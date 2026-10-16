이화영 재심 쟁점 된 국정원 문건... 수원고법원장 "고도의 개연성 있어야"

큰사진보기 ▲배준현 수원고등법원장이 16일 국회 법제사법위원회에서 열린 서울고등법원, 수원고등법원 등에 대한 국정감사에서 인사말과 업무보고하고 있다. 2026.10.16 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

"무죄 등을 입증할 명백한 증거가 있느냐는 부분에 대해서는 기본적으로 일반론적으로 신규성, 그러니까 해당 재판을 진행할 당시에 제출할 수 없었던 사정이라든가 이런 것이 있어야 하고, 관련 증거들을 종합적으로 봐서 종전에 유죄판결을 유지할 수 없을 정도의 고도의 개연성이 있어야 합니다."

큰사진보기 ▲국정원 2급 비밀 문건 중 '대북송금 사건 특별감사 경과(3차)' 내용. AI 도구를 활용해 원문의 기울기와 선명도를 보정했다. ⓒ 오마이뉴스 관련사진보기

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큰사진보기 ▲증인석에 앉은 이화영 전 경기도 평화부지사이화영 전 경기도 평화부지사가 서울 여의도 국회에서 열린 '윤석열 정권 정치검찰 조작기소 의혹 사건 진상규명 국정조사'에 증인으로 출석해 있다. 2026-04-14 ⓒ 남소연 관련사진보기

쌍방울 대북송금 사건으로 유죄가 확정된 이화영 전 경기도 평화부지사 측이 국가정보원 문건 등을 근거로 재심을 추진하는 가운데, 배준현 수원고등법원장이 재심을 위해서는 기존 유죄판결을 유지할 수 없을 정도의 명백한 새로운 증거가 필요하다고 밝혔다.16일 배 법원장은 국회 법제사법위원회의 서울고등법원·수원고등법원 등에 대한 국정감사에서 주진우 국민의힘 의원의 질의에 답하며 형사소송법상 재심 요건을 설명했다.주목되는 것은 <오마이뉴스>가 앞서 단독보도한 국정원 문건의 내용이다. 해당 문건에는 기존 재판에서 핵심 증거로 받아들여진 김성태 전 쌍방울그룹 회장 등의 진술과 배치될 수 있는 정황이 구체적으로 담겼다. 특히 북한 공작원 리호남의 필리핀 체류 여부와 스마트팜 사업비 등 대북송금 목적을 둘러싸고 1·2심 법원의 판단과 다른 정황이 포함됐다.주진우 의원은 이 전 부지사 측의 재심 추진을 비판하며 국정원 문건의 증거 가치에 의문을 제기했다. 주 의원은 "국정원 문건은 분석하고 추측하는 문건 아니냐"며 "방대한 수사기록에서 단 몇 개의 문건을 가지고 무죄가 명백하다고 단정하는 판단을 하기 쉽겠느냐"고 물었다. 이에 배 법원장은 형사소송법 제420조 제5호를 언급하며 재심의 일반적인 법적 요건을 설명했다.형사소송법 제420조 제5호는 '유죄를 선고받은 사람에게 무죄·면소·형의 면제 또는 원판결보다'를 재심 사유로 규정한다. 따라서 재심의 관건은 국정원 문건이 기존 진술과 다른 내용을 담고 있다는 사실 자체가 아니라, 기존 증거와 함께 평가했을 때 확정판결을 유지하기 어려울 정도의 증명력을 갖추고 있는지다.이 전 부지사 측이 재심 추진의 근거로 검토하는 자료는 <오마이뉴스>가 앞서 단독보도한 국정원 2급 비밀 문건이다.해당 문건에는 2019년 7월 김성태 전 회장이 필리핀에서 만났다고 진술한 북한 측 인사 리호남이 당시 필리핀이 아닌 제3국에 있었다는 취지의 내용이 담겼다. 이 대목이 중요한 이유는 이 전 부지사의 외국환거래법 위반 혐의 항소심에서도 리호남의 필리핀 체류 여부가 핵심 쟁점으로 다뤄졌기 때문이다.이 전 부지사 항소심 재판부(수원고법 형사1부 재판장 문주형)는 리호남이 공식 초청자 명단에 없거나 국제대회 참석자 가운데 그를 보지 못했다는 진술이 있다는 사정만으로 김 전 회장의 진술을 믿을 수 없다고 보기는 어렵다고 판단했다. 북한 공장원이라는 리호남의 신분상 특수성을 고려한 것이다. 결국 항소심 재판부는 리호남의 필리핀 체류를 둘러싼 의문에도 1심 재판부와 마찬가지로 김성태 전 회장의 진술에 신빙성이 있다고 봤다.하지만 국정원 문건이 당시 리호남의 실제 소재지를 확인할 수 있는 새로운 자료로 인정된다면, 이는 단순히 참석자 명단에 이름이 없다는 기존 반박과는 다른 차원의 증거가 될 가능성이 있다.이날 윤상현 국민의힘 의원은 국정감사에서 국회 국정조사 과정에 나온 방용철 전 쌍방울 부회장의 진술을 거론하며 국정원 문건의 신빙성에 의문을 제기했다.윤 의원은 방용철 전 부회장이 직접 리호남을 만나 김 전 회장에게 데려갔다고 진술했고, 김성태 전 회장도 리호남과의 만남 자체를 부인하지 않았다고 주장했다. 그러면서 해당 문건만으로 재심이 가능할 것 같지는 않다는 견해를 밝혔다.대북송금 목적에 관한 판단도 쟁점이다. 1·2심 재판부는 쌍방울이 북한에 보낸 돈을 경기도 스마트팜 사업비와 당시 경기도지사였던 이재명 대통령의 방북 비용으로 인정했다.특히 1심 재판부(수원지법 형사합의11부 재판장 신진우)는 김 전 회장이 국내 기업집단을 운영하는 경영자라는 점을 들어 주가조작만을 목적으로 대북사업을 추진했다는 주장은 경험칙상 받아들이기 어렵다고 판단했다.이 전 부지사의 요청이 없었다면 김 전 회장이 상당한 위험을 감수하면서 스마트팜 사업비와 방북 비용 명목으로 거액을 지급한 경위를 설명하기 어렵다는 것이 법원의 판단이었다.항소심 재판부 역시 김 전 회장과 방용철 전 부회장이 허위진술을 할 뚜렷한 이유가 없고, 법정 진술 태도도 원심과 일치한다는 점 등을 들어 두 사람의 진술을 신뢰했다.반면 국정원 문건에는 북한 지역을 영상자료 등을 통해 장기간 확인했지만 스마트팜 시설을 발견하지 못했다는 내용과 쌍방울의 대북사업을 주가조작 관련 첩보의 맥락에서 바라본 정황이 담겼다.이 전 부지사는 지난해 6월 대법원에서 징역 7년 8개월과 벌금 2억 5000만 원, 추징금 3억 2595만 원을 확정받았다. 현재 이재명 대통령과 함께 기소된 대북송금 관련 제3자 뇌물 혐의 별건의 1심 재판도 받고 있다. 이 전 부지사는 지난 2022년 9월 이래 현재까지 수감 중이다.