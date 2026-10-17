전국체전서 소방관 언급한 이 대통령 "제복 입은 시민들에게 천금을 준들 아깝겠나"

큰사진보기 ▲(제주=연합뉴스) 신준희 기자 = 이재명 대통령이 16일 제주월드컵경기장에서 열린 제107회 전국체육대회 개회식에서 기념사를 하고 있다. 2026.10.16 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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16일 제주특별자치도 서귀포시 제주월드컵경기장에서 열린 제107회 전국체육대회 개회식에서 이재명 대통령은 "제복 입은 시민들의 희생과 헌신 덕분에 우리는 지금 이 순간 행복한 시간을 보낼 수 있다"며, "이들이 우리 국민들의 생명과 안전을 위해 자신의 목숨을 던져가며 헌신하는 것에 비한다면, 우리가 그 분들에게 천금을 준들 아깝겠나 싶다"라고 연설했다.아울러 이 대통령은 매년 전국체육대회를 방문하고 있는 재외 동포 선수들을 향해서도 "고국을 찾을 때 큰 부담이 생기지 않도록 대한체육회와 함께 적극적으로 지원하겠다"며 약속하기도 했다.지난해 부산 대회에 이어 두 해 연속으로 전국체육대회 개회식에 참석한 이재명 대통령은 준비한 원고를 읽기 전 "본격적으로 이야기를 하기 전에, 제주 도민 여러분과 이 장면을 지켜보고 계신 국민 여러분께 한 가지 교감하고 싶은 이야기가 있다"고 말문을 뗐다.이 대통령은 "우리는 대한민국이라고 하는 국가 공동체 안에서 함께 살아가는 식구들이다. 우리 모두의 안전과 국가의 평화를 지키기 위해서, 우리 주변에는 끊임없이 자신을 내던져가며 국민들의 생명과 안전 재산을 지키기 위해 헌신하는 사람들이 있다"라며, "군인, 경찰, 소방관 등, 제복 입은 시민들의 희생과 헌신 덕에 우리는 이 순간에도 행복한 순간들을 보낼 수 있다"고 강조했다.그러며 이 대통령은 "안타깝게도 지금 이 순간 화재를 진압하다 심정지 상태로 입원하고 있는 소방관이 있고, 부상당한 소방관 역시 다수"라며 같은 날 부천 공장 화재 사고로 피해를 입은 소방관들을 언급했다.이재명 대통령은 "국가 공동체가 평화롭고 안전하게 유지되기 위해서는 누군가의 희생이 불가피하지만, 그 분들에 대한 예우와 보상이 충분치 않은 것도 우리의 현실"이라며, "그 분들이 우리 국민들의 생명과 안전을 위해 자신의 목숨을 던져가며 헌신하는 것에 비한다면 우리가 그 분들에게 천금을 준들 아깝겠나"라고 말했다.그러며 이 대통령은 "여기 참석한 여러분께서 지금 사경을 헤메고 있는 소방관들이 조속히 쾌차할 수 있도록, 또 얼마 전 나라를 지키다 부상당한 장병들이 쾌유할 수 있도록 격려의 박수를 보내달라"고 독려했다.이후 이재명 대통령은 본격적인 연설을 통해 "한라산과 푸른 바다가 어우러진 아름다운 제주에서 열리는 제107회 전국체육대회를 오천만 국민과 함께 진심으로 축하드린다"며, "이번 대회 성공적인 개최를 위해 힘쓴 유승민 대한체육회장과, 제주도민을 각별히 사랑하시는 위성곤 도지사님을 비롯한 관계자 여러분의 노고에 깊이 감사드린다"고 격려했다.아울러 이 대통령은 "특히 전국 시·도 선수단은 물론, 고국을 찾아주신 재외한인단체 선수단 여러분을 진심으로 환영한다"며, "해외 순방마다 재외국민과 동포 여러분들을 만나는데, 아마도 이 자리에 참석하신 선수단 중에서는 그때 만난 분들도 꽤나 계시리라 생각한다"고 말했다.그러며 이 대통령은 "대한민국의 국력과 재정 여력을 고려해, 해외 동포 선수단 여러분이 전국체육대회를 위해 고국을 찾을 때 큰 부담이 생기지 않도록 대한체육회와 함께 적극적으로 지원하겠다"고 약속했다. 그러며 이 대통령은 "대한민국에 자부심을 갖고 계신 재외국민 및 동포들이 차별 없이 국내 행사에 참여할 수 있도록, 국민들께서도 관심 갖고 함께해 주실 것"이라고 말했다.한편 이재명 대통령은 "오늘 이 자리에 함께해주신 체육인과 제주도민 여러분, 자원봉사자 여러분께도 함께 감사의 말씀을 드린다"면서, "스포츠는 우리 삶을 건강하고 풍요롭게 만들고, 서로 생각이 다른 사람들을 하나로 이어주는 특별한 매력을 갖고 있다"고 강조했다.그러며 이 대통령은 "얼마 전 막을 내린 2026 아이치·나고야 아시안 게임에서 우리 선수들은 마지막까지 포기하지 않는 투혼을 보여줬다"며. "한계를 뛰어넘기 위해 최선을 다하는 모습은 국민들에게 큰 감동과 용기를 주었다. 그 뜨거운 감동이 제주에서 여러분과 함께 이어지게 되었다"고 축하했다.이재명 대통령은 "전국체육대회는 세대와 지역을 넘는 선수들이 한 자리에 모여 정정당당하게 실력을 겨루고, 함께 우정을 나누며 국민들을 스포츠로 하나되게 이끈 화합과 연대의 무대"라며, "전국체육대회에서의 도전은 대한민국 스포츠를 성장케 하는 원동력이었고, 선수들이 큰 무대로 나아갈 수 있게 하는 힘이 된 만큼 이번 대회에서도 치열하게 경쟁하고 뜨겁게 화합하며 스포츠가 가진 매력을 함께 느끼길 바란다"고 격려했다.끝으로 이 대통령은 "정부도 국민 모두가 스포츠를 일상을 즐기고, 선수들이 좋은 환경에서 꿈을 키우며, 체육인이 자긍심을 가질 수 있도록 더욱 든든하게 지원하겠다. 대한민국 스포츠가 세계에 나아갈 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다"며, "제107회 전국체육대회가 선수와 국민 모두에게 즐거운 추억으로 기억될 수 있도록 감동과 화합의 축제를 만들어 주시길 바란다"고 강조했다.16일 개막으로 시작된 전국체육대회는 제주특별자치도 일원을 비롯해 경남 창원·전남 목포·강원 양양 등 외부 경기장에서 오는 22일까지 열린다.