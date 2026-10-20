머리 위로 비행기 지나는데 '대책지역' 밖... 소음 시달리는 강서구

"TV 소리는커녕 바로 옆 사람 말소리도 안 들린다."

"한 시간에도 몇 번씩 비행기가 머리 위로 지나가면 깜짝 놀란다."

"갓난아이 키울 때 비행기 소음 때문에 애가 경기 일으키듯 울어서 늘 안절부절못했다."

▲화곡동 상공을 지나가는 항공기 김창의 관련영상보기

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큰사진보기 ▲김포국제공항과 주변 지역 ⓒ 공항소음포털 관련사진보기

큰사진보기 ▲강서구의회 최동철 의원이 16일 구정질의에서 공항소음 피해 지원 강화를 요구하고 있다 ⓒ 최동철 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 뉴스춘추에도 실립니다.

서울 강서구 화곡동 주민들의 목소리다. 김포공항과 인접한 화곡동, 공항동 일부 지역은 수십 년째 항공기 소음에 시달려 온 대표적인 피해 지역이다. 수시로 고도를 낮추며 상공을 지나는 비행기 소음은 주민들의 삶의 질을 해치는 가장 큰 요인으로 꼽힌다.10월 17일 오후 7시경 화곡1동 주민센터 인근 주택가에서는 10분 남짓한 시간 동안 상공을 통과하는 3~4대의 항공기를 눈과 귀로 확인할 수 있었다. 비행기가 지나갈 때마다 다른 소리를 모두 삼킬 정도의 굉음이 터져 나왔다. 전화 통화나 대화 도중 비행기가 지나가면 몇 초간 말을 멈춰야 할 정도다.주민들은 야간이나 새벽 시간대에 지나가는 항공기 때문에 밤잠을 설치기 일쑤라고 말했다. 수면 장애와 만성 스트레스를 호소하기도 했다. 학생들의 학습권 침해도 심각하다는 주장이다. 비행기가 상공을 지날 때마다 인근 학교에서는 교사의 설명이 멈추고 수업 흐름이 끊기는 일이 반복된다고 했다.한국공항공사는 공항 주변 소음을 측정, 예측해 등고선을 그리고, 일정 수치 이상인 구역을 소음대책지역으로 고시한다. 소음 등고선은 소음 크기에 따라 1종, 2종, 3종으로 나누고, 3종은 다시 가·나·다로 세분된다.지원 내용은 구역별로 다르다. 소음이 가장 큰 구역은 이주·주택 매입 대상이 되고, 나머지 구역은 방음시설, 냉방시설, 전기료 지원 위주다.강서구는 '공항소음 등고선'상 '3종 다' 지구에만 일부 포함돼 직접 지원을 받는 가구가 총 386가구에 불과하다. 양천구의 4만여 가구와 비교하면 100분의 1 수준이다.등고선 바깥이면 실제로 비행기가 머리 위를 지나가도 법적 지원 대상이 아니다. 똑같이 소음 피해를 입어도 지원을 못 받는 구조다.강서구의회 최동철 의원이 "법적 기준만으로는 주민들이 체감하는 항공기 소음 피해를 충분히 담아내기 어렵다"며 "학교와 주민을 대상으로 한 실태조사를 폭넓게 진행해 현장의 목소리를 충실히 반영해야 한다"고 강조하는 이유가 여기에 있다.이런 가운데 제10대 강서구의회 의원들이 주민 고통을 덜기 위해 나섰다.강서구의회 의원 연구단체인 '항공기 소음 피해 대책 연구회'는 지난 10월 13일 연구용역 중간보고회를 열고 항공기 소음으로 인한 주민 피해와 학교 교육환경 문제를 점검했다.연구용역을 수행한 한국국가전략연구원은 이날 김포공항 소음 측정 현황과 소음 피해지역 지원 제도를 분석한 결과를 발표했다. 강서구와 서울시, 서울시교육청의 관련 조례와 지원사업을 비교·검토했으며, 특히 소음대책지역 경계 밖에 있어 지원을 받지 못하는 피해 주민 지원 방안에 초점을 맞췄다.아울러 항공기 소음에 노출된 학교의 학습환경을 개선하기 위해 방음창과 냉방·환기시설을 단계적으로 보완하는 5개년 계획안도 제시했다.강서구의회는 집행부에도 대응 체계 확립과 충분한 지원을 요구했다. 최동철 의원은 16일 열린 구정질의에서 강서구의 공항소음 관련 정책과 예산 실태를 짚었다.최 의원은 김포공항 주변 자치단체 가운데 강서구의 소음대책지역 면적이 가장 넓은데도 직접 지원을 받는 가구는 386가구로 전체 지원가구의 0.5%에 불과하다고 지적했다. 특히 올해 제1회 추가경정예산에 반영된 공항소음 대응 관리 예산이 109만 원에 그쳤고, 자체 소음 측정이나 실태조사 예산은 전혀 편성되지 않았다고 문제 삼았다.아울러 양천구 등 인접 자치구와 달리 강서구에는 공항소음 전담 인력이 없고, 올해 1월 화곡동 주민지원센터 분소마저 문을 닫아 주민 상담 접근성이 더 떨어졌다고 지적했다.최 의원은 "적극적인 소음 피해 대책과 지원 예산 편성, 그리고 전담 조직 신설 등 대책 마련이 절실하다"며 "주민들이 피부로 느낄 수 있게 나서 달라"라고 집행부에 촉구했다.