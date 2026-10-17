열리지 않은, 세계에서 손꼽히는 밤하늘

▲잎 대신 가시를 단 나무10월 6일 아오라키/마운트 쿡 후커 밸리의 마타고우리. 빙하가 남긴 자갈밭에서 이 뉴질랜드 고유종은 잎을 작게 달고 가시를 길렀다. ⓒ 오성훈 관련사진보기