였다. ⓒ 이정미 관련사진보기

가을바람 타고 어머님이 느루뜰에 오셨다. 추석 때 어머님은 쪽파 씨앗이 있으니 가져다 심으면 좋겠다고 말씀하셨다.시누이가 어머님을 말렸다. 나도 쪽파는 가끔 고명 정도로 사용하는 채소라 어머님 말씀을 스치듯 듣고 넘겼다. 어머님도 "그래" 하시더니 쪽파 씨앗이 마음에 계속 걸렸던 모양이다. 농사는 시일을 넘기면 안되니 더 늦기 전에 직접 쪽파와 마늘을 심어야겠다고 생각하셨던 것.토요일 아침 일찍 버스를 타고 오신 어머님을 읍내 터미널에서 모시고 왔다. 언제나처럼 어머님은 우리를 위해 멸치, 쌀, 장어, 파김치, 쪽파와 마늘 씨앗을 가득 챙겨 오셨다. 아침 일찍 서둘러 오신다고 피곤하실 텐데 어머님 표정은 밝기만 했다. 가을 햇살 아래 선 어머님은 사랑하는 아들과 함께하는 것만으로도 행복해 보이셨다.어머님은 아침을 드셨다며 고구마 한 입 드시고는 준비해 온 일복으로 갈아입으셨다. 남편과 나는 서둘러 아침을 먹었다. 그 사이 87세 어머님은 밭 이곳저곳을 둘러보시며 풀을 뽑으셨다.남편은 삽으로 흙을 파헤치고 고르며 쪽파와 마늘을 심을 밭두둑을 만들었다. 어머님은 남편 옆에서 풀을 뽑고 흙덩이를 잘게 부수며 거드셨다. 바람에 살랑이는 코스모스와 채소, 가을 햇살 아래 어머님과 아들이 오손도손 일하는 모습은 참 보기 좋았다. 많은 말을 하지 않아도 마음은 서로를 향하고 있음을 잘 안다.어머님은 농사일에 서툰 우리가 사서 고생한다며 속상해하셨다. 남편과 나는 재미 삼아 쉬엄쉬엄, 먹을 만큼 조금만 심고 가꾸는데도 어머님은 자식이 고생하는 것처럼 보이나 보다.금세 밭두둑이 깔끔하게 만들어졌다. 어머님은 호미로 쪽파 씨앗을 놓을 고랑을 만들고 하나하나 손 빠르게 심으셨다. 남편은 씨앗이 잘 발아되도록 쪽파 두둑에 물을 잔뜩 뿌려주었다. 쪽파는 내년 봄에 먹을 수 있다고 하셨다. 내년 봄에는 쪽파김치 만들기에 도전해봐야겠다.남편은 계속 몸을 움직이시는 어머님을 걱정하며 말했다. 어머님은 쪽파와 마늘을 심은 후에도 당근싹과 무싹을 솎아내고 부추를 베어 다듬으셨다. 밭두렁 이곳저곳에 자라는 풀들을 뽑으셨다. 남편과 내가 그만하고 좀 쉬시라고 말려도 끊임없이 움직이셨다. 87세 어머님의 건강 비결은 아마도 몸을 부지런히 움직이는데 있는 것 같았다. 그렇게 몸을 움직이며 당신의 마음도, 시간도 긍정적으로 가꾸시는 듯했다.나는 하루 노동 시간을 2시간 정도로 정해 놓고 있다. 풀이 눈에 띄어도 그들과 전쟁하지 않으려 유념한다. 기분 좋을 만큼 움직인 후 자연을 느끼고 좋아하는 일을 하는 데 시간을 쓰고자 한다. 내 몸은 두 시간 노동에 익숙해져 있다. 이제 그만할까 생각이 들면 대개 두 시간 언저리를 지나 있다. 몸시계가 정확하다. 그런데 어머님을 보고 있자면 가끔은 내가 너무 경직된 게 아닐까 하는 생각이 든다.점심 시간이 가까이 되어 나는 점심을 준비했다. 상추와 풋고추, 치커리를 따서 깨끗하게 씻었다. 어머니께서 가져오신 장어를 노릇하게 구웠다. 아침에 딴 오이도 곁들이고 쪽파 나물도 따로 그릇에 담아서 소박한 밥상을 차렸다.어머님이 장어구이 양념을 만들어 오셔서 준비가 간편했다. 발코니에 셋이 도란도란 앉아 가을 바람과 풍경을 바라보며 점심을 먹는 시간이 참으로 평화로웠다. 영양 가득한 장어와 갓 딴 싱싱한 채소는 궁합이 잘 맞았다.어머님은 점심을 드시며 당신 눈에 담기는 가을을 담담하게 이야기 하셨다. 식사를 하신 후 대봉감 나무 밑을 걸으셨다. 잘 익은 홍시 하나를 따서 맛있게 드셨다. 그러고는 노곤해지신 듯 방에 들어오셔서 누우셨다. 오전 내내 부지런히 몸을 움직이셨으니 당연했다. 곤히 잠드신 어머님 모습이 괜스레 짠했다. 당신이 손수 움직이시고 돌보신 후에야 할 일을 다하신 듯 편안해지시는 것 같았다.한편으로 느루뜰이 있어 어머님께는 더 좋은 게 아닐까 하는 생각이 들었다. 아파트에 오시면 TV 앞에서 무료하게 보내는 시간이 많은데 시골에서는 시간 가는 줄 모르고 움직이시니. 공기도 좋고 우리에게 가르쳐줄 것도 있으니 말이다. 어머님께는 더 의미있는, 살아있는 느낌이 드는, 그런 시간이 아닐까.나도 딸에게 가면 그렇게 된다. 뭐라도 더 장만해서 먹이고 싶고 빨래며 청소며 자꾸 몸을 움직이게 된다. 자식에게 짐이 되고 싶지 않은 마음이 읽혀서 쓸쓸해지기도 했다.나는 어머님이 푹 주무실 수 있도록 남편에게 조용히 하라고 일러두고 아랫집 농막으로 자리를 옮겼다. 얼마간의 시간이 흘렀을까. 그러다 문득 느루뜰 쪽을 보았다. 어머님은 벌써 일어나셔서 밭에 앉아 몸을 움직이고 계셨다.이곳 시골 어르신들처럼 우리 어머님 세대를 볼 때면 나는 마음이 짠하기도 하고 '정말 대단하시다' 는 생각이 절로 일어난다. 허리가 굽어져도 손가락 마디가 굵어지고 휘어져도 땅을 놀리지 않고 농사를 지으신다. 어려운 시대를 살아내신 우리 부모님들의 노고에 숙연해진다.나를 비롯한 우리 세대들은 몸을 써서 일하기를 두려워한다. 딸도 농사짓겠다고 했더니 근골격계 질환 걸리지 않게 조심하라는 말부터 꺼냈다. 그런데 어머님은 당신 몸을 아끼지 않으신다. 그렇게 움직이시고 한결 깔끔해진 밭을 바라보며 만족해하셨다. 그러면서 또 우리를 걱정하셨다. 힘들게 하지 말고 소풍 삼아 하라고 하셨다.버스 시간이 늦어 해가 떨어지기 전에 집에 가시겠다고 하셔서 어머님댁까지 모셔다 드렸다. 돌아오는 길에 누렇게 익은 벼가 일몰 아래 황금빛으로 빛나고 있었다.