"소방은 재정 빨대" 추미애 앞 등돌린 소방관들

큰사진보기 ▲참담한 사고 소식에 추미애 경기도지사가 현장을 찾았지만 현장의 소방관들은 냉랭한 태도로 추 지사를 맞았다. 추 지사가 "뭐라고 참 위로 드릴 말씀이 없다"라고 위로를 건넸지만 소방관들은 인사에 대꾸하지도, 추 지사와 눈을 마주치지도 않았다. 한 소방관은 추 지사 앞에서 등을 돌리고 눈물을 보이기도 했다. ⓒ MBC <뉴스데스크> 관련사진보기

큰사진보기 ▲추 지사의 "의원님 말씀처럼 소방이 가장 큰 골치 아픈 재정 빨대 같다. 그러니까 인건비만 하더라도 2027년에 1조 1천억을 잡아먹게 된다"라는 발언에 소방관들은 크게 분노하며 추 지사의 사과를 요구하고 나섰다. ⓒ 국회방송 관련사진보기

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"의원님 말씀처럼 소방이 가장 큰 골치 아픈 재정 빨대 같다. 그러니까 인건비만 하더라도 2027년에 1조 1천 억을 잡아먹게 된다."

큰사진보기 ▲16일 이용우 대변인 명의로 된 서면브리핑에서 민주당은 "추미애 경기도지사가 소방 재정을 설명하는 과정에서 사용한 표현으로 상처받은 소방공무원과 가족 여러분께 진심으로 사과드린다"라고 고개를 숙였다. ⓒ 더불어민주당 관련사진보기

화재 진압에 나선 소방관 6명이 죽거나 다친 가운데 앞서 소방 예산을 '재정 빨대'에 비유한 추미애 경기도지사를 향한 비난이 거세다.16일 경기도 부천시 내동 금속 부품 도장 공장에서 불이 나 8명이 다쳤다. 이 중 6명은 화재를 진압하러 온 소방관이었다. 중상을 입은 두 명의 소방관 중 한 명은 심정지 상태로 병원에 옮겨졌으나 끝내 숨졌다.참담한 사고 소식에 추미애 경기도지사가 현장을 찾았지만 현장의 소방관들은 냉랭한 태도로 추 지사를 맞았다. 추 지사가 "뭐라고 참 위로 드릴 말씀이 없다"라고 위로를 건넸지만 소방관들은 인사에 대꾸하지도, 추 지사와 눈을 마주치지도 않았다. 한 소방관은 추 지사 앞에서 등을 돌리고 눈물을 보이기도 했다.결국 추 지사는 현장 소방관들과 이렇다 할 대화를 나누지 못한 채 자리를 떠났다.소방관들의 이러한 태도는 동료를 잃은 슬픔 때문만이 아니다. 사고가 나기 사흘 전인 지난 13일, 국회 행정안전위원회 국정감사에 출석한 추 지사는 '소방 예산은 세원 조정 대신 국비 지원 증액을 요구했어야 했다'라는 권영진 국민의힘 의원의 지적에 다음과 같이 답했다.국민 안전을 위한 소방 예산을 '재정 빨대'로 비유한 발언에 소방관들은 크게 분노하며 추 지사의 사과를 요구하고 나섰다.전국공무원노동조합(전공노) 소방본부는 "국민의 생명과 재산을 지키기 위해 밤낮없이 뛰는 소방관들을 단순한 예산 낭비 요인이자 재정 부담으로 치부했다"라고 비판했고, 한국노총 소속 한국소방공무원노동조합도 "칠흑 같은 화마와 재난 속으로 가장 먼저 뛰어드는 소방관들의 목숨값이 고작 지자체 예산이나 갉아먹는 '빨대'냐"라고 분개했다.그런 상황에서 공교롭게도 경기도 부천에서 소방관들이 다치고 죽는 사고가 발생한 것이다.사고가 발생한 16일 당일에도 전공노 소방본부는 오후 2시 경기도청 앞에서 기자회견을 열고 추 지사의 발언을 규탄하고 나섰다. 이들은 "깊은 유감을 표한다"라며 "소방 공무원의 헌신을 재정낭비나 부담으로 바라보는 인식은 현장 대원들의 사기와 자긍심을 훼손하는 일이다. 소방에 필요한 예산은 줄여야 할 낭비가 아니라 국민의 생명을 지키기 위해 반드시 확보해야 할 공공 투자"라고 강조했다.이어진 취재진과의 질의응답에서 노조는 추 지사나 경기도로부터 유감 표명이나 사과 표명 등의 입장을 받은 바 있는냐는 질문에 "그렇지 않다"고 답했다.추 지사가 부천 공장 화재 현장을 방문한 데 대해선 "도를 대표하는 단체장이라면 자신이 실수한 부분에 있어서 사과하는 것이 원칙"이라며 "재정을 확보하기 위해 소방 공무원들을 이용한 것에 매우 유감스럽고 빠른 사과를 원한다"라고 했다.이들은 추 지사가 사과할 때까지 1인 시위를 계속하고 끝까지 사과하지 않는다면 법적 조치까지 검토 중이라고 덧붙였다.더불어민주당은 추 지사보다 먼저 소방관들에게 사과했다.16일 이용우 민주당 대변인은 서면브리핑에서 "추미애 경기도지사가 소방 재정을 설명하는 과정에서 사용한 표현으로 상처받은 소방공무원과 가족 여러분께 진심으로 사과드린다"라고 고개를 숙였다.또한 "국민의 생명과 안전을 지키는 소방관들의 헌신은 존중받아 마땅하다. 지방재정의 어려움을 설명하려는 취지였더라도, 위험한 현장에서 묵묵히 소임을 다하는 소방관들의 노고와 자부심을 충분히 헤아리지 못한 점을 무겁게 받아들인다"라며 "국가직 전환의 취지가 현장에서 실현되도록 재정과 처우에 남은 과제를 세심하게 챙기겠다"고 밝혔다.이 대변인은 이어 "소방관이 안전하게 일할 수 있어야 국민의 안전도 온전히 지킬 수 있다"라며 "더불어민주당은 소방관의 안전을 위한 지원 확대와 함께, 인력과 장비 확충, 근무환경과 처우 개선에 필요한 예산 확보에 힘쓰겠다. 현장의 목소리를 듣고 부족한 부분을 살펴, 내년도 예산안 심사에서 실질적인 지원으로 이어지도록 노력하겠다"라고 약속했다.