네모반듯한 후애돈대, 세월이 지나니 풍경도 바뀌네

큰사진보기 ▲언덕 위에서 내려다본 후애돈대의 단정한 네모반듯한 전경. 돈대 성벽 뒤편으로 강화 남단 바다가 기품 있게 펼쳐져 있다. ⓒ 전갑남 관련사진보기

큰사진보기 ▲돈대 내부로 이어지는 출입구. 두툼한 장대석을 올려 견고하게 조성한 옛 석조 건축의 기품이 느껴진다. 출입금지가 되어 내부 답사를 못해 아쉬움이 남았다. ⓒ 전갑남 관련사진보기

큰사진보기 ▲후애돈대 외벽을 따라 걸으며 해설을 듣고 있는 답사 일행들. 차곡차곡 쌓아 올린 화강암 석축이 고풍스러운 멋을 더한다. ⓒ 전갑남 관련사진보기

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"와, 망원경이라도 가져왔으면 좋았겠어. 저 새떼들 중에 천연기념물 저어새가 주걱부리로 갯벌을 휘저으며 먹이사냥을 할지 누가 알아?"

큰사진보기 ▲후애돈대 앞바다로 펼쳐진 드넓은 강화 남단 갯벌. 갯골 너머 멀리 작은 바위섬과 해안선이 아득히 어우러져 있다. ⓒ 전갑남 관련사진보기

"와, 여기 돈대는 정사각형 돈대이구먼."

"그러게. 투박한 돌을 차곡차곡 쌓았는데도 단정한 형태가 참 정갈해 보여."

큰사진보기 ▲돈대 출입구 프레임 너머로 바라본 후애돈대 내부 모습. 성벽을 따라 조성된 여장과 포좌가 한눈에 들어온다. ⓒ 전갑남 관련사진보기

큰사진보기 ▲넝쿨풀이 차오른 후애돈대 외벽 돌담길. 돌 틈 사이로 세월의 이끼와 푸른 잎들이 어우러져 조화로운 풍경을 만들어낸다. ⓒ 전갑남 관련사진보기

"저기, 여장 상단부 눈에 거슬리지 않아?"

"왜 그런데?"

"시멘트를 발라 마감해 놨잖아."

큰사진보기 ▲높은 성벽 위로 솟은 여장과 가을 하늘. 성벽 돌담 상단부에 시멘트로 마감 처리된 복원의 아쉬운 흔적이 엿보인다. ⓒ 전갑남 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 인천in에도 실립니다.

선두보(船頭堡)의 흔적은 끝내 보지 못했다. 조선시대 강화 남단 해안을 굳건히 지키던 선두보는 세월의 흐름과 간척, 해안선의 변화 속에 이제는 옛 터조차 찾기 어려워졌다.아쉬움을 뒤로하고 우리 일행은 옛 선두보 관할 아래 있던 후애돈대(後崖墩臺)로 발걸음을 옮겼다. 선두리 어판장으로 들어가는 길목에 자리하고 있어 접근하기 좋고, 강화나들길 8코스를 따라 걷다가 들르기에도 더없이 좋은 곳이다.조선 숙종 5년(1679년)에 축조된 후애돈대는 강화 53돈대 중 하나다. 화강암을 다듬어 바다와 주변 해안이 한눈에 들어오는 곳에 세워졌다. 당시 군병들은 이곳에서 바다를 오가는 배들의 움직임을 살피며 해안을 지켰을 것이다.돈대 출입구에 들어서려니 금줄이 먼저 막아선다. 성벽 보수 공사가 아직 진행 중인 모양이다. 공사 때문일까, 아니면 안전을 위한 조치일까.아쉬운 마음을 안고 돈대 외곽을 따라 한 바퀴 돌았다. 그런데 성벽 밖으로 펼쳐지는 풍경이 돈대 내부 못지않게 장관이다.돈대 입구 반대편에 놓인 편안한 의자에 앉으니 시야가 시원하게 트인다. 바다와 해안선이 아득하게 펼쳐지고, 주변 풍경도 한눈에 들어온다. 마침 바닷물이 쑥 밀려나간 자리에 드넓은 갯벌이 모습을 드러내고, 갯골 사이로 물길이 굽이굽이 이어졌다.일행 중 한 사람이 혼잣말처럼 탄성을 내뱉는다. 그러고 보니 강화 갯벌은 저어새의 중요한 번식지이자 휴식처다. 저 아득한 갯벌 어딘가에서 특유의 주걱부리를 휘저으며 먹이를 찾고 있을 저어새의 모습을 상상해 본다.지금은 이렇게 갯벌과 바다를 한가로이 바라보고 있지만, 이곳 역시 한때는 바다를 오가는 외세의 배를 경계하며 긴장을 늦출 수 없었던 현장이었다. 나라를 지키기 위해 포를 겨누던 자리에서, 오늘 우리는 새를 찾아 바다를 바라본다. 같은 자리에서 바라보는 풍경이 시대에 따라 이렇게 달라질 수 있다는 것이 새삼스럽다.우리는 돈대 전체를 내려다볼 수 있는 언덕 위로 올라갔다.지형에 맞춰 타원형이나 부채꼴로 쌓은 강화의 여느 돈대들과 달리, 후애돈대는 한 변의 길이가 약 32m에 이르는 반듯한 정사각형 형태를 띠고 있다. 투박한 화강암 성돌을 차곡차곡 쌓아 올린 모습이 단정하고 정갈하다.일행 중 한 사람이 감탄하자 다른 이가 거든다.마을 사람들에게 들으니 돈대를 훼손하면 재앙이 온다는 이야기가 예부터 전해져 왔다고 한다. 그래서인지 주민들이 돈대를 함부로 건드리지 않고 소중하게 여겨, 오늘날까지 그 모습이 비교적 잘 남아 있을 수 있었다.성벽 위 여장(女墻)까지 복원되어 있어 돈대의 전체적인 구조를 한눈에 살필 수 있다. 오랜 세월을 견뎌온 돌담 사이로 따스한 가을 햇살이 살포시 내려앉는다. 돌 하나하나가 단단히 맞물려 있는 모습을 바라보니, 이 작은 돈대 하나를 쌓기 위해 땀 흘렸을 옛사람들의 손길과 노고가 가슴 깊이 느껴진다.화강암으로 쌓은 돌담은 투박하면서도 묘한 질서가 있다. 서로 크기도 모양도 다른 돌들이 빈틈을 메우며 하나의 성벽을 이루고 있다. 오랜 시간 비바람을 맞으면서도 자리를 지켜온 돌들을 바라보고 있노라니, 돈대의 역사가 단순히 책 속의 기록만은 아니라는 생각이 든다.그런데 성벽 한쪽을 유심히 살펴보던 일행이 말을 꺼낸다.그러고 보니 정말 그렇다. 오래된 성돌로 쌓은 여장 위에 빗물 침투를 막으려는 듯 시멘트로 마감한 부분이 눈에 들어온다.문화유산을 보존하고 안전을 지키기 위한 조치였겠지만, 고풍스러운 돌담의 모습과는 어딘가 어울리지 않아 아쉬움이 남는다. 여장은 유사시 몸을 숨기고 적을 막아내던 방어시설이었다. 그렇다면 복원할 때도 당시의 모습과 축조 방식을 조금 더 세심하게 살릴 수는 없었을까.물론 유적을 오래 보존하려면 현실적인 관리와 안전 문제를 외면할 수는 없을 것이다. 비바람을 맞는 돌담을 그대로 두는 것만이 능사는 아닐 테고, 후대 사람들이 유적을 안전하게 볼 수 있도록 손질하는 일도 필요하다.다만 문화유산은 새것처럼 말끔하게 단장하는 것만으로 그 가치를 살릴 수 있는 것은 아닐 것이다. 조금 낡고 거칠더라도 그 안에 남아 있는 시간의 흔적과 역사의 깊이를 함께 보여줄 때 유적의 이야기가 더 잘 전해지지 않을까.