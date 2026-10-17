혁필화를 동네 사람들에게 선보이다

큰사진보기 ▲토당골 한마음 축제 부스에서 혁필 시연을 하는 모습 ⓒ 오창환 관련사진보기

큰사진보기 ▲토당골 한마음 축제 혁필 부스 현장 스케치. ⓒ 오창환 관련사진보기

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큰사진보기 ▲노란빛 노을빛 노솔빛 자매 이름이 예쁘다. 각각 다른 글씨로 썼다. ⓒ 오창환 관련사진보기

큰사진보기 ▲'마이애니멀 스토리 인 평강랜드'에서 새로 태어난 송아지를 위해 쓴 "행복하소" ⓒ 오창환 관련사진보기

가을은 축제의 계절. 전국 방방 곡곡에서 참으로 다양한 축제가 열린다. 내가 살기도 하고 어반스케치 수업도 하는 고양시 능곡동은 매해 가을마다 이웃 행주동과 함께 '토당골 한마음 축제'를 연다. 올해는 지난 10월 16일 능곡역 광장에서 열리는데 능곡동 어반스케쳐들이 능곡역 바로 옆에 있는 '능곡 1904 갤러리'에서 10월 18일까지 전시도 한다.나는 그동안 배우고 익힌 우리나라 전통 예술인 혁필화를 동네 사람들에게 선보이기 위해서 부스를 하나 신청했다.오전에 정발산동에서 어반스케치 수업을 마치고 부지런히 능곡역으로 가니 축제가 막 시작되고 있었다. 능곡역 광장에는 큰 무대가 설치되어 있었는데 무대 위에서는 라인댄스 공연이 펼쳐지고 있었고 관객석 뒤편에서는 파전과 도토리묵을 파는 먹거리 장터가 한창이다. 삼삼오오 모여서 막걸리 잔을 기울이는 동네 사람들도 많았다.나는 서둘러 혁필 부스에서 자리를 잡았다. 현장에서 혁필을 시연하는 것은 이번이 세 번째였다. 이번에는 조금 더 안정적으로 작품을 쓸 수 있기를 기대하면서 배너도 준비하고 만반의 준비를 했다.게다가 이 동네는 나의 주무대가 아닌가. 장터에는 모름지기 바람잡이가 필요하다. 그래서 같이 그림을 그리는 어반스케쳐들에게 바람잡이 역할을 해달라고 부탁했다. 바람잡이들은 일단 자기 이름을 쓰고 나서 아는 동네 사람들도 모시고 왔다.나는 어반스케쳐로서 수많은 현장 그림을 그렸지만 혁필 현장 작업은 만만치 않다. 혁필은 가죽붓에 물감이 적당히 스며들어야 원하는 색과 선이 나온다. 준비 시간이 촉박했던 탓인지 물감의 상태가 마음먹은 대로 되지 않았다. 그래도 한 사람 한 사람의 이름을 써 나가다 보니 어느덧 원하는 색이 나왔다.유모차를 끌고 온 젊은 엄마들은 아이의 이름을 부탁했고, 지나가던 어르신들도 자신의 이름을 써 달라고 했다. 나이 든 분들은 어린 시절 혁필을 본 기억이 있다는 분들이 많았던 반면 젊은 사람들은 혁필이라는 이름은 들어 봤지만 이렇게 가까이에서 직접 보는 것은 처음이라며 신기해했다.혁필 부스 바로 옆에는 캘리그래피 체험 부스가 있었는데. 캘리그래피 선생님들도 전통 K캘리그래피인 혁필에 관심을 보였다. 특히 기억에 남는 것은 세 자매의 이름을 쓴 일이다. 노란빛, 노을빛, 노솔빛. 이름에 담긴 소리와 뜻을 살려 색을 입히고 그림을 더했다.혁필은 꽃과 나비, 새 등 길상적인 문양을 글씨에 결합해 복과 행복을 기원하는 예술이다. 화려한 색채와 그림이 어우러진 글씨는 이름을 단순한 글자가 아니라 하나의 작품으로 바꾸어 놓는다. 사람들은 자신의 이름이나 가족의 이름이 작품으로 완성되는 모습을 보며 즐거워했다.작업실에서 새로운 문양과 표현을 연구하며 혁필 작품의 예술적 가능성을 넓혀 가는 것도 즐겁다. 현장에서 정해진 시간 안에 작품을 만들어야 하는 즉석 시연에서는 표현이 단순해질 수밖에 없지만, 현장에서만 생기는 우연과 긴장감이 있다. 그것 역시 혁필의 중요한 매력이라고 생각한다.얼마 전에는 포천의 동물원 '애니멀스토리 평강랜드'에서도 혁필 시연 행사를 했다. 동물원 측의 요청으로 새로 태어난 스코틀랜드 테디소의 탄생을 축하하는 혁필 작품도 썼는데 혁필 시연의 현장감을 보여주는 참 재미있는 경험이었다. 동물원 측에서는 액자에 잘 넣어서 새로 태어난 애기 소 축사에 걸어놓는다고 한다.사람들이 모이는 현장에서 이름을 써 주는 일은 혁필의 매력을 알리는 좋은 기회가 된다. 앞으로는 지역 축제가 열리는 현장에서 혁필가들이 사람들의 이름을 써 주는 모습을 볼 수 있으면 좋겠다. 한때 장터에서 흔히 만날 수 있었던 혁필이 다시 사람들의 일상 속으로 들어가는 것, 그것이 내가 혁필을 쓰며 기대하는 일이다.