오랜만의 서울 나들이, 지하철 입구부터 어리둥절하다

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

큰사진보기 ▲지하철 내부. ⓒ oroooat on Unsplash 관련사진보기

AD

충북 청주 시골에 살면서 서울을 찾아가긴 두려움과 설렘이 공존한다. 조금 두려운 것은 익숙지 않은 것들과 접해야 하는 것이고, 설렘은 새로움을 맞이함이 신기해서다. 두려운 이유는 모든 것이 낯설고 익숙하지 않아서인데, 세월은 하루가 다르게 변해서다. 새로움에 설레는 이유는 많은 것이 새롭고 신기해서다. 오랜만에 서울 나들이하는 날은 마음까지 부산하다. 혹시나 하는 두려운 마음이 크기 때문에 나름대로 준비를 철저히 한다.가끔 야구장 나들이를 하는 날이면 버스시간과 지하철 노선도를 파악한다. 시간을 잘 조절해야 귀향할 수 있으니 신경 써야 하는 것이 한둘이 아니다. 시간을 조절하고, 볼 일이 있는 곳을 인터넷으로 검색하여 교통수단과 지하철 노선도 등 모든 준비를 한다. 세월은 기억의 한계를 일러주니 깨알처럼 적어가는 메모는 기본이다. 휴대폰을 이용하는 방법도 있지만, 쉬운 일이 아님은 세월이 알려준 사실이다.젊은이들이야 핸드폰이라는 무기가 있지만, 늙음엔 핸드폰도 부담스럽다. 잠깐 실수로 큰 낭패를 볼 수 있기 때문이다. 순간의 실수로 중요내용이 사라지고, 유료사이트는 돈을 달라는 사태가 일어나는 등 본의 아니게 누른 것이 화가 되어 돌아오기도 한다.어느 날 받아본 핸드폰 사용 내역, 이유 없이 청구된 요금이 기만 원이 넘었다. 나도 모르게 누른 탓인데, 깜짝 놀라며 허덕이는 것은 세월의 탓으로 돌리고 만다.오랜만에 친구들을 만나는 서울 나들이를 해야 하니 준비할 것이 많다. 새로움에 적응하기 위한 노력으로 웬만한 변화는 수월하게 적응한다. 버스표를 모바일로 예매하고, 지하철 노선도를 이용하는 방법, 할인 티켓을 발행하는 방법 등 대부분은 해결하지만 낯설기는 여전하다.모든 상점에는 말할 상대가 없고 우뚝 서 있는 키오스크가 당황스럽다. 업소마다, 업종마다 다양한 프로그램을 대하기는 선뜻 나서기 쉽지 않고, 젊은이들이 길게 줄을 기다리는 경우엔 더욱 긴장하는 세월이다. 만반의 준비를 마치고 출발하는 아침, 서둘러 출발한다.휴대폰으로 당당하게 검표를 하고 고속버스에 오르는 순간, 우선 숨이 턱 막힌다. 너무 조용하고 마주칠 눈이 없어서다. 안내인도 없고 오로지 기계에 의존해야 하는 세월이다. 기사도 없이 손님만 있는 버스 안은 고요하다. 몇 명이 승차했고, 승차할 사람이 몇 명인지 무심한 화면이 알려준다.휴대폰에 진심이거나 잠을 청하는 분위기에 얼른 자리를 잡고 취침모드에 들어갔다. 숨 쉼도 가지런히 하며 도착한 서울, 버스에서 내리는 순간부터 긴장된다. 화장실을 찾아야 하고, 가야 할 길을 서둘러야 해서다.버스에서 내린 사람들은 쏜살같이 움직인다. 덩달아 서두르며 도착한 지하철, 지하철 입구에선 더 깜짝 놀랐다. 현란하게 움직이는 사람들, 어디로 가는 사람들이 저렇게도 많을까? 오랜만에 출근시간에 도착한 것이다.문이 열린 지하철에서 나온 사람들을 보고 깜짝 놀랐다. 순간적으로 나는 이 도시의 이방인이었다. 한 번에 쏟아져 나오는 사람은 도대체 몇 명이나 될까? 저렇게 많은 사람을 한 칸에 태울 수 있단 말인가? 지하철에서 나온 사람들이 지하에서 지상으로 올라오고 있다.발 디딜 틈도 없이 한 무리의 사람들이 밀려온다. 불편한 신체접촉이 있을 수 있고, 말다툼이 일어날 수밖에 없다는 생각을 하게 한다. 옷차림도 제각각이고, 걸음걸이도 저마다의 개성이 있다. 전화를 보는 사람, 커피를 든 사람이 있는가 하면 이어폰을 낀 사람 등 다양한 사람들이 움직인다.나도 저 속에 있었더라면 어떤 모습일까? 갑자기 저 속에 들어있지 않은 것부터 감사하다는 생각과, 한 번쯤 끼어봤으면 하는 생각이 오고 간다. 한동안 사람들을 보며 숨을 고르고, 간신히 지하철에 몸을 실었다. 지하철 입구부터 어리둥절하다.전동차의 기온부터 적응되지 않는다. 써늘하다고 해야 할까 아니며 차갑다고 해야 할지 적당한 단어가 떠오르지 않는다. 얼른 자리를 피해도 칼바람이 머리칼을 휘날린다. 무차별 쏟아지는 찬바람에 적응되지 않는 한 사람, 영락없는 이방인이었다.대부분 표정 없이 휴대폰을 보거나 두 발로 버티며 휴대폰을 보고 있다. 나도 익숙해지면 저렇게 될까? 반신반의하며 빈자리를 찾았다. 혹시나 앉아도 되는 자리인지 조심스러운데, 자리에 앉자 눈을 둘 곳이 불편해 혼란스럽다. 어떤 몸동작이 자연스러울지 알지 못해서다.눈을 감고 한참의 기다림 끝에 뜬 눈, 허공을 바라봐도 많은 이야기가 떠오른다. 경로우대석에 관한 이야기며, 임산부 자리에 관한 이야기 등, 상대방을 생각지도 않는 행동들이 씁쓸하게 떠 오른다. 고희를 넘겼지만 앉은자리가 괜찮은지 연신 자리를 확인한다.지하철의 다양한 사람들이 모습도 눈에 들어온다. 신발을 벗고 앉은 사람, 다리를 벌리고 앉아 있는 사람, 두 남녀의 불편한 행동 등으로 마음이 불편하다. 수많은 사람들이 살아가는 곳이니 그러려니 해도 아쉬움은 남는다.서울에 온다면서 고민은 옷차림이다. 개인의 첫인상을 보여주는 옷, 적어도 타인의 눈을 끌지 않을 차림을 선택하곤 한다. 너무 남루하지도 않고, 촌사람이 서울나들이를 한 어설픈 옷차림을 피하려 한다. 물론, 나의 옷차람에 누구 하나 눈길을 두지 않겠지만, 나름대로의 옷의 구성을 맞추고 싶다. 지하철에서 만나는 사람들의 모습은 다양했다. 맨발에 실내화를 신은 사람도 있고, 외출복과 실내용을 구별할 수 없는 복장도 있다.수많은 사람들이 살아가는 서울, 독특한 개성 따라 살아갈 수 있음이 부럽기도 하다. 누가 뭐라 하는 사람도 없고, 아는 사람을 만날 확률도 낮다. 나름의 개성을 누릴 수 있는 세월인 만큼, 누구도 감히 간섭할 사람은 없지만, 다양한 삶의 모습에 가끔은 불편하기도 한다. 오랜만에 만난 서울 모습에 나는 역시, 이방인이었다. 섣불리 참견할 수도 없고, 변화에 불편해함은 여전히 세월의 뒤에 있는 이방인이었다.