기로에 선 국제법 질서를 위해 한국이 할 수 있는 일

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- 뉘른베르크 포럼의 첫 토론회에 참가한 나비 필레이 판사가 최근 노벨 평화상을 수상했다. 필레이 판사의 성취 대해 어떻게 평가하시는지.

-트럼프 행정부는 노벨 평화상 발표 소식을 접하자마자 국제형사재판소에 대한 제재를 가했다. 이에 대해 어떻게 생각하시는지.

- 우리는 지금 뉘른베르크에서 '뉘른베르크 원칙' 제정 80주년을 기념했다. 뉘른베르크 판결과 로마 규정은 어떤 의미를 지니며, 오늘날 우리에게 왜 중요한가.

- 그런데, 어떻게 한국인의 삶에도 영향을 미칠까.

- 많은 사람들이 국제형사재판소(ICC)와 국제사법재판소(ICJ)를 혼동하곤 한다. 이 둘은 어떻게 다른가.

- 뉘른베르크 포럼이 배포한 행사 프로그램에서 보았는데, 시민 사회 활동에도 적극적으로 참여해 오셨다. 구체적으로 어떤 활동을 하셨나?

- '침략범죄'에 관한 토론회에서 국제사회가 변화를 만들어야 한다고 주장하셨다. 그 변화란 구체적으로 무엇을 의미하는 것인가.

- 이에 대한 한국 정부의 입장은 무엇인가.

- 전쟁 범죄와 침략 전쟁이 서로 다른 범주라는 사실을 몰랐다. 비전문가에게는 같은 개념처럼 들리는데, 어떤 차이가 있나?

"국제형사재판소(ICC)를 비롯하여 국제 법질서를 수호하는 모든 기관에 손대지 마십시오." 지난달 유엔 총회에서 네덜란드의 롭 예텐 총리는 ICC가 뉘른베르크원칙의 토대 위에 세워졌음을 상기시키며, 현재 전세계적 위기에 직면한 국제법 질서를 보호하려는 정치적 의지를 표명해 큰 공감을 얻었다.2026년은 여러 국제법 질서에 관한 기념비적인 사건을 되새기는 해다. 2014년 창립 이래 해마다 개최하는 뉘른베르크 포럼은 올해 나치 전범을 처벌한 '뉘른베르크 판결' 80주년을 맞아 다양한 토론회를 열었다. 행사는 "중요한 연대: 유엔 헌장과 뉘른베르크 원칙 — 분열된 세계 속의 평화와 안보"라는 주제의식으로 독일 뉘른베르크에서 10월 7-9일 3일간 열렸는데, 현장에서는 오늘날 심각한 위협을 받고 있는 국제법 질서에 대한 대한 위기감이 역력했다.네덜란드 헤이그 특별 대사인 다이애나 에글스턴(Diana Eggleston) 또한 8일 공식석상에서 뉘른베르크원칙과 아울러 미국의 탄압으로 인해 위기를 직면한 국제 사법기관의 중요한 의미를 강조했다.그는 "우리 모두를 한자리에 모아주신 '국제 뉘른베르크 원칙 아카데미'에 감사드린다. 80년 전 바로 이곳에서, 오늘날 우리가 알고 있는 국제 형사 법원의 토대가 마련되었다. 뉘른베르크 재판을 통해, 국가 원수를 포함한 개인이라 할지라도 가장 중대한 범죄에 대해서는 반드시 개인적인 책임을 져야 한다는 원칙이 확립되었다. 또한, 잔혹 행위에 대한 대응은 복수가 아닌 법을 통해 이루어져야 한다는 점도 분명해졌다. 오늘날 이러한 책임은 그 어느 때보다 무겁게 느껴진다. 국제 법질서는 위협받고 있으며, ICC는 그 근간을 흔들려는 노골적인 시도에 직면해 있다"고 말했다.그는 아울러 "우리에게는 하나의 공통된 신념이 있다. 국가 간의 분쟁은 무력이 아닌 법을 통해 해결되어야 하며, 가장 끔찍한 범죄는 결코 처벌받지 않은 채 넘어가서는 안 된다는 것이다"고 강조했다.이러한 공통된 신념은 "유엔 헌장과 뉘른베르크 원칙: 공통된 비전"이라는 제목의 개막토론회에서도 크게 강조되었다. 9일 이 뉘른베르크포럼 현장에서 노벨평화상 수상 소식을 접하며 동료들로부터 큰 박수갈채를 받았던 나비 필라이(Navi Pillay) 전 유엔인권최고대표는 이 토론회에서 "적과 친구에게 똑같은 원칙을 적용하고 이중잣대를 사용하면 안된다"는 국제형사법 원칙을 상기시켰다.그렇다면 한국은 국제법 질서를 위해 무엇을 할 수 있을까, 라는 의구심이 들던 중 한 법률가가 <침략 범죄와 국제형사재판소> 세션에서 한국의 역할에 대해 언급하는 것이 귀에 들어왔다. 뉴욕대 글로벌 센터(Center for Global Affairs)에서 국제법 겸임교수로 재직중인 다비드 도나 카텐(David Donat Cattin)이 한국의 역할을 강조한 그 법률가다. 법률전문가들의 토론 내용이 다소 난해했던 필자를 위해 그는 현장에서 흔쾌히 시간을 내주었다. 이 대화는 8일 현장 인터뷰한 내용을 16일 다시 서면으로 정리한 것."필레이 판사는 남아프리카공화국이 민주주의와 법치주의로 전환하던 과도기에 넬슨 만델라에 의해 임명된 인물로, 그녀 자신의 표현을 빌리자면 남아공 역사상 최초의 '유색인종 여성 판사'였다. 개인적으로 볼 때, 그녀가 기여한 가장 중요한 업적은 르완다 국제형사재판소 판사로 재직하던 시기로 거슬러 올라간다. 당시 그는 역사상 최초의 집단학살 범죄에 대한 재판인 '아카예수 사건'에서 재판관으로 참여했으며, 1994년 100일도 채 되지 않는 기간 동안 80만 명에 가까운 무고한 민간인들의 비극적인 죽음을 초래했던 르완다 집단학살의 구성 요소에 성폭력이라는 중대한 범죄를 포함시켰다.""국제형사재판소에 대한 미국의 정책은 노벨 평화상 선정 과정과는 별개의 사안이다. 하지만 노벨 위원회는 필레이 판사의 수상을 발표하면서 국제법, 국제 정의, 국제 협력, 그리고 다자주의를 옹호하는 매우 강력한 입장을 표명했다. ICC와 같은 국제기구를 상대로 미국이 자국법에 근거하여 일방적인 조치를 취하기로 한 결정은 매우 우려스러운 일이다. 다른 국가들에게, 면책권으로 보호받는 국제기구의 법규를 위반해도 된다는 선례로 비춰질 수 있기 때문이다.이는 대중으로 하여금 세상이 거꾸로 돌아가고 있다는 생각을 갖게 만든다. 본래 제재는 인권 침해 가해자들에게 부과되는 것이지, 대규모 잔혹 범죄와 관련된 구체적 사건들에 대해 법을 적용하는 기관이나 개인을 대상으로 하는 것이 아니기 때문이다. 이러한 조치의 합법성은 미국 법원 시스템에서 이의를 제기받고 있는데, 이는 미국 헌법에 명시된 견제와 균형을 반영하는 것이다.""뉘른베르크 원칙에는 '면책 금지' 원칙(국내법상 범죄로 규정되어 있는지 여부와 관계없이 국제범죄에 대한 개인의 형사적 책임)과 국제법상 핵심 범죄들에 대한 정의(평화에 반하는 죄 또는 침략범죄, 전쟁범죄, 반인도적 범죄 등 — 이후 집단학살죄의 정의로까지 이어짐)가 포함되어 있다. 제2차 세계대전 이후 선고된 뉘른베르크 판결과 상설 법원을 설립한 로마 규약은 모두 중요한 의미를 지니며, 후자는 한국이 비준한 예방적 조치이기도 하다. 뉘른베르크 판결의 원칙들은 1998년 채택된 로마 규약을 통해 성문법화되고 현대화되었다.""오늘날 대한민국은 민주주의 국가이지만, 지구상의 그 어떤 국가나 공동체와 마찬가지로 미래는 불확실할 수 있다. 만약 한국의 전 대통령이 쿠데타를 성공시키고 군대가 그의 편에 섰다면 어떤 일이 벌어졌을까? 국민은 더 이상 자유를 누릴 수 없게 되었을 것이며, 정치적 반대자들은 박해를 받고 실종되거나 살해되었을지도 모른다.따라서 국가 지도자들 스스로가 쿠데타의 맥락에서 국제범죄를 저지르고, 국가 사법 기관이 최악의 권력 남용에 대해 진정한 수사와 기소를 수행할 의지가 없거나 능력이 없을 때, 국제형사재판소와 같은 국제 법원의 도움이 필요하다. 독재 치하에서 한국의 판사들은 독재자의 통제하에 놓이게 되겠지만, 그의 범죄는 여전히 ICC의 관할권 아래에 있을 것이기 때문이다. 즉, ICC는 최후의 보루로서, 일종의 보험 역할을 한다. 한국은 ICC에 가장 먼저 가입한 국가 중 하나였다. ""국가 간에 분쟁이 발생할 경우, 국제사법재판소(ICJ)가 이를 다룬다. 양측이 어떤 사안에 대해 의견이 일치하지 않을 때, 국가 (민사) 책임의 일환로서 해당 사건을 ICJ에 회부할 수 있다. ICJ가 내리는 판결은 '당신이 틀렸다 또는 옳다', '배상금을 지급해야 한다', '불법 행위를 중단해야 한다' 등과 같은 내용뿐이다. ICJ는 개인이 아닌 국가를 대상으로 판결을 내리기 때문에, 누구도 감옥에 가는 일은 없다. ICJ는 분쟁을 평화적으로 해결하기 위한 중재 법원일 뿐이다.반면, 국제형사재판소(ICC)는 개인 책임을 다루는 형사 법원으로서, 독립적인 검사가 제기한 구체적인 사건들에 대해 판결을 내린다. 하지만 이런 결정과 명령이 실질적인 효력을 발휘하기 위해서는 여전히 주권 국가들의 협력이 필요하다.""저는 국제형사재판소에서 직접 일한 적은 없지만, 로마 규약 채택으로 이어진 입법 과정에 중추적인 역할을 했다. 제가 직접 작성한 조항이 ICC 규약에 하나 있다. 당시 저는 학생 단체에 소속되어 있었으며, 피해자들이 재판 절차에 참여할 수 있는 권리를 강화하기 위해 이 단락을 초안했다. 이 내용은 현재 제68조 제3항에 반영되어 있다. 저는 박사 과정 학생으로서 유럽법학도협회(ELSA)를 통해 이 개념을 연구했고, 1996년에는 관련 논문도 발표했다. 이후 1997년 뉴질랜드가 이를 규약포함을 제안했고,1998년 유엔 외교회의는 이 제안을 채택했다. 한국, 이탈리아, 프랑스, 심지어 미국을 포함한 여러 정부로부터 지지를 받았다.이 조항에 따라 피해자는 단순한 증인에 그치지 않고, 변호사와 함께 법정에 출석할 수 있으며, 범죄와 자신이 겪은 피해 사이에 연관성이 있을 경우 법정 앞에 서서 수사, 기소, 증인 진술, 최종적인 배상 조치 포함 법정에서 일어나는 모든 절차에 대한 자신의 견해를 표명할 권리를 갖는다. 결과적으로 저는 학술 연구자이자 시민사회 구성원으로서 이 역사적인 과정에 참여해 왔다고 말할 수 있다.""로마 규약은 1998년에 국제형사재판소를 설립했으며, 2002년 중반에 발효되었다. 그러나 침략범죄에 대한 재판소의 관할권은 2010년 우간다 캄팔라에서 합의되었다. 우리가 직면한 문제는 이 개정안에 면제 조항이 포함되어 있다는 사실이다. 한마디로, 국제형사재판소에 가입하지 않은 국가의 모든 국민은 침략범죄에 대한 재판소의 관할권에서 면제된다. 여기에는 러시아, 북한, 중국, 미국도 포함된다.예를 들어, 이 국가들의 지도자들이 한반도에서 침략 전쟁을 명령해서 그들의 군대가 서울로 진격해 시민들을 고의적으로 살해할 경우, 이는 전쟁 범죄에 해당하며 ICC는 이러한 구체적인 살해 행위에 대해서는 관할권을 행사할 수 있다. 하지만 불법적인 침략전쟁을 개시하기로 결정한 지도자의 결정에 대해서는 관할권을 갖지 못한다. 따라서 우리는 이 면제 조항을 폐지해야 한다.바로 이러한 이유로 해당 면제 조항을 삭제하기 위한 국제적인 노력이 이루어지고 있다. '조화 개정안'이라 불리는 이 안은 독일, 바누아투, 코스타리카, 슬로베니아, 시에라리온이 공동으로 마련했다. 이번 개정안은 국제형사재판소내 '전쟁범죄'에 대해 우리가 이미 보유한 관할권과 동일한 관할권을 '침략범죄'에도 적용함으로써 이 문제를 해결할 것이다.""2025년 여름, 당사국총회(ASP) 특별회의에서 한국은 아무런 입장도 밝히지 않았다. 아마도 특정 초강대국의 심기를 건드리고 싶지 않았던 게 아닌가 생각한다. 이는 매우 안타까운 일이다. 왜냐하면 한국은 당연히 국제법을 통해 주변의 공격적인 국가들로부터 보호받아야 하는 나라이기 때문이다. 따라서 우리는 이 문제와 관련해 한국의 리더십이 아쉬운 상황이며, 2029년에 열릴 제2차 당사국총회 특별 회의에서는 한국의 리더십이 절실히 필요하다.""침략 전쟁이란 예를 들어 아돌프 히틀러가 제2차 세계대전 계획을 세우며, 명령을 내리는 것을 말한다. 즉, 지금 폴란드, 체코 등을 침공하라고 명령하는 것은 바로 실제적인 전쟁범죄를 촉발한다. 그리고 전쟁 중에 군인들이 나가서 민간인을 살해하거나, 우크라이나에서 댐을 파괴한 것처럼 환경 파괴를 일으킨다면, 그것은 전쟁 범죄로 성립한다. 개별 전쟁 범죄가 발생하는 근본적인 배경에는 침략전쟁이 존재하기에 이를 예방하는 데 힘을 쏟아야 한다. 아울러 ;침략범죄' 범주는 '전쟁범죄' 범주보다 더 많은 피해자를 보호하고 도울 수 있기에 침략 범죄와 관련된 관할권상의 허점을 해결해야 한다.뉘른베르크 재판의 핵심은 침략전쟁을 일으키는 것이 범죄이며, 이를 방지하고 처벌해야 한다는 점이다. 제2차 세계대전 이후 침략전쟁을 일으키는 것은 불법이며, 이는 1945년 바로 이곳 뉘른베르크에서 정립된 유엔 헌장에도 명확히 명시되어 있다. 1945년 이후에 발생한 모든 일은 유엔 헌장의 적용을 받는데 뉘른베르크 재판이 최초의 판결이었다."