밥 대신 빵 먹는데 더부룩? 내게 맞는 '식사빵' 고르기

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큰사진보기 ▲바게트, 사워도우, 통곡물빵 등 한 끼 식사 대용으로 사랑받는 다양한 종류의 식사빵들 ⓒ Pixabay 관련사진보기

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▪ 수프와 파스타에는 사워도우와 바게트

▪ 그릴 샌드위치와 파니니에는 치아바타

▪ 아침 식사와 도시락에는 베이글과 피타 브레드

▪필자소개: 호주에서 20년 넘게 서양식 주방을 지켜오고 있는 현직 셰프 입니다. 호주 브리즈번의 'Rydges South Bank', 'Pig 'n' Whistle'을 거쳐 골드코스트의 'Palazzo Versace', 'Sheraton Grand Mirage' 그리고 현재 'The Star Gold Coast' 카지노 호텔에서 선임 수셰프(Senior Sous Chef)로 재직 중입니다. 브런치 스토리 등 여러 매체에 음식 문화와 삶에 대한 글을 쓰고 있습니다.

호주에서 셰프로 일하며 서양식 주방을 지켜온 지 20년이 넘었다. 주방에서 매일 다루는 재료 가운데 하나가 빵이다. 수프에 곁들일 빵을 고르고, 샌드위치에 들어갈 빵을 손질하고, 요리에 어울리는 식감과 풍미를 살피는 일도 주방 업무의 일부다.한국에서는 빵을 간식으로 먹지만, 요즘은 한 끼 식사로 빵을 찾는 사람도 많아졌다. 달콤한 크림빵이나 단팥빵, 소보로뿐 아니라 사워도우와 치아바타, 베이글 같은 빵도 눈에 띈다. 아침에는 커피와 빵으로 간단히 끼니를 해결하고, 점심에는 샌드위치를 준비해 먹는다.그런데 빵집이나 마트 매대 앞에 서면 어떤 빵을 골라야 할지 고민스럽다. 건강을 생각하면 통밀빵이 나을 것 같고, 속이 불편하다면 사워도우가 좋다는 말도 들린다. 베이글은 든든해 보이지만 열량이 걱정되기도 한다.빵은 종류마다 재료와 발효 방식, 식감이 다르다. 어떤 음식과 곁들이느냐에 따라 쓰임새가 달라진다. 식사빵을 고를 때 알아두면 좋은 점들을 살펴보자.사워도우(Sourdough)는 밀가루와 물 등을 이용해 배양한 발효종으로 반죽을 발효해 만든 빵이다. 전통적인 방식에서는 유산균과 효모가 함께 작용하면서 반죽을 발효한다. 이 과정에서 특유의 새콤한 풍미가 생기고, 발효 시간과 제조 방식에 따라 식감도 달라진다.사워도우가 관심을 끄는 이유 중 하나는 발효 과정에 있다. 발효 중에는 밀가루의 일부 성분이 변하고, 피트산처럼 미네랄 흡수에 영향을 줄 수 있는 물질이 줄어들기도 한다. 일부 사워도우는 일반적인 빵과 비교해 혈당 반응이 낮게 나타나기도 한다.그렇다고 사워도우를 먹으면 누구나 소화가 잘되고 혈당 관리에도 도움이 된다고 단정할 수는 없다. 발효 시간과 재료, 제조 방식에 따라 차이가 있고, 먹는 사람의 소화 상태도 영향을 미친다. 특히 밀가루로 만든 사워도우에는 글루텐이 남아 있을 수 있다. 셀리악병이 있는 사람이라면 일반적인 사워도우를 글루텐이 없는 빵으로 생각해서는 안 된다. 빵을 먹고 속이 더부룩하다고 해서 반드시 글루텐이 원인인 것도 아니다. 먹은 양이나 빵에 들어 있는 다른 성분 등 여러 요인이 영향을 줄 수 있다. 불편함이 반복된다면 무조건 특정 빵을 피하기보다 원인을 살펴보는 것이 좋다.건강을 생각해 빵을 고른다면 통밀빵과 호밀빵도 살펴볼 만하다. 통밀가루는 밀의 껍질과 배아, 배유를 함께 사용해 만든다. 정제 밀가루보다 식이섬유와 여러 영양소를 섭취하기 좋다는 장점이 있다. 호밀빵 역시 통호밀을 얼마나 사용했는지에 따라 영양 성분과 식감이 달라진다. 대체로 구수하고 묵직한 풍미가 있어 담백한 빵을 좋아하는 사람에게 잘 맞는다.여기서 기억할 점이 있다. 빵의 색이 어둡다고 해서 반드시 통곡물 함량이 높은 것은 아니다. 일반 밀가루에 다른 재료를 더해 색을 내거나, 통곡물을 일부만 섞은 제품도 있을 수 있다.빵을 살 때는 포장지 뒷면의 원재료명과 영양정보를 확인해 보자. 통밀가루나 통호밀가루가 얼마나 사용됐는지 살펴보고, 식이섬유와 당류, 나트륨 함량도 함께 비교하면 좋다. 원재료명은 일반적으로 함량이 높은 순서대로 표시되지만, 첫 번째 재료만으로 통곡물의 정확한 비율을 알 수 있는 것은 아니다.통곡물빵이라고 해서 모두 혈당을 천천히 올리는 것도 아니다. 밀가루의 입자와 가공 방식, 첨가된 재료, 먹는 양에 따라 차이가 있다. 빵의 이름이나 색깔만 보고 판단하기보다 실제 재료와 영양 성분을 확인하는 습관이 필요하다.주방에서 빵을 고를 때는 어떤 음식과 함께 낼 것인지 먼저 생각한다. 빵마다 식감과 조직이 다르기 때문에 곁들이는 음식에 맞춰 선택하면 맛을 더 잘 살릴 수 있다.겉껍질이 단단하고 속에 기공이 있는 사워도우와 바게트는 수프에 곁들이기 좋다. 빵을 수프에 살짝 적시면 겉의 바삭함과 속의 부드러운 식감이 어우러진다. 올리브유에 발사믹 식초를 조금 더해 찍어 먹어도 좋다. 파스타를 먹을 때도 빵은 유용하다. 접시에 남은 소스를 빵으로 찍어 먹으면 소스의 풍미를 마지막까지 즐길 수 있다. 다만 바게트는 시간이 지나면 단단해지기 쉬우므로 먹기 전에 가볍게 데우면 식감을 살릴 수 있다.치아바타(Ciabatta)는 이탈리아에서 유래한 빵이다. 비교적 촉촉한 속과 불규칙한 기공이 특징이며, 샌드위치나 파니니에 잘 어울린다. 반으로 가른 치아바타에 치즈와 햄, 구운 채소를 넣고 눌러 구우면 겉은 바삭하고 속은 촉촉한 파니니를 만들 수 있다. 토마토나 소스처럼 수분이 많은 재료를 넣을 때는 양을 조절하는 것이 좋다. 재료가 지나치게 많으면 빵이 눅눅해질 수 있기 때문이다.베이글은 반죽을 성형한 뒤 물에 데쳐 굽는 방식으로 만든다. 이 과정 덕분에 일반적인 식빵보다 밀도가 높고 쫄깃한 식감이 난다. 반으로 갈라 달걀이나 치즈, 채소를 넣으면 간편한 아침 식사가 된다. 다만 베이글은 크기와 무게에 따라 열량 차이가 크다. 크림치즈나 가공육만 넣기보다는 달걀과 채소를 함께 곁들이면 한 끼를 좀 더 균형 있게 구성할 수 있다. 피타 브레드는 가운데에 주머니처럼 공간이 생기는 형태가 많아 속재료를 채우기 편하다. 닭고기와 샐러드, 구운 채소 등을 넣으면 이동하면서 먹기에도 좋다. 도시락을 준비할 때 재료를 따로 챙길 필요가 적다는 점도 장점이다.첫째, 재료가 단순한지보다 무엇이 들어갔는지 살펴보자. 기본적인 빵은 밀가루와 물, 소금, 효모 또는 발효종으로 만들 수 있다. 여기에 버터와 설탕, 우유 등 여러 재료가 더해지기도 한다. 재료가 단순한 빵은 밀가루 본연의 풍미와 발효에서 나오는 맛을 즐기기 좋다. 하지만 재료가 적다고 반드시 더 건강한 것은 아니다. 빵의 종류와 먹는 양, 전체 식사의 구성도 중요하다. 원재료명과 영양정보를 함께 확인하는 편이 좋다.둘째, 남은 빵은 오래 보관할수록 냉동이 유리하다. 빵을 오래 두고 먹으려고 냉장고에 넣으면 식감이 빠르게 퍽퍽해질 수 있다. 전분의 변화로 빵이 굳어지는 현상이 냉장 온도에서 빨라지기 때문이다. 며칠 안에 먹을 빵은 종류에 맞게 실온에 보관하고, 더 오래 두고 먹을 빵은 한 번에 먹을 만큼 나눠 밀폐 포장한 뒤 냉동하는 것이 좋다. 먹기 전에 토스터나 오븐에 데우면 식감을 되살리는 데 도움이 된다.셋째, 빵에 단백질과 채소를 곁들이자. 빵으로 한 끼를 해결할 때는 무엇을 함께 먹는지도 중요하다. 달걀이나 닭고기, 두부 같은 단백질 식품에 채소를 곁들이면 식사의 균형을 맞추는 데 도움이 된다. 과일이나 무가당 요구르트를 함께 먹는 것도 방법이다. 빵 한 조각만으로 끼니를 때우기보다 다양한 식품을 함께 먹으면 영양소를 골고루 섭취하기가 수월하다. 빵의 종류뿐 아니라 곁들이는 음식까지 생각하면 식사빵을 활용할 수 있는 방법도 많아진다.사워도우가 모든 사람에게 정답인 것은 아니다. 통밀빵만이 유일한 선택지도 아니다. 새콤한 풍미를 좋아한다면 사워도우를, 구수하고 묵직한 식감을 원한다면 통곡물빵을, 간편한 샌드위치를 만들고 싶다면 치아바타나 베이글을 골라볼 수 있다.건강을 생각한다면 빵의 이름이나 색깔만으로 판단하지 말고 원재료와 영양 성분을 살펴보자. 속이 불편하다면 특정 빵이 무조건 좋다는 말에 기대기보다 자신의 몸 상태와 먹는 양을 함께 살피는 것이 좋다.이번 주말 오후에는 평소 먹던 빵 대신 조금 다른 빵을 골라보면 어떨까. 수프에 곁들일 바게트든, 달걀과 채소를 채워 넣을 베이글이든 좋다. 따뜻하게 구운 사워도우에 올리브유를 곁들이고, 좋아하는 치즈와 채소를 조금 준비하는 것만으로도 식탁은 제법 근사해진다. 거창한 요리가 아니어도 좋다. 내 입맛에 맞는 빵을 골라 천천히 즐기는 것, 식사빵의 매력은 그런 소소한 즐거움에도 있다.