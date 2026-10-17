"12.4. 주권자의 날 제정하고 국민주권위원회 신설하라"

큰사진보기 ▲기념촬영'2026 대한민국 직접민주주의 박람회 - 국민주권 세션' 참가자들이 기념촬영하고 있다. ⓒ 고창남 관련사진보기

큰사진보기 ▲이래경축사를 하는 이래경 이사장 ⓒ 고창남 관련사진보기

큰사진보기 ▲이상열인사말을 하는 이상열 국민주권전국회의 부이사장 ⓒ 고창남 관련사진보기

큰사진보기 ▲진성영발제하는 진성영 국민주권연구소 소장(한성대 교수) ⓒ 고창남 관련사진보기

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큰사진보기 ▲김병식발제하는 김병식 국민주권전국회의 전략정책총괄본부장 ⓒ 고창남 관련사진보기

큰사진보기 ▲참가자들토론참가자들 ⓒ 고창남 관련사진보기

10월 16일 국회의원회관 제2간담회실에서 '2026 대한민국 직접민주주의 박람회 - 국민주권 세션'이 개최되었다. 김교흥 국회의원이 주최하고 (사)국민주권전국회의 국민주권연구소 및 전략정책총괄본부가 주관한 이번 행사에서는 국민주권의 정착과 확산을 위한 다각도의 방안이 논의되었다.이날 행사에서 국민주권전국회의 이래경 이사장(공동대회장)은 사단법인 전환 후 첫 토론회 축사를 통해 국민주권 운동의 탄생 배경과 시급한 과제를 제시했다.이 이사장은 "촛불 1기 문재인 정부의 무책임함과 무능함에 실망하며 선거로 뽑힌 직업 정치인에게만 미래를 맡길 수 없다는 자각에서 시민주권 운동이 시작되었다"며, "미국 패권 중심의 질서가 저물고 다자·다중심의 복잡한 세계사적 전환기에 군사·안보·통상외교·금융 주권을 확립하지 않으면 나라가 설 수 없다"고 일갈했다.이 이사장은 이어 "신자유주의와 시장만능주의를 극복하고 주민이 직접 참여해 삶터를 가꾸는 '주민 주권'의 실현과 함께, 중앙 정치에서는 헌법 제1조 주권재민의 정신을 확장할 '국민주권위원회'의 시급한 도입과 숙의·토론에 기반한 '시민의회' 방식 도입이 당면 과제"라고 강조했다.이상열 국민주권전국회의 부이사장은 인사말에서 "지난 '빛의 혁명'과 응원봉혁명을 거치며 우리 국민은 스스로가 이 나라의 주인임을 온 몸으로 입증했다"면서, "하지만 대의민주주의의 한계 속에서 국민의 의사가 국정에 온전히 반영되지 못하고 주권자가 다시 대상화·객체화되는 현상이 되풀이되고 있다"고 지적했다.이상열 부이사장은 "오늘 박람회를 계기로 12월 4일을 '주권자의 날'로 제정하고, 중앙정부와 지방자치단체, 각 정당에 상설기구로서 '국민주권위원회'를 신설하여 주권자의 목소리가 국정 전반에 실질적으로 작동하도록 만들어야 한다"고 강력히 촉구했다.첫 번째 발제자로 나선 진성영 국민주권연구소 소장(한성대 교수)은 '국민주권지수 제안'을 발표하며, "국민주권이 선언적 구호에 머물지 않고 실제 정책과 국정운영에 얼마나 반영되는지 객관적으로 측정하고 평가할 수 있는 '국민주권지수(National Sovereignty Index)' 개발이 시급하다"고 밝혔다. 진 소장은 참여, 투명성, 응원·책임성, 통제, 자치 등의 원칙을 바탕으로 지표를 정립하고 지속적으로 모니터링하는 체계를 구축해야 한다고 제언했다.두 번째 발제에 나선 김병식 국민주권전국회의 전략정책총괄본부장은 '12.4 주권자의 날 제정 당위성'과 '국민주권위원회 신설 필요성'을 주제로 발표를 진행했다. 김 본부장은 "2025년 12월 3일 비상계엄 선포에 맞서 민주주의를 지켜낸 국민들의 위대한 용기와 행동을 기리고, 민주주의의 승리를 온전히 주권자의 결단으로 완성한 12월 4일을 '주권자의 날'로 제정해야 한다"고 주장했다.또한 "과거 국정기획위원회 시절의 국민주권위원회가 단순 민원 수렴 창구(신문고) 수준에 그치고 해산되었던 한계를 극복해야 한다"며, "대통령 직속 독립기구 및 기초·광역 지자체, 주요 정당 내 상임기구로서 '국민주권위원회'를 신설해 시민총회 운영, 국가·지역 사회 갈등의 숙의적 해결, 국정 모니터링 등 실질적인 주권 행사 마당을 제공해야 한다"고 피력했다.이어진 지정 토론에서는 황치연 한국법치진흥원장(전 홍익대 교수), 황순식 전국시국회의 대외협력위원장, 김시몽 국민주권전국회의 전략기획본부장 등이 참여하여 국민주권 실현을 위한 정당 개혁, 당원주권 강화, 법제도적 뒷받침 방안에 대해 열띤 토론을 벌였다.황치연 원장과 황순식 위원장은 국민주권의 법제도적 기틀 마련과 시민사회 연대의 중요성을 피력했다. 황치영 원장은 87년 헌법체제가 낡았으며, 이제 국민주권전국회의 등이 주도적으로 나서서 제7공화국을 위한 개헌 운동에 앞장서야 한다고 강조했다.황순식 위원장은 이재명 정부가 지금부터 국정기조를 쇄신하고 시민사회와의 연대를 강화해야 다음에 정권 재창출도 가능하고 총선승리도 가능하다고 역설했다.특히 김시몽 전략기획본부장은 토론문을 통해 "이재명 정부와 정당들이 국민과 당원을 여전히 국정의 주인이 아닌 '대상화·객체화'하고 있다"고 신랄하게 비판했다. 김 본부장은 "과거 국정기획위원회 내 국민주권위원회가 '모두의 광장' 등 단순 행정 민원 수렴 창구에 그치다 해산된 한계를 시급히 극복해야 한다"면서, 새로 신설될 국민주권위원회는 1894년 동학농민혁명의 '집강소'나 1945년 해방 직후 '건국준비위원회'처럼 시민의 요구를 실질적으로 해결하는 민주주의의 상설 마당이 되어야 한다고 강조했다.또한 당원주권 문제와 관련해서도 "민주당이 대의원제 폐지, 지구당 부활, 지역위원장 권리당원 직접 선출 등 김은경혁신위의 당원주권 강화 제안을 외면한 채, 단지 '1인 1표제'만 홍보 수단으로 소비했다"고 지적하며, "정당법 및 정치자금법 개정을 통해 당원을 정당 개혁의 진정한 주인으로 세우는 '당원주권정당'으로의 근본적 리빌딩이 필요하다"고 목소리를 높였다.이날 토론회 참석자들은 이번 박람회를 기점으로 국민을 국정의 완전한 주체로 세우기 위해 '12.4 주권자의 날 제정'과 '국민주권위원회 신설' 범국민 서명운동 및 법제화 투쟁을 강력히 펼쳐나갈 것을 다짐했다.