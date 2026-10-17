시끌벅적 노량진축구장, 무슨 날이야?

큰사진보기 ▲17일 노량진축구장에서 열린 ‘2026 동작구민 화합 체육대회' 각 동 선수단과 응원단이 준비체조를 하고 있다. ⓒ 박정길 관련사진보기

큰사진보기 ▲류삼영 동작구청장이 개회식 축사를 하고 있다. ⓒ 박정길 관련사진보기

큰사진보기 ▲17일 노량진축구장에서 열린 동작구민 화합 체육대회 단체줄넘기 경기에서 선수들이 일제히 뛰어오르고 있다. ⓒ 박정길 관련사진보기

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동작구가 17일 노량진축구장에서 '2026 동작구민 화합 체육대회'를 열었다. 대회장을 찾아가 보니 한쪽으로는 여의도 63빌딩이, 다른 한쪽으로는 노량진수산시장이 눈에 들어왔다.동작구체육회가 주관한 이번 대회는 오전 10시부터 오후 4시 30분까지 진행됐다. 15개 동 선수단과 응원단, 주민 등 약 5000여 명이 참여해 동 대항 경기와 이벤트 경기, 부대행사, 축하공연을 함께 즐겼다.식전공연은 동작구댄스스포츠연맹 선수들의 라틴댄스와 동작구 어린이·청소년 태권도 시범단이 맡았다.개회식에서 나경원 의원은 노량진축구장의 앞날을 언급했다. 나 의원은 "이 축구장은 올해까지만 사용하고 반환할 예정이었는데, 다행히 2년 더 연장됐다"면서도 "2년 뒤에는 이 일대가 복합개발되면서 결국 반환해야 한다"고 말했다. 이어 "그때 주민들이 운동하고 어울릴 공간을 어디에 마련할지가 우리 모두의 숙제"라며 "구청장, 구의원, 시의원들과 힘을 모아 대체 공간을 꼭 확보하겠다"고 밝혔다.류삼영 동작구청장은 축사에서 구정 슬로건인 "동작을 환하게, 주민을 신나게"를 언급하며 거리 환경 개선 계획을 소개했다. 류 구청장은 "불안한 곳에는 가로등을 밝히고 필요한 곳에는 CCTV를 설치하겠다"며 "현장 구청장, 열린 구청장 등을 통해 주민 의견을 적극 반영하겠다"고 말했다. 이어 청명한 가을 하늘을 가리키며 "오늘 날씨가 좋은 것을 보니 하늘도 우리 동작구를 축하하는 것 같다"고 말했다.본경기는 내빈이 참여한 파이프릴레이 시범경기로 막을 올렸다. 동 선수단은 파이프릴레이, 볼로볼, 단체줄넘기, 이어달리기 등 4개 종목에서 겨뤘는데, 대부분 협동과 화합이 중요한 종목이었다. 일반 구민을 위한 신발 과녁 던지기, 물병 세우기 등 이벤트 경기도 열렸다.파이프릴레이를 지켜본 장지현씨는 "빨리하는 것보다 실수하지 않고 차근차근 협동하는 것이 중요한 것 같다"며 "제가 관여하는 내년 K-페스티벌에도 반영해 보고 싶다"고 말했다.관중석 한쪽에서는 외국인들이 눈에 띄었다. 독일에서 온 어학연수생과 어머니, 어머니의 지인이 노량진1동 주민들 곁에서 경기를 지켜보고 있었다. 학생은 노량진1동의 한 가정에서 홈스테이를 하고 있는데, 집 주인이 "한국의 지역 행사를 보여주고 싶다"며 이들을 체육대회장으로 데려왔다. 이들은 행사장에 오기 전 인근 노량진수산시장에 들러 구경도 했다고 한다.이들은 주민들과 함께 경기를 지켜보며 한국의 지역 축제 분위기를 직접 경험하고 있다고 말했다. 이들은 "독일에도 이런 운동회가 있지만, 한국은 각 동 주민들로 구성된 치어리더들의 율동도 있고 더 화려한 것 같다"고 말했다.경기장 밖에서도 즐길 거리가 이어졌다. 게임존에서는 VR레이싱과 리듬게임, 닌텐도 Wii로 즐기는 'Wii올림픽' 등을 체험할 수 있었고, 플레이존에는 태권도 체험과 대형볼링, 농구게임이 마련됐다. 한쪽에는 기념사진을 찍을 수 있는 포토존도 운영됐다.행사 막바지에는 동작구 출신 가수 윤세연과 두각, '동작스타 노래자랑' 참가자들이 무대에 올라 축하공연을 펼쳤다. 이어 시상식과 폐회식을 끝으로 대회가 마무리됐다.이번 대회는 일회용품 사용을 최소화하고 다회용기 사용을 늘린 친환경 행사로 치러졌다.