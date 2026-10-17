추미애 "소방관의 헌신 잊지 않겠다"… 김진석 소방위 애도

큰사진보기 ▲추미애 경기도지사가 16일 부천시 오정구 내동 소재 도장공장에서 발생한 화재 현장을 긴급 방문해 진압 상황을 살펴본 뒤 소방관들이 부상을 입은 데 대해 “매우 큰 충격이고 안타깝다”며 사고수습에 최선을 다할 것을 당부했다. ⓒ 경기도 관련사진보기

"국민의 생명과 안전을 지키기 위해 위험한 현장으로 향했던 소방관이 끝내 가족의 품으로 돌아오지 못했습니다."

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추미애 경기도지사가 부천 공장 화재를 진압하다 순직한 고(故) 김진석 소방위를 애도하며 남긴 말이다. 시민의 생명을 구하기 위해 위험한 현장으로 뛰어들었던 소방관이 정작 자신의 가족에게 돌아가지 못했다는 사실에 추미애 지사는 "참담하고 비통한 마음을 금할 길이 없다"고 밝혔다.추 지사는 17일 페이스북에 올린 글에서 유가족을 향해 "사랑하는 가족을 잃고 이루 말할 수 없는 슬픔을 겪고 계신 유가족 여러분께 머리 숙여 깊은 애도와 위로의 말씀을 드린다"고 전했다. 이어 "그 슬픔의 무게를 감히 헤아릴 수 없기에 더욱 마음이 무겁다"고 했다.고인의 헌신을 기리는 대목에서는 "누군가의 생명을 구하기 위해 자신의 위험을 감수했던 고인의 용기와 헌신을 결코 잊지 않겠다"고 다짐했다. 추미애 지사는 특히 "추모하는 것에 그치지 않겠다"며 "소방관 한 분 한 분의 생명과 안전을 지키는 일이 얼마나 무거운 책무인지 다시금 가슴 깊이 새기겠다"고 강조했다. 이어 "현장의 안전과 근무환경을 더욱 철저히 살피겠다"고 약속했다.애도의 마음을 전하는 데 그치지 않고, 소방관의 희생을 막을 수 있는 현장 여건을 살피겠다는 뜻이다.추미애 지사는 사고 당일인 16일 예정된 일정을 취소하고 부천시 오정구 공장 화재 현장을 방문했다. 화재 진압 과정에서 소방관과 공장 관계자들이 다쳤으며, 김 소방위는 병원으로 이송됐으나 끝내 숨졌다.추 지사는 현장에서 부상 소방관들의 치료와 회복에 최선을 다하겠다고 약속했다. 위험물질 취급 사업장에 대한 사전 점검과 예방활동 강화 방침도 밝혔다.경기도는 '경기도 순직 소방공무원 등 장례 지원에 관한 조례' 제2조에 따라 김진석 소방위의 장례를 경기도청장으로 치른다. 장례 명칭은 '고(故) 김진석 소방위 경기도청장'이며, 17일부터 19일까지 사흘간 진행된다.빈소는 순천향대학교 부천병원 장례식장 3호실에 마련됐다. 19일 오전 8시 같은 장례식장에서 발인제를 진행하고, 오전 9시 30분 부천체육관에서 영결식을 엄수할 예정이다. 경기도소방재난본부 보건안전팀이 장례를 총괄하고 부천소방서가 운영을 맡는다.경기도는 장례 절차와 함께 김 소방위의 명예를 기리기 위한 후속 조치도 추진한다. 향후 계획에는 소방장인 고인을 소방위로 1계급 특별승진시키고, 행정안전부를 통해 옥조근정훈장을 추서하는 내용이 포함됐다. 국립묘지 안장과 국가유공자 지정도 관계 기관인 국가보훈처를 통해 추진할 예정이다.홍은광 경기도 대변인은 서면브리핑에서 "고인의 숭고한 넋을 도민과 함께 마음 깊이 추모한다"며 "경기도는 고인의 고귀한 헌신을 결코 잊지 않겠다"고 밝혔다. 추미애 지사도 고인의 마지막 길에 한 치의 소홀함이 없도록 경기도가 온 정성을 다해 예우할 것을 당부했다.추 지사는 이날 오후 2시 빈소를 찾아 조문할 예정이다.