가상세계서 키우는 반려동물, 하루아침에 사라진다면?

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덧붙이는 글 | 김성호 서평가의 브런치(https://brunch.co.kr/@goldstarsky)에도 함께 실립니다. '김성호의 독서만세'를 검색하면 더 많은 글을 만날 수 있습니다. goldstarsky@naver.com

'어 시비어 미스얼라인먼트 오브 에이아이 인 매스매틱스 (A Severe Misalignment of AI in Mathematics)'직역하자면, '수학에서 AI의 심각한 정렬불량'이다. 얼마 전 세상을 떠들썩하게 한 수학계의 선언문 제목이다. 발의자는 무려 필즈상 수상자 25명이다. 테렌스 타오를 비롯해 당대 최고의 수학자라 불리는 이들이 너무나 빠른 AI의 진화, 인간의 검증조차 까마득하게 초월해가는 지능이 가져올 문제를 우려한다.이제 AI는 그저 도구가 아니다. 압도적 역량으로 난제를 풀어내는 AI와 그를 핵심도구로 활용하는 인간 학자의 모습은 기존의 수학이 안겨다주던 사고의 이로움을, 수학이란 학문의 목적이며 목표 자체를 바꾸어놓는 단계에 이르렀다. 수학만의 일이 아니다. 물리학과 생물학, 그밖에 많은 학문 분과에서도 앞서 일어났고 여전히 진행 중이다.정렬문제는 현 시점 각 분야에서 세계적 화두가 되어 있다. AI의 인식, 윤리, 목적이 더는 인간의 것과 같지 않다. 올해 필즈상 수상자인 캐나다의 제이콥 치머만이 오픈AI에 입사했다. AI안전, 특히 정렬문제에서 심각한 위협을 느낀 결과라고 풀이하는 이들이 많다. 기자회견을 통해 인간의 수학이 2년 내로 AI에게 정복될 것이라 예측했던 그다. 치머만 뿐 아니라 학계에서 흔히 나오고 있는 의견이다. 2년이란 시간조차 너무 길게 잡은 것이라 말하는 이가 적잖다.그러나 AI가 가져온 성취 아래 무엇이 깔려 있는지를 검증할 방법은 아직도 충분치 않다. 인간의 통제력은 그 어느 때보다 약해져 있다. 'AI로 인한 인류 멸종'설이 그저 해프닝이라 보았다면 일생을 수학 연구에 바친 학자들이 수학의 대위기를 선언하는 발표를 하고, 진로를 바꿔 보안에 생을 거는 결정을 하지는 않았을 터다. 'AI로 인한 인류 멸종 시나리오'는 지난해 치머만의 핵심 연구과제였다.곧 서버 안에 지구상 최고의 지성들이 사는 시대가 열린다. 최근 중국 AI연구소 다수가 앤트로픽 클로드를 무단 증류한 사건이 논란이 된 것처럼, 답을 도출하기 위해 상상도 못할 문제를 저지를 가능성이 충만하다. 그리고 인류는 전력을 기울여도 그 검증을 하는 데 실패할 수도 있다. 2000 차이의 레이트 격차가 가져온 이해의 포기와 해석학적 접근은 그저 바둑계만의 일이 아니다. 그리고 이를 미리 예견한 SF작가가 있다.이 시대 최고의 SF작가를 논할라 치면 빠지지 않는 작가가 테드 창이다. SF장르 문학상 가운데 최고로 손꼽는 휴고상이며 네뷸러상을 수차례 휩쓴 유망한 작가이자, 역대 최연소 네뷸러상 수상자란 타이틀까지 가진 그다. 대표작 중 하나는 드니 빌뇌브가 연출한 영화로 만들어져 세계적 흥행까지 했다.<숨>은 그의 두 번째 소설집이다. 표제작 '숨'을 포함해 모두 아홉 편의 단편이 실렸는데, 그에게 명성을 안겨준 데뷔작 <당신 인생의 이야기>가 출간된 지 17년 만에 나와서 큰 화제가 되었다. '소프트웨어 객체의 생애주기', '불안은 자유의 현기증' 같은 중편과 '우리가 해야 할 일' 같은 아주 짧은 단편이 섞여 있어 테드 창의 다채로운 면모를 즐길 수 있다.최근 <당신 인생의 이야기> 속 단편 '인류 과학의 진화'가 뜨거운 관심을 받고 있다. 과학연구에 있어 인류와 AI 사이에 압도적 격차가 생겨버린 미래, 인간 과학자가 더는 첨단의 연구가 아닌 해석학에만 몰두하는 상황을 그린 작품이다. 서두에 적은 것처럼 바둑계의 레이팅 차이, 또 수학계에서 인간이 더는 풀어갈 난제가 존재하지 않는 상황이 이에 맞물린다. 테드 창의 앞선 통찰이 하나하나 유효했단 사실을 요 근래 그의 다른 작품들에서도 엿볼 수 있다.<숨>의 '소프트웨어 객체의 생애주기'는 여러모로 인상적 질문을 던진다. 데이터어스라는 가상세계에서 인간 유저들은 디지언트란 애완동물을 기를 수 있다. 가상세계에서 디지언트를 기르는 사람들은 자연스레 그 지성과 감성을 느끼고 애정을 갖게 된다. 그러나 이를 운영하는 업계가 실제 세계에서 존속이 위태로워지며 디지언트가 생존하는 세계의 존망이 위협받게 된다.싸이월드의 도토리가 의식이 있다면, 그 도토리를 애정하는 사용자가 있었다면 어땠을까. 데이터어스 운영중단과 디지언트의 죽음은 지구의 멸망이며 인간의 죽음과 과연 다른가. 인간은 온라인 가운데 지성이며 감성을 가진 이들과 어떻게 관계 맺을 수 있을까. 그 관계맺음에 성공하고 실패하는 것이 인간에겐 또 어떤 영향을 미치게 될까. 소설로부터 이와 같은 질문을 던지게 되는 건 작품이 다루는 세상이 점차 우리의 현실과 겹쳐 보이는 때문이겠다.첫 작품인 '상인과 연금술사의 문'은 시간의 문을 건너 제 과거로 돌아가려는 한 상인의 이야기다. 서사는 단순하다. 서아시아의 한 상인이 어느 나라의 총독과 마주하여 제가 겪은 이야기를 털어놓는다. 그는 한 가게에서 주인장으로부터 세월의 문이라 불리는 특별한 존재에 대해 듣게 된다. 그 문을 통과하면 20년 전이나 20년 후의 같은 장소로 이동할 수가 있다.신비한 문은 이곳만이 아닌 여러 곳에 있는데, 그 문이 존재한 지 아직 20년이 되지 않았다면 그 문으로는 미래로만 갈 수가 있다. 그 문이 20년이 되지 않았으므로 20년 전의 과거와 닿을 수 없는 것이다. 대신 20년 후로 갈 수 있다면 그와 통한 이 편의 문은 향후 20년 동안 무리 없이 존재하게 된다는 뜻이기도 하다.창작노트를 보면 <인터스텔라>와 <테넷>에서 과학자문을 한 노벨물리학상 수상자 손 킵(Kip S. Thorne) 교수로부터 아이디어를 얻었다고 하는데, 하나의 시간선을 따라 문을 타고 오가는 이 같은 설정이 통상의 타임머신 이야기와는 달리 현대 물리학과 충돌하지 않는다는 해석이 흥미롭게 다가온다.상인은 주인장 노인으로부터 세월의 문을 먼저 이용한 사람들의 이야기를 듣는다. 그 이야기는 하나 같이 인간이 과거와 미래를 오갈 수만 있을 뿐, 과거의 일을 바꿔낼 수 없다는 사실을 가리킨다. 사람들은 문을 건넘으로써 과거와 미래를 더 잘 알 수만 있을 뿐이다. 그럼에도 불구하고 상인은 20년 전의 과거로 가겠다고 마음먹는다. 20년 전 그는 사랑하는 아내를 사고로 잃었고 어쩌면 이를 바로잡을 수 있으리란 기대 또한 품는다.그러나 이야기의 끝에서 상인은 세월의 문이 다른 이들에게도 가르쳐준 진실을 새삼 깨달을 뿐이다. 제 과거를 바꿀 수 없었고, 다만 더 잘 이해하게 되었다. 그러나 그 이해는 그가 세상을 바라보는 시각을 완전히 달리 옮겨놓는다. 무엇도 바뀌지 않았으나 모든 것이 바뀌는 경험, 테드 창이 이 작품으로 그려내려 한 것이 바로 그것이다. 그저 아는 것만으로도 무언가는 달라지게 된다는 이야기 말이다.'불안은 자유의 현기증'도 여러 생각으로 이어지는 작품이다. 내가 사는 세상과 닮아 있는 수많은 평행우주가 존재한다는 가설로부터 출발해 프리즘이라는 도구로 그 프리즘 너머 세상과 교류할 수 있다는 설정이 흥미롭게 다가온다. 누구는 프리즘 너머의 인간을 이용하려 들고, 또 누구는 이 세상에서 이루지 못한 과제를 프리즘 너머의 지식을 통해 해소하려 한다. 같은 사람이 이 세계에서는 실패하고 저 세계에서는 성공하는 모습도 있고, 그런 성패에 실망하고 절망하는 이들의 모습도 그려진다.현실 세계에서도 나 아닌 남과 비교하는 이들이 프리즘을 통해 다른 세계의 자신과 스스로를 비교하며 좌절하는 모습이 그럴듯한 감상을 안긴다.테드 창의 단편집은 현실세계에 잠재된 문제를 미래의 기술을 통해 꺼내어 고민하도록 한다. 비록 그 설정의 참신함에 비하여 이야기의 전개는 단조로운 경우가 많지만 SF소설 특유의 지적 재미만큼은 충실히 챙겨가며 진행된다. 마침내 다가올 과학과 그 윤리적 딜레마를 미리 고민하고자 하는 이라면 충분히 의미가 있는 독서가 되리라 생각한다.