내가 몰랐던 '원덕기'... 그 이름 뒤에 숨은 광주의 아픈 기억

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큰사진보기 ▲1980년 5·18 민주화운동 당시 광주 시민들을 도왔던 미국 평화봉사단원 팀 원버그 ⓒ 오마이TV 관련사진보기

큰사진보기 ▲팀 원버그(원덕기)가 카세트테이프 라벨에 직접 손글씨로 적은 가수 신승훈의 곡 목록 ⓒ 오마이TV 관련사진보기

평소 다큐멘터리 영화에 관심이 많았다. 영화 <노무현입니다>를 보면서 다큐멘터리가 지닌 힘에 매료되었던 것 같다. 그리고 최근, 내 시선을 사로잡은 낯선 이름 하나가 있었다. 다소 생소하고 촌스럽기까지 한 이름, '원덕기'였다. 그러나 이 이름 뒤에 그토록 아픈 역사가 숨어 있을 줄은 꿈에도 몰랐다. 필자는 그저 이 이름 석자만 보고 한국인 원덕기를 찾으려 애타게 인터넷을 뒤졌다. 그리고 뒤늦게 깨달은 나의 무지함에 쓴웃음이 나왔다.매년 5월이면 희생자들을 추모하며 누군가를 향해 분노했다. 하지만 정작 이토록 중요한 인물의 존재에는 무관심했다. 대한민국 국민의 한 사람으로서, 나아가 글을 쓰는 시민기자로서 몹시 부끄러운 일이다. 오로지 내가 쓰는 글에만 집중한 나머지, 이 뜻깊은 이름이 한 편의 다큐멘터리 영화로 만들어지기까지 이어진 치열한 취재와 기록의 과정을 알지 못했다. 더욱 부끄러운 것은 그 작업이 다름 아닌 내가 활동하는 <오마이뉴스>에서 이루어졌다는 사실조차 까맣게 모르고 있었다는 점이다. 심지어 이 사실을 알게 된 것도 <미디어오늘>의 보도를 통해서였다.그의 이름이 40여 년 만에 세상에 다시 알려지게 된 배경은 이렇다. <오마이뉴스> 기획취재부 소속 소중한 기자는 2019년 흑백사진 한 장을 우연히 마주하게 된다. 당시 공개된 옛 보안사령부(보안사)의 5·18 사진첩을 살펴보던 소 기자는, 참혹한 현장에서 부상당한 시민을 돕고 있는 한 외국인 청년의 모습에 시선이 멈췄다. '이 푸른 눈의 이방인은 대체 누구일까?'라는 작은 물음표가 5년이 넘는 기나긴 추적의 시작이었다.1980년 5월의 광주. 군부의 극악무도한 폭력으로 시민들이 피 흘리며 쓰러지던 그 참혹한 현장에는 한국인만 있었던 것이 아니었다. 부상자를 돕고 외신기자들의 통역을 맡으며, 자신이 목격한 참상을 세상에 알리는 데 힘을 보탠 한 미국인 청년이 있었다. 소중한 기자는 미국 미네소타주까지 이어지는 기나긴 취재 끝에, 사진 속 청년이 바로 미국 평화봉사단원이었던 '팀 원버그', 즉 한국 이름 '원덕기'라는 사실을 마침내 밝혀냈다.그 과정에서 영화 <택시운전사>의 모티프가 된 독일 기자 위르겐 힌츠페터가 촬영한 미공개 영상까지 찾아냈다.힌츠페터가 세상을 떠난 지 10년이 지난 2026년 초 발굴된 이 영상에는 1980년 5월 24일 촬영된 팀 원버그의 인터뷰가 담겨 있었다. 계엄군이 시민들을 어떻게 짓밟았는지에 대한 그의 증언은 46년 전 광주의 참상을 직접 목격한 외국인의 생생한 기록이었다. 소중한 기자는 이 영상을 보는 순간 "무엇이든 해야겠다"고 결심했다고 한다.그의 오랜 취재는 결국 영화 제작이라는 결실로 이어졌다. 크라우드 펀딩을 통해 시민들이 십시일반 힘을 보태 제작을 지원했다는 사실도 필자의 마음을 뭉클하게 했다. 한 기자의 집요한 취재 기록이 한 편의 영화로 이어지고, 그 기록을 세상에 전하기 위해 시민들이 함께 힘을 보탰다는 점에서 더욱 뜻깊게 다가온다.1980년 당시 미국 평화봉사단원으로 광주에 머물고 있던 팀 원버그는 참상을 목격한 뒤 방관자로 남지 않았다. 5월 19일 시민들과 함께 부상자를 옮겼고, 계엄군의 폭력 앞에서도 광주를 외면하지 않았다. 한국어에 능통했던 그는 힌츠페터 등 외신기자들의 통역을 맡아 광주의 진실을 세상에 알리는 데 힘을 보탰다.원덕기의 행동을 돌아보며 아나키즘을 떠올렸다. 물론 그를 아나키스트라고 규정하려는 것은 아니다. 다만 국가의 권력이 시민을 보호하지 못하고 오히려 그들을 위협하는 순간, 한 개인이 국가의 논리보다 인간의 존엄을 앞세웠다는 점에서 아나키즘의 문제의식과 맞닿는 부분이 있다고 생각한다.국가가 정한 질서가 언제나 정의로운 것은 아니다. 때로는 법과 명령의 바깥에서, 눈앞의 고통을 외면하지 않는 개인의 양심이 더 근본적인 윤리적 기준이 되기도 한다. 원덕기의 선택은 국가와 권력의 의미를 되묻게 하는 동시에, 인간을 인간답게 만드는 것이 무엇인지 생각하게 한다.그의 인간적인 면모를 또 다른 방식으로 보여주는 것은 영화에 등장하는 것으로 알려진 유품 가운데 하나인 낡은 카세트테이프다. 그 안에는 노란 종이 위에 한글로 꾹꾹 눌러 쓴 1990년대 초 가수 신승훈의 노래 제목들이 남아 있었다.요즘이라면 저작권 침해를 거론할지도 모르지만, 지식재산권에 대한 인식과 이용 환경이 지금과 달랐던 당시에는 좋아하는 가수의 노래를 직접 적어 간직하는 일이 낯설지 않았다. 그 소박한 흔적은 원덕기가 한국의 대중문화와 정서에 얼마나 가까이 다가가 있었는지 짐작하게 한다.안타깝게도 그는 1993년, 38세라는 이른 나이에 지병으로 세상을 떠났다. 필자 역시 동시대 신해철의 음악을 좋아했던 한 소년으로서, 신승훈의 노래를 아끼던 원덕기 형님의 마음을 조금은 이해할 수 있을 것 같다. 좋아하는 가수의 노래를 반복해 듣고, 노래 제목을 한글로 적어 간직했을 그의 모습이 낯설지 않기 때문이다. 그래서인지 그가 왜 의사의 길을 포기하고 한국학을 공부하는 길을 택했는지 조금은 이해할 수 있을 것 같다.하지만 참혹했던 광주에서의 경험이 그의 삶을 어떻게 바꾸어 놓았는지는 여전히 궁금하다. 어쩌면 한국이라는 먼 나라에 온 파란 눈의 청년이 낯선 타국에서 만난 사람들과 어떻게 마음을 나누며 살아갔는지를 보여주는 소중한 이야기들이 영화 속에 어떻게 담겨 있을지 무척 기대된다.송강호 주연의 영화 <택시운전사>를 인상 깊게 보고서도, 역사를 그저 한 편의 영화로 소비한 채 지나쳤던 나의 무지함을 뼈저리게 반성한다. 영화가 보여준 광주의 아픔을 기억한다고 생각했지만, 정작 그곳에서 시민들을 돕고 역사의 증언자가 되었던 또 다른 청년, 팀 원버그(원덕기)의 존재는 알지 못했다.개인적으로 몰랐다는 사실을 인정하는 것은 부끄러운 일이다. 하지만 어설프게 아는 것보다 모르는 것을 모른다고 인정하는 편이 낫다. 제대로 알지 못하면서 마치 모든 것을 아는 듯 말하는 태도는 역사를 왜곡된 시선으로 바라보게 할 수 있기 때문이다.역사의 일부를 알고 있다고 해서 그 전부를 이해하는 것은 아니다. 수박 겉핥기식으로 역사를 이해한 채 섣불리 판단하고 목소리를 높이는 일이 오히려 사회적 혼란을 키울 수도 있다. 최근 개봉한 영화 한 편을 둘러싼 사회적 논란을 보면서도 이런 생각을 했다.이번에 원덕기라는 이름을 마주하며, 나 역시 알고 있다고 생각했던 역사를 얼마나 피상적으로 이해하고 있었는지 깊이 돌아보게 됐다. 어쩌면 영화가 역사를 기억한다는 것은 우리가 이미 다 안다고 생각했던 사건을 새로운 눈으로 다시금 바라보게 하는 일인지도 모른다. 그리고 우리가 미처 알지 못했던 사람들의 삶을 다시 세상에 드러내고, 잊힌 기억을 오늘의 우리에게 되돌려주는 일일 것이다. 그것이야말로 영화를 통해 역사를 기억하는 진정한 의미가 아닐까.필자 역시 아직 영화를 관람하지는 못했지만, 정식 개봉하면 꼭 티켓을 구매해 극장에서 만나려 한다. 오랜 시간 묻혀 있던 원덕기의 삶을 세상 밖으로 꺼내준 소중한 기자에게, 아니 이제는 감독에게 그리고 1980년 광주의 아픔을 함께 짊어졌던 '원덕기', 팀 원버그에게 깊은 감사와 미안함을 전한다.