"논산 강경젓갈축제 이렇게 즐기자"…먹거리부터 금강 노을까지

큰사진보기 ▲충남 논산 강경읍 옥녀봉에서 바라본 금강의 노을. 서쪽 하늘을 붉게 물들인 석양이 강물 위로 번지며 장관을 이루고 있다. 하루의 끝자락, 옛 강경포구를 품은 금강이 황금빛으로 물들고 있다. (사진제공 논산시) ⓒ 서준석 관련사진보기

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큰사진보기 ▲충남 논산 강경젓갈축제장을 찾은 관람객들이 옛 강경포구의 모습을 재현한 강경포구장터를 드나들고 있다. 초가지붕을 얹은 장터 입구에는 옛 포구의 정취를 느끼려는 관람객들의 발길이 이어지고 있다. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲충남 논산 강경젓갈축제 강경포구장터에서 어린이들이 ‘소금성 지키기’ 놀이에 푹 빠져 있다. 소금 더미 위에 꽂힌 깃발이 넘어지지 않도록 조심스럽게 소금을 덜어내는 게임으로, 깃발이 쓰러지면 승부가 끝난다. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲충남 논산 강경젓갈축제 젓갈판매장에서 한 상인이 조개젓을 용기에 담고 있다. 진열대 앞에서는 관람객들이 오징어젓과 어리굴젓, 창란젓 등 갖가지 젓갈을 살펴보며 입맛에 맞는 상품을 고르고 있다. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲충남 논산 강경젓갈축제 젓갈판매장에서 한 상인이 새우젓을 정성스럽게 담고 있다. 그 모습을 지켜보는 관람객의 눈길이 새우젓에 머물러 있다. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲강경젓갈축제 김장페스타에 참가한 관광객들이 배추 사이사이에 빨간 양념을 골고루 버무리며 김장 솜씨를 뽐내고 있다. 직접 담근 김치를 들어 보이며 웃음꽃을 피우는 등 체험장에는 즐거운 분위기가 이어졌다. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲16일 충남 논산 강경젓갈축제장을 찾은 어린이가 엄마·아빠와 함께 꼬마 요리사로 변신해 피자 도우 위에 상월고구마와 갖가지 재료를 올리고 있다. 정성껏 만든 피자는 현장에서 오븐에 5분가량 구우면 완성된다. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲충남 논산 강경젓갈축제 상월고구마 판매장에서 한 상인이 갓 수확한 상월고구마를 군고구마 기계에 넣고 있다. 뜨거운 열기로 노릇하게 구워질 고구마가 가을철 별미로 관람객들의 입맛을 기다리고 있다. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲충남 논산 강경젓갈축제장 바로 옆에 재현된 라파엘호. 한국 최초의 천주교 사제인 김대건 신부가 1845년 중국에서 사제품을 받고 귀국할 당시 타고 온 배로, 논산시가 2021년 김대건 신부 탄생 200주년을 맞아 재현했다. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲충남 논산 강경읍 옥녀봉 아래에 자리한 소금문학관. 논산 출신 소설가 박범신의 문학세계를 만날 수 있는 곳으로, 문학관 뒤편 언덕길을 따라 오르면 금강과 강경 시가지가 한눈에 펼쳐지는 옥녀봉에 닿는다. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲충남 논산 강경읍 소금문학관에서 옥녀봉으로 오르는 길목에 남아 있는 해조문(海潮文). 금강을 오가는 배들이 밀물과 썰물 시간을 알 수 있도록 바위에 새겨 놓은 기록으로, 뱃길의 안전을 살피던 옛 강경포구의 흔적을 보여준다. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲논산시가 강풍과 호우 예보에 따라 2026 강경젓갈축제 일정을 변경하고 관광객들에게 안내하기 위해 제작한 포스터. 당초 18일까지 열릴 예정이던 축제는 관람객 안전을 고려해 17일로 일정을 하루 앞당겨 마무리한다. (사진제공 논산시) ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲충남 논산 강경젓갈축제 상월고구마 판매장을 찾은 관람객들이 진열된 고구마를 꼼꼼히 살펴보며 마음에 드는 상품을 고르고 있다. 가을 햇고구마를 장만하려는 관람객들의 발길이 이어지고 있다. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲충남 논산 강경젓갈축제 강경포구장터에서 한 관람객이 뽑기 결과가 ‘꽝’으로 나오자 웃음을 터뜨리고 있다. 뽑기에 당첨되면 옛 화폐를 본뜬 ‘강경통보’를 받아 장터 곳곳에서 마련된 다양한 이벤트에 참여할 수 있다. ⓒ 서준석 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 논산포커스에도 실립니다.

충남 논산 강경에 가면 입도 눈도 즐겁다. 짭조름한 젓갈을 맛보고 직접 김치를 담그는 재미에 달콤한 고구마 피자 만들기까지 더해진다. 옛 강경포구를 재현한 장터에서는 시간여행을 즐길 수 있고, 금강을 따라 걷다 보면 아름다운 노을을 만날 수 있는 옥녀봉에도 닿는다.다만 올해 강경젓갈축제를 제대로 즐기려면 서둘러야 한다. 당초 18일까지 예정됐던 축제가 하루 일찍 막을 내리기 때문이다.논산시는 16일 밤 강풍과 비가 예보됨에 따라 관람객 안전을 위해 18일 축제 일정을 전면 취소한다고 발표했다. 이에 따라 18일 예정됐던 체험과 공연 등 모든 행사가 열리지 않는다. 축제장을 찾으려는 관광객은 일정을 앞당겨야 한다.지난 15일 충남 논산시 강경읍 금강둔치에서 개막한 제30회 강경젓갈축제는 올해 강경젓갈과 상월고구마를 앞세워 먹거리와 체험 프로그램을 풍성하게 마련했다. 축제장 주변에는 역사문화 명소도 모여 있어 가족이나 연인과 하루를 보내기에 좋다.강경젓갈축제를 알차게 즐기려면 오전에 축제장을 찾아 먹거리와 체험을 즐기고, 오후에는 금강을 따라 역사문화 명소를 둘러본 뒤 저녁 공연을 관람하는 일정을 추천한다.가장 먼저 들러볼 곳은 강경포구장터다. 올해 축제에서 눈여겨볼 공간으로, 조선시대 전국 3대 시장 가운데 하나로 꼽혔던 강경의 옛 장터를 금강변에 재현했다.장터에 들어서면 초가지붕을 얹은 가게들이 줄지어 서 있다. 소금을 팔던 염상과 생선을 거래하던 어물전·생선전, 약전과 짚풀전, 옹기전이 옛 장터의 분위기를 살린다. 술을 빚던 양조장과 주막, 전국을 돌아다니며 물건을 팔던 보부상의 모습도 만날 수 있다. 옥사와 대장간까지 갖춰 놓았다.구경만 하는 장터도 아니다. 어염전에서는 젓갈 만들기, 옹기전에서는 옹기 체험, 조선미용원에서는 조선시대 분장 체험을 즐길 수 있다. 대장간에서는 철물 제작 시연을 볼 수 있고, 짚풀전에서는 짚풀 공예도 배워볼 수 있다.장터 곳곳에서 옛 상인들과 어울리는 재미도 쏠쏠하다. 입구 종합안내소에서 신분을 부여받거나 상인들과 게임을 하면서 옛 화폐를 본뜬 '강경통보'를 얻을 수 있다. 장터에 숨겨진 새우젓을 찾는 놀이도 마련됐다. 강경통보는 각종 체험에 참여하거나 경품으로 교환할 때 사용한다.장터 한가운데서는 어린이들이 '소금성 지키기' 놀이에 빠져든다. 소금 더미에 꽂힌 깃발이 넘어지지 않도록 조심스럽게 소금을 덜어내는 게임이다. 깃발이 쓰러지는 순간 승부가 끝나지만, 이긴 사람도 진 사람도 웃음이 터진다.옛 장터를 둘러봤다면 이번에는 강경젓갈을 맛볼 차례다.축제장 젓갈 판매장에는 새우젓과 오징어젓, 조개젓, 창란젓, 어리굴젓 등 갖가지 젓갈이 진열돼 있다. 상인들이 권하는 젓갈을 조금씩 맛보며 입맛에 맞는 상품을 고르는 재미가 있다.김장철을 앞두고 새우젓이나 멸치액젓을 장만하려는 관광객이라면 판매장을 꼼꼼하게 둘러볼 만하다. 젓갈은 종류와 숙성 정도에 따라 맛과 쓰임새가 다르다. 김장용인지 밥반찬용인지 상인에게 물어보고 고르면 도움이 된다.강경은 금강을 통해 서해의 해산물이 들어오던 내륙 포구였다. 전국 각지에서 상인들이 몰려들 만큼 상업이 번성했고, 배에서 내린 생선을 오래 보관하기 위해 소금에 절이는 기술이 발달했다. 오늘날 강경젓갈의 명성도 이런 역사에서 비롯됐다.나경필 강경젓갈축제 추진위원장은 "강경은 한국 젓갈의 고향이라고 할 수 있다"며 "서해에서 들어온 해산물을 보관하고 가공하는 과정에서 발전한 젓갈 제조 기술이 오늘날까지 이어지고 있다"고 설명했다.젓갈을 맛봤다면 직접 김치를 담가보는 것도 좋다.'글로벌 강경젓갈 김장페스타'에서는 강경젓갈을 활용해 김치를 담그고 가져갈 수 있다. 17일에는 오전 10시 30분, 오후 2시와 4시 등 세 차례 진행된다. 체험비는 1만원으로 직접 담근 김치 2㎏을 가져갈 수 있다.김장을 처음 해보는 어린이나 젊은 관광객에게도 색다른 경험이다. 가족끼리 배추에 양념을 버무리며 추억을 만들 수 있고, 집에 돌아가서는 직접 담근 김치를 식탁에 올리는 즐거움도 누릴 수 있다.어린이를 동반한 가족이라면 상월고구마 피자 만들기를 놓치지 말자.논산의 대표 농산물 가운데 하나인 상월고구마를 이용해 직접 피자를 만드는 프로그램이다. 피자 도우에 고구마와 채소, 고기 등 갖가지 재료를 올린 뒤 오븐에서 5분가량 구우면 먹음직스러운 피자가 완성된다.어린이가 꼬마 요리사가 돼 재료를 올리고 부모가 옆에서 도와주며 함께 만드는 재미가 있다. 직접 만든 피자를 가족끼리 나눠 먹을 수 있어 점심 식사를 겸한 체험으로도 좋다.체험비는 미디엄 크기 6조각 기준 1만8700원이다. 17일에는 오전 11시와 오후 1시·2시·3시·4시 등 다섯 차례 운영하며 회당 20가족을 선착순으로 받는다. 장소는 상월고구마 홍보판매장 옆이다.피자 만들기 체험장 주변에서는 상월고구마도 구입할 수 있다. 갓 구운 군고구마를 맛보는 재미도 있다. 노릇하게 익은 고구마를 반으로 가르면 김이 모락모락 피어오르고, 달콤한 속살이 입맛을 돋운다.최호경 상월고구마축제위원장은 "상월고구마는 계룡산 자락의 황토와 일교차가 큰 기후 조건에서 자라 당도가 높고 맛이 뛰어나다"며 "맛뿐 아니라 모양도 좋아 많은 소비자가 찾는다"고 소개했다.축제장에서는 어린이를 위한 매직 벌룬쇼와 풍물 공연, 각종 참여 행사도 이어진다. 부스마다 마련된 게임에 참여해 상품을 받는 즐거움도 누릴 수 있다.먹거리와 체험을 즐겼다면 오후에는 금강변으로 발길을 돌려보자. 멀리 이동할 필요도 없다. 축제장 바로 옆에 한국 최초의 천주교 사제인 김대건 신부가 타고 왔던 배를 재현한 '라파엘호'가 자리하고 있다.김대건 신부는 1845년 중국 상하이에서 사제품을 받은 뒤 라파엘호를 타고 귀국했다. 그해 10월 강경에 도착해 조선에서 첫 성무를 수행한 것으로 전해진다. 논산시는 김대건 신부 탄생 200주년을 맞은 2021년 라파엘호를 재현했다.라파엘호를 둘러본 뒤에는 금강을 곁에 두고 천천히 걸어보자. 강바람을 맞으며 5분 정도 걸으면 소금문학관에 닿는다. 축제장의 북적임에서 벗어나 여유롭게 산책을 즐길 수 있는 길이다.소금문학관은 논산 출신 소설가 박범신의 작품 '소금'에서 이름을 따왔다. 문학관에서는 박범신 작가의 작품과 문학세계를 살펴볼 수 있다. '더러운 책상', '은교', '촐라체', '당신' 등 주요 작품을 만나고, 작품의 문장을 직접 필사하는 체험도 즐길 수 있다.문학관을 나서면 바로 위쪽으로 옥녀봉에 오르는 길이 이어진다. 문학관에서 옥녀봉까지는 걸어서 10분 정도다. 가파른 산을 오르는 등산이 아니라 강경의 풍경을 감상하며 걷는 가벼운 산책 코스다.오르는 길목에서는 바위에 새겨진 해조문(海潮文)도 만날 수 있다. 금강을 오가는 배들이 밀물과 썰물 시간을 확인할 수 있도록 새겨 놓은 기록이다. 강경포구가 번성하던 시절, 뱃길의 안전을 살피던 흔적이 지금까지 남아 있다.옥녀봉에는 옥황상제의 딸 옥녀가 아름다운 경치에 반해 놀다가 하늘로 돌아갈 시간을 놓쳤다는 전설이 전해진다. 그만큼 주변 풍광이 빼어나다는 뜻이다.정상에 오르면 굽이치는 금강과 강경 시가지, 옛 포구 일대가 한눈에 들어온다. 특히 해 질 무렵이 아름답다. 날씨가 좋으면 붉게 물든 하늘과 금강이 어우러져 장관을 이룬다. 사진 촬영을 좋아하는 관광객이라면 해가 지기 전에 올라가 노을을 기다려볼 만하다.축제장에서 라파엘호를 구경하고 소금문학관을 거쳐 옥녀봉까지 오르는 데 긴 시간이 걸리지 않는다. 관람 시간을 제외하면 라파엘호에서 옥녀봉까지 15분 안팎이면 걸어갈 수 있어 어린이를 동반한 가족도 부담 없이 둘러볼 만하다.시간에 여유가 있다면 강경근대역사문화거리도 찾아보자. 한때 상업도시로 번성했던 강경의 옛 건축물과 골목을 걸으며 포구도시의 흔적을 살펴보는 재미가 있다.다만 17일 축제 일정은 당초 계획과 달라졌다. 논산시는 16일 오후 논산경찰서와 논산소방서, 논산문화관광재단, 축제추진위원회 등 관계기관이 참석한 안전상황판단회의를 열고 기상 전망과 축제장 시설물의 안전관리 여건을 검토했다. 그 결과 18일 행사를 모두 취소하고 폐막식도 17일 오후 6시로 앞당기기로 했다이에 따라 당초 17일 오후 7시 예정됐던 공연 등 저녁 프로그램도 변경 여부를 확인해야 한다. 17일 축제장을 방문한다면 오전부터 체험과 먹거리를 즐기고, 오후에는 금강변 역사문화 명소를 둘러본 뒤 오후 6시 폐막식에 맞춰 축제장으로 돌아오는 것이 좋다.백성현 논산시장은 "시민의 생명과 안전은 무엇과도 바꿀 수 없는 최우선 가치"라며 "강풍과 많은 비로 인한 안전사고를 예방하기 위해 대책 회의를 거쳐 부득이하게 폐막식을 앞당기기로 결정했다"고 밝혔다.김장과 피자 만들기 등 인기 체험은 운영 시간이 정해져 있어 축제장에 도착하면 접수부터 확인하는 것이 좋다. 축제장과 옥녀봉을 오가며 걸을 계획이라면 편한 신발을 신고, 금강변의 차가운 바람에 대비해 겉옷도 챙길 만하다.올해 강경젓갈축제는 궂은 날씨 예보로 하루 일찍 막을 내리게 됐다. 아쉬움은 남지만 17일 하루는 강경의 맛과 역사, 가을 풍경을 함께 즐길 수 있다. 오전에는 옛 포구장터에서 놀고, 낮에는 젓갈과 고구마로 만든 음식을 맛본 뒤 오후에는 금강을 따라 걸으며 강경의 옛 이야기를 만나는 하루다.