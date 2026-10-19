대전에서 되돌아본 '강남역 10주기', 꼭 필요한 기준

큰사진보기 ▲김나희 새만금 신공항 백지화 공동행동 대외협력팀장이 축사를 하고 있다. ⓒ 젠더폭력해결페미니스트연대 관련사진보기

큰사진보기 ▲이혜선 세종여성회 대표가 주최단체 환영인사로 행사의 시작을 알리고 있다. ⓒ 젠더폭력해결페미니스트연대 관련사진보기

큰사진보기 ▲윤미영 젠더폭력해결페미니스트연대 집행위원장/서울여성회 사무처장이 1부 행사에서 발표를 진행하고 있다. ⓒ 젠더폭력해결페미니스트연대 관련사진보기

큰사진보기 ▲2부에서 패널토론이 진행되고 있다. ⓒ 젠더폭력해결페미니스트연대 관련사진보기

큰사진보기 ▲오송미 충남대학교 여성주의 실천 동아리 빅웨이브 회장이 발언하고 있다. ⓒ 젠더폭력해결페미니스트연대 관련사진보기

큰사진보기 ▲임정규 대전여민회 사무국장이 발언하고 있다. ⓒ 젠더폭력해결페미니스트연대 관련사진보기

큰사진보기 ▲이다경 젠더폭력해결페미니스트연대 교육위원/서울여성회 페미니스트 대학생 연합동아리 운영위원이 발언하고 있다. ⓒ 젠더폭력해결페미니스트연대 관련사진보기

큰사진보기 ▲윤미영 젠더폭력해결페미니스트연대 집행위원장/서울여성회 사무처장이 토론에서 발언하고 있다. ⓒ 젠더폭력해결페미니스트연대 관련사진보기

AD

젠더폭력해결페미니스트연대와 서울여성회, 세종여성회, 충남대학교 여성주의 실천 동아리 빅웨이브는 지난 16일 금요일 커먼즈필드 대전에서 강남역 여성살해사건 10주기를 맞아 출간된 신간 <그날 강남역에서 우리는 우연히 살아남았다>의 전국 북토크를 진행했다.30여 명의 여성·페미니스트들이 참여한 이번 행사는 강남역 여성살해사건 이후 10년간 이어져 온 연대와 실천을 돌아보고, 향후 여성운동의 방향을 함께 모색하는 시간이었다.젠더폭력해결페미니스트연대는 전국 순회 여성폭력 다이인과 릴레이 토론회를 통해 강남역 여성살해사건 10주기의 의미를 시민들과 함께 되새겼다. 이 과정에서 7천여 명이 '강남역을 잊지 않겠다'는 여성선언에 동참했으며, 5월 17일에는 전국에서 모인 500여 명의 시민이 강남역에 집결해 여성폭력 없는 사회를 향한 연대의 뜻을 재확인했다.이날 북토크는 '강남역 여성살해사건 이후 10년의 변화와 앞으로의 과제'를 주제로 진행됐다. 행사에 앞서 김나희 새만금 신공항 백지화 공동행동 대외협력팀장의 축사가 있었다. 이어 이혜선 세종여성회 대표가 주최단체 환영인사로 행사의 시작을 알렸다. 특히 지난 7월 29일, 대전 서구에서 20대 남성이 전 여자친구를 성폭행한 뒤 살해한 사건이 발생하기도 한 만큼 지역에서의 여성폭력 해결을 위한 여성들의 절실한 마음이 모이는 자리였다. 해당 가해자는 2024년 11월부터 총 4차례 신고를 받은 것으로 알려졌다.1부 행사에서는 "살아남은 우리가 세상을 바꾼다"를 주제로 윤미영 젠더폭력해결페미니스트연대 집행위원장/서울여성회 사무처장의 발표가 진행되었다. 윤 집행위원장은 현재 여성폭력의 현주소와 강남역 여성살해사건이 갖는 의미, 전국적 연대를 이끌어낸 과정에 대해 설명했다. 그는 "이 책이 여성폭력으로 바라본 대한민국의 과거이자 현재이며, 책을 함께 만든 이들과 다시 만들어갈 미래를 담고 있다"고 이야기했다.북토크 2부는 "세상을 바꿔온 여성들"을 주제로 윤미영 젠더폭력해결페미니스트연대 집행위원장/서울여성회 사무처장, 오송미 충남대학교 여성주의 실천 동아리 빅웨이브 회장, 이다경 젠더폭력해결페미니스트연대 교육위원/서울여성회 페미니스트 대학생 연합동아리 운영위원, 임정규 대전여민회 사무국장이 패널로 출연하여 각자에게 '강남역'의 의미와 앞으로 만들어가야 할 여성운동의 방향을 모색하는 패널토크로 구성되었다.오송미 충남대학교 여성주의 실천 동아리 빅웨이브 회장은 대학 내 페미니즘에 대한 백래시를 소개하며 "대학을 다니면서 가장 씁쓸했던 건, 페미니스트라고 밝히는 순간 공격의 대상이 되기 쉽다는 점이었다. 동아리 홍보글을 올리거나 대자보를 붙이면 온라인에서 조롱의 대상이 되기도 하고, 오프라인 부스를 운영할 때 대놓고 욕을 하고 지나가거나 사진을 몰래 찍으려고 하는 일들도 겪는다."고 말했다.이어 "여성폭력 해결을 위해 사회가 구조적 폭력을 직시해야 한다"며 "여성폭력은 우연히 일어나는 사소한 일이 아니라, 여성을 타깃으로 삼는 구조적인 폭력이다. 무엇보다 피해자에게 책임을 묻거나 탓하는 태도가 완전히 사라지고, 가해자에게 책임을 묻는 문화가 사회 전반에 퍼지길 바란다"고 전했다.임정규 대전여민회 사무국장은 지역사회 여성폭력의 현실을 이야기하며 우리 사회가 피해자 지원을 넘어 실질적인 젠더폭력 대응 컨트롤타워 구축을 통해 예방 및 대응 정책을 마련하는 데 보다 집중해야 함을 강조했다.그는 "지역사회에서도 교제폭력, 스토킹, 직장 내 성희롱, 디지털성폭력 등 여성의 일상을 위협하는 문제들이 계속되고 있다. 특히 문제라고 생각하는 것은 여성폭력 대응이 여전히 국비 중심의 상담소와 피해자 지원시설 운영에 머물러 있다는 점이다. 피해자 지원은 반드시 필요하지만 그것만으로 폭력을 근절할 수는 없다. 지방자치단체가 자체 예산과 정책을 통해 예방과 대응에 적극적으로 나서야 한다. 여성의 안전을 개인이 조심해야 할 문제가 아니라 정치와 행정이 책임져야 할 문제로 바꾸는 것이 중요하다."고 말했다.이다경 젠더폭력해결페미니스트연대 교육위원/서울여성회 페미니스트 대학생 연합동아리 운영위원은 대학 내에서 강남역 10주기 캠페인을 진행한 경험을 공유했다. 그는 "강남역 캠페인을 단순히 슬픈 사건을 알리는 것에 그치지 않고, 이 사건을 계기로 여성들이 모여 변화를 만들어낸 '승리의 경험'을 전하는 데 의미를 두었다"고 말했다.이어 그는 공동체의 힘으로 여성폭력에 맞서 싸우는 사람들을 지켜야 한다고 설명했다. 이 위원은 "특히 대학생 페미니스트들은 자신의 지향을 드러내는 것만으로도 불안과 두려움을 느낀다. 친구나 애인에게 페미니스트임을 밝혔을 때 관계가 달라질까 봐 걱정하는 친구들도 많다. 개인이 아닌 공동체 속에서 활동할 때 비로소 안전하게, 꾸준히, 오래 활동할 수 있다고 믿는다"고 말했다.윤미영 젠더폭력해결페미니스트연대 집행위원장/서울여성회 사무처장은 "이제는 투쟁의 공간이 된 강남역을 주 무대로 여성폭력, 젠더폭력을 해결하기 위해 계속해서 힘을 모으고자 서울여성회가 젠더폭력해결페미니스트연대라는 상설 연대체를 제안했다"고 설명했다.그러면서 "폭력은 정확하게 기준이 만들어지고 절대 안 된다는 선이 생겨야 한다. 여성폭력, 젠더폭력도 이렇게 기준선이 제대로 만들어지지 않아서 계속 반복되고 공권력은 이를 가볍게 여기는 것"이라며 앞으로 페미니즘 운동이 나아가야 할 방향을 제시했다. 그는 이어 "폭력을 폭력으로 인지하고 이에 사회가 단호히 대처하는 것, 그것 역시 누군가의 노력으로 만들어지는 것"이라며 그 길에 함께할 것을 제안했다.마지막으로 패널들은 이날 북토크를 통해 지역에서 여성운동을 이어갈 힘을 얻었다고 소감을 밝혔다. 행사는 '강남역' 이후 우리가 만들어온 10년을 기억하고 기념하는 것을 넘어, 여성폭력과 젠더폭력 없는 사회를 만들기 위한 다음 10년의 실천을 함께 다짐하며 마무리되었다. 현재까지 목포, 제주, 광주, 강릉, 부천, 춘천에서 진행된 북토크는 이후 부산과 김해에서 진행될 예정이다.