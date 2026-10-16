이천시, 행안부 '국민행복민원실' 3회 연속 인증… 장관표창 수상

큰사진보기 ▲경기 이천시는 행정안전부가 주관하는 '2026년 국민행복민원실' 평가에서 재인증 기관으로 선정되고 행정안전부 장관표창을 받았다고 16일 밝혔다. ⓒ 이천시 관련사진보기

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경기 이천시는 행정안전부가 주관하는 '2026년 국민행복민원실' 평가에서 재인증 기관으로 선정되고 행정안전부 장관표창을 받았다고 16일 밝혔다.이천시는 2020년 국민행복민원실 신규 인증과 함께 대통령상을 받은 데 이어 두 차례 재인증을 거쳐 3회 연속 인증을 유지하게 됐다.이번 재인증에 따라 우수 민원실 인증은 2029년까지 유지된다.국민행복민원실은 행정안전부가 전국 지방자치단체와 교육청, 세무서, 경찰서 등 행정기관을 대상으로 민원실 환경과 민원 서비스 수준을 평가해 우수기관을 인증하는 제도다.올해 평가는 민원실 내·외부 환경과 안전성, 민원 서비스 등 5개 분야 7개 지표, 22개 항목을 대상으로 진행됐다.평가에는 서면심사와 현지실사, 암행 체험평가, 고객만족도 조사 등이 반영됐다.이천시는 민원실을 개방형 휴게공간인 '오픈라운지' 형태로 조성하고 민원인용 PC와 건강관리 공간 등 편의시설을 개선했다.또 유니버설 디자인을 적용해 안내 체계를 정비하고 24시간 이용할 수 있는 인공지능(AI) 보이스봇을 도입했다.저시력자를 위한 안내판 교체와 어르신·장애인·임산부 우선 배려 창구, 거동이 불편한 민원인을 위한 도움벨 등도 운영하고 있다.이 밖에 점자 안내 책자와 외국인 주민 생활가이드북을 비치하고 민원 안내 도우미, 콜센터 챗봇, 화요일 야간민원실 등을 운영 중이다.시는 오는 12월 국민행복민원실 인증 현판 제막식을 개최할 예정이다.성수석 이천시장은 "시민의 입장에서 민원 환경과 서비스를 개선해 온 노력이 인정받았다"며 "앞으로도 누구나 편리하게 민원을 처리할 수 있도록 민원 서비스를 개선하겠다"고 말했다.