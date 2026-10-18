김귀정의 반성과 다짐을 돌아보며

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큰사진보기 ▲고 김귀정나에게 김귀정은 이 모습으로 남아 있다. ⓒ 김귀정추모사업회 관련사진보기

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큰사진보기 ▲김귀정의 일기그녀의 필체를 보기는 처음이다. ⓒ 귀정2021 준비위원회 관련사진보기

"난 무엇이 될까? 10년 후에 나는 어떤 모습으로 세상을 살아가고 있을까? 난 나의 미래가 불안하고 자신도 확신도 없다. 하지만 한 가지 확실한 것은 나의 일신만을 위해 호의호식하며 살지만은 않을 것이다. 결코 그렇게 살지 않을 것이다."

큰사진보기 ▲고 김귀정"나 혼자 호의호식하며 살지는 않을 것이다." ⓒ 김귀정추모사업회 관련사진보기

"나도 지금의 내 생활영역속에는 지난 날의 과오를 다시 한번 저지르지 않기 위해 열심히 노력함을, 계속 노력할 것을 약속드립니다." (1991년 4월 2일)

큰사진보기 ▲유림들 앞에 무릎 꿇은 학생들1991년 6월의 그날은 비가 많이 왔었다 ⓒ 김귀정추모사업회 관련사진보기

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꼬꼬무 프로그램에서 김귀정을 다룬 모양이다. 성균관대 88학번 김귀정. 나이는 좀 많았지만 "엄지손가락만큼 작다고 해서, 만화 여주인공처럼 착하고 헌신적이라고 해서" '엄지'라는 별명으로 불렸다는 대학생. 나는 그녀의 얼굴을 한복 입은 채 당찬 표정으로 찍은 선거 포스터 속 사진으로만 기억한다. 작아 보이지도, 착해 보이지도 않았다. 당차 보였고, 그래서 "수줍은 성격 탓으로 남 앞에 잘 나서려 하지 않았던" 사람과는 거리가 멀어 보였다. 주변에 꽤 흔히 보였던 똘똘하고 용감했던, 남 안 하는 일에 나섰던 대학생들의 전형이었다.김귀정은 성균관대 이전에 다른 학교에 적을 두었지만 가정 형편 때문에 학업을 잠시 포기해야 했다. 한창 전두환 말기에 접어드는 때였고 학생운동 참가자도 늘었고, 다치고 깨지는 이들도 많았을 때였다. 전혀 그런 쪽으로 안 보였는데 어느새 극렬한 운동권이 돼 버린 친구를 보면서 김귀정은 이렇게 중얼거렸다고 했다. "어떻게 사람이 저렇게 변할 수 있을까?" 이 중얼거림 앞에서 잠시 움찔거리게 된다. 그 질문의 본보기 같은 삶을 살게 되는 그녀가 계속 살았더라면, 1991년 대한극장 골목에서 경찰에게 짓밟혀 죽지 않았더라면, 저 질문을 몇 번이나 되풀이했을까."공부를 하기 위해 대학에 들어왔는데 그 대학을 다니기 위해서 나는 공부를 제쳐두고 돈을 벌러 다닌다"던 그녀는 공부 외에도 해야 할 일이 많았다. 누가 그녀에게 그 길로 가라 한 사람은 없다 해도, 그녀의 등을 떠밀었던 무언가는 있었을 것이다. 그녀 자신이 말하는 "노태우 정권과 미제에 대한 적개심"이었을 수도 있고, "철거당한 채 거리에 나앉은 사람들"에 대한 안타까움일 수도 있으리라. 그 생각들이 섣부를 수 있었고, 그 행동이 서투를 수 있었을망정, 김귀정은 그 짧은 생에 최선을 다했다.그녀가 오래 살지 못하였기에 그때 그 모습으로 내 망막에 남아 있는 것일까. 김귀정의 어머니는 우리 아버지와 동갑인데, 최근까지도 (요즘은 잘 모르겠다) 노점상을 하며 살아오셨다. 딸을 잃은 곳, 즉 '거리'에서 딸이 못한 일을 당신이라도 이어가겠다고 살아오신 것이다. 그래서 김귀정은 풍화되지도 않고 빛바래지도 않은, 저 단아한 모습으로 남아 있는 것이리라. 그 모습에는 짧은 생 동안 무수히 읊조렸을 반성과 다짐도 함께 담겨 있다."불의에 항거하며 자신들의 모든 것까지 버려가며 싸우는 사람들을 위해 기도해 주고 그들 곁에서 작은 힘이 될 수 있도록 노력하는 내가 되고 싶다는 것". 아직 본격적으로 뛰어들기 전, 옆에서 지켜보며 안타까워하던 마음. 그들과 함께 싸우지는 못하고 기도하려 하고, 작은 힘이나마 되고 싶어 발 동동 굴렀던 대학생은 점차 "어떻게 저렇게 사람이 변할 수 있을까"의 주인공이 되어 갔다.그녀가 한 대부분의 반성과 다짐은 그리 특별한 것은 아니었다. 그 시대 비슷한 경로를 걸었던 사람들이 일기를 썼다면 대동소이한 내용을 끄적였을 것이다. 그렇게 짐작하는 이유가 있다. 동아리방이나 과 학생회실의 모둠일기에도 김귀정처럼 쓰는 사람은 부지기수였기 때문이다. 역사에 부끄럽지 않은 이, 내 작은 힘을 어디에 보태고 싶은 이, 자신의 모자람과 과오를 탓하며 거듭날 것을 다짐하는 이들은 적지 않았다.김귀정은 35년 전에 갔고 (일제 강점기간과 같다. 오랜 세월이 흘렀구나.) 남을 사람들은 남았다. 김귀정과 같은 반성과 다짐을 한 사람들이 결코 다수는 아니었을망정, 그래도 적지 않은 사람들이 살아남았고, 그 이후를 살았고, 인생의 황혼기에 접어들고 있다. 김귀정은 이렇게 다짐했었다.김귀정의 10년 뒤 20년 뒤 30년 뒤를 생각해 본다. 어떤 삶을 살았을까. 그녀는 어느 곳에 어떤 얼굴로 서 있을까. 젊은 날의 꿈처럼 살고 있을까. 머리가 크고 몸이 굳은 사람은 잘 변하지 않는다. 아니 변하는 게 기적에 가깝다. 더구나 50년 60년 가까이 살아오면서 몸과 마음에 깃들어버린 생각과 습관과 고집과 인식은 옷이 아니라 피부가 돼 버렸을 것이다. 나이 60이 된 김귀정이라면 어땠을까.그녀의 다짐에 충실한 삶을 살았을 수도 있겠지만, 세파에 휘말려 젊은 날의 다짐을 지키지는 못했을 수도 있고, 주식과 아파트에 한눈을 팔 수도 있었고, 귀한 자식 좋은 대학 보내겠다고 별짓을 다하는 학부모가 될 수도 있었고, "운동은 논리가 아닌 신념"이라는 자신의 대학 시절 지론에 따르다가 많은 사람들 고생시켰을지도 모른다.하지만 그녀의 일기를 돌아보건대, 그녀는 계속 반성하기만큼은 포기하지 않았을 것 같다. "한순간도 머물러서는 안 된다." 그러면서 "10년 뒤 나는 어떻게 돼 있고, 우리 아이들은 어떨까?" 고민을 늦추지 않았을 것 같다. 오늘 아침 찾아본 그녀의 얼굴이, 그리고 그녀의 삶의 조각들이 내게 그렇게 말한다.반성의 가장 큰 적은 포기다. 내가 이렇지 네가 그렇지 하는 말에 지는 것이고, 패배한 뒤에는 패배를 합리화하면서 반성의 가능성을 줄이고, 반성을 포기한 이들끼리 포기의 정당성을 설파하고 뭉치면서 반성은 우주 저편으로 가 버린다. 그리고 반성이 없는 다짐, 돌이켜 성찰하지 않는 다짐이란 대개 모두에게 해롭다. 반성을 유약함의 증거로, 한 발씩 물러서는 타협을 투항으로 착각하는 시절로 우리를 몰고 가기 때문이다.그녀의 영구가 마지막으로 학교와 이별하기 위해 찾아왔을 때 유림들이 길을 막았다. 성현의 위패가 모셔진 성균관대 안에 초대 총장 심산 김창숙도 들어오지 못했노라고 완강했다. 그때 학생들은 무릎 꿇고 빌었다. 21세기까지 동성동본 결혼 못 한다고 우기던 그 우직함 앞에서, 친구의 죽음으로 핏발 선 눈 접고 무릎을 꿇었다. 그리고 유림들도 도서관 쪽문으로 학교에 들어오는 것을 용인해 주었다.왜 당당한 우리가 정문으로 못 들어가느냐고 누군가는 따졌을지도 모르고, 유림 중에도 끝까지 이건 불경이라고 뻗댄 사람이 있었을 것이다. 하지만 학생들은 분노를 다스렸고 유림들은 고집의 담을 낮췄다. 타협은 이루어졌고 김귀정은 정든 학교에 마지막으로 그 몸을 누일 수 있었다. 문득 그날의 일도 김귀정과 함께 떠오르는 것은 왜일까.