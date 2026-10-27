'나의 행복'이 가장 중요한 시대, 선하게 산다는 것

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큰사진보기 ▲미국 위앙종 영화선사영화선사는 매년 봄과 가을마다 한국을 방문하고 있다. ⓒ 현안스님 관련사진보기

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"화를 낼 때마다 그 원인이 언제나 상대의 잘못이라고 생각하고 있지는 않은가요?"

큰사진보기 ▲영화선사의 사십이장경 강설<영화선사의 사십이장경 강설>. 부처님의 가르침을 담은 마흔두 장의 경문을 구체적인 수행과 일상의 문제로 풀어낸 책이다. 영화선사 지음, 상욱·현안 옮김, 위앙북스. 2026년 10월 30일 출간 예정. ⓒ 위앙북스 관련사진보기

덧붙이는 글 | 미국 위산사에서 출가해 현재 서울 종로 보화선원에서 선명상을 지도하고 있습니다. <영화선사의 사십이장경 강설>의 공동 역자입니다.

요즘은 궁금한 것이 생기면 답을 찾기가 어렵지 않다. 검색하면 수많은 설명이 나오고, 인공지능에 물으면 질문에 맞추어 정리까지 해준다. 예전에는 오랜 시간과 노력이 필요했던 일을 순식간에 해내기도 한다. 나 역시 그 편리함을 누리고 있다. 챗지피티 없이 어떻게 살았을까 싶은 정도다.그런데 정보가 많아진 만큼 무엇이 옳고 그른지 판단하기도 쉬워졌을까. 사람의 마음도 기술이 발전하는 속도만큼 성숙해지고 있을까. 선명상을 지도하며 사람들을 만나고, 뉴스에서 수많은 사회 문제를 접하며 드는 생각이다.행복하게 사는 법에 대한 조언도 넘친다. 자신을 사랑하라, 남의 시선을 의식하지 말라, 마음이 원하는 일을 하라. 다만 '나의 행복'이 모든 선택의 기준이 되어도 괜찮은지는 생각해 볼 일이다. 내가 원하는 것을 얻는 과정에서 옳고 그름의 기준은 어디에 있는지 말이다.사실 한국에서는 사회적 압박과 어른들의 잔소리, 내가 속한 집단의 눈치에 시달리며 살아가는 경우가 많다. 그래서 자신을 사랑하고 자신의 목소리를 들으라는 말은 설득력이 강하다. 나도 그렇게 생각했다.다른 사람에 대한 배려는 나에겐 사치였다. 내가 수행을 시작했을 때 스승인 영화스님도 우선 내 번뇌를 줄이는 것에만 집중하라고 조언해 주셨다. 수행으로 생각이 정리되고 마음의 힘이 커진 다음에야 다른 사람도 살필 수 있게 되었다. 내가 하는 말과 행동이 상대에게 어떤 영향을 주는지 생각할 여유가 생긴 것이다.그 경험을 생각하면, 힘든 사람에게 무조건 남부터 배려하라고 말하기는 어렵다. 자신을 추스를 힘도 필요하다. 그 힘을 기르면서 무엇을 기준으로 말하고 행동할지도 함께 배워야 한다고 생각한다. 그래서 나는 젊은이들과 처음 불교를 접하는 사람들에게 <사십이장경>을 권하고 싶다. 생각이 복잡하고 무엇부터 해야 할지 모르겠다면, 가장 기본적인 가르침부터 하나씩 실천해 보면 좋겠다. 악한 일을 삼가고, 선한 일을 하고, 자신의 마음을 다스리는 일이다.명상이나 수행을 하고 싶다면 우선 이런 기본으로 돌아가는 가르침이 필요하다고 본다. 직접 몸을 써서 앉고, 마음을 갈고닦는 훈련부터 해야 한다. 그런 바탕을 세우기도 전에 높은 깨달음이나 공(空) 사상처럼 멋져 보이는 개념부터 배우면, 아는 것이 늘어나는 만큼 아상도 커질 수 있다.배움이나 수행 경험이 쌓였다고 안심할 수도 없다. 부처님께서는 <약사경>에서 많이 배웠어도 '증상만(增上慢)'으로 마음이 가려져 자신이 옳다고 여기고 다른 사람을 비난할 수 있다고 경계하신다. 많이 공부했다는 이유로 자신을 남보다 높게 여기고, 자신의 이해와 성취를 실제보다 부풀리는 태도다. 이런 교만에 마음이 가려지면 다른 사람에게 배우거나 자신의 잘못을 고치기도 어려워진다.공이 무엇인지, 깨달음이 무엇인지 이야기하는 것은 좋아하면서 일상에서는 마음에 들지 않는 말 한마디에 짜증이 나고, 자신의 잘못을 인정하지 않으려고 애쓴다면 어떨까. 그럴 때야말로 <사십이장경>의 짧고 기본적인 가르침으로 돌아가 볼 때다.자신에게 불리한 일은 감추고 유리한 사정만 설명하지는 않는가. 좋은 일을 하고도 남이 알아주지 않으면 서운해하지 않는가. 이런 문제들은 설명을 이해했다고 곧바로 해결되지 않는다. 알고도 되풀이하기 때문에 훈련이 필요하다.이번에 상욱스님과 함께 <영화선사의 사십이장경 강설>을 우리말로 옮긴 데에도 그런 고민이 담겨 있다. 수행을 통해 더 선한 사람이 되고, 자신이 가진 능력을 다른 사람에게도 이롭게 쓸 수 있는 바탕을 세웠으면 하는 마음이다.불교에는 '칠불통계게(七佛通戒偈)'라는 게송이 있다. "모든 악을 짓지 말고, 모든 선을 받들어 행하며, 스스로 그 마음을 맑게 하라. 이것이 모든 부처님의 가르침이다"라는 뜻이다. 제악막작(諸惡莫作), 중선봉행(衆善奉行), 자정기의(自淨其意), 시제불교(是諸佛敎). 가르침은 간결하다. 하지만 이대로 살아가려면 자신의 습관을 끊임없이 고쳐야 한다.이 책에서 영화스님은 묻는다.자신이 옳다고 생각할 때는 말과 행동이 거칠어져도 괜찮다고 여기기 쉽다. 상대가 먼저 잘못했으니 자신에게도 그만한 이유가 있다고 생각한다. 그러나 영화스님은 아무리 자신이 옳다고 생각하더라도 잘못을 저지르거나 악을 행하지 않도록 스스로 단속하는 법을 배워야 한다고 설명한다.집에서도, 일터에서도, 수행하는 도량에서도 부딪히는 일이다. 선한 사람이 되자는 말은 익숙하지만, 막상 화가 나고 억울할 때 그 가르침을 실천하기는 쉽지 않다.처음 수행을 시작했을 때 나는 내 번뇌를 줄이는 일부터 배웠다. 그러고 나서야 다른 사람을 살필 힘이 생겼다. 내가 조금 편안해진 만큼 다른 사람에게도 덜 화내고, 잘못했을 때 인정하고 고칠 수 있다면, 그 변화는 함께 사는 사람에게도 도움이 될 것이다.'나의 행복'을 바라며 시작한 수행이 다른 사람에게도 이롭게 이어졌으면 한다. 이번 강설을 우리말로 옮기며 독자들과 함께 배우고 싶었던 것도 그런 기본이다.