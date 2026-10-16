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26.10.16 17:40최종 업데이트 26.10.16 17:40

남양주시, 소상공인 특례보증 100억원 추가… 올해 총 310억원 지원

업체당 최대 5천만원 보증 이차보전 예산도 1억원 증액… 경기도 31개 시군 중 두 번째 규모

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경기 남양주시는 소상공인의 자금난 해소와 민생경제 안정을 위해 제2회 추가경정예산에 출연금 10억 원을 추가 편성하고, 100억 원 규모의 특례보증을 추가 공급한다고 16일 밝혔다.
경기 남양주시는 소상공인의 자금난 해소와 민생경제 안정을 위해 제2회 추가경정예산에 출연금 10억 원을 추가 편성하고, 100억 원 규모의 특례보증을 추가 공급한다고 16일 밝혔다. ⓒ 남양주

경기 남양주시는 소상공인의 자금난 해소와 민생경제 안정을 위해 제2회 추가경정예산에 출연금 10억 원을 추가 편성하고, 100억 원 규모의 특례보증을 추가 공급한다고 16일 밝혔다.

이번 추가 출연으로 올해 소상공인 특례보증 누적 출연금은 31억 원, 총 보증규모는 310억 원으로 확대된다. 이는 화성시에 이어 경기도 31개 시군 중 두 번째로 큰 규모다.

소상공인 특례보증은 담보력이 부족해 금융기관 대출에 어려움을 겪는 소상공인이 경기신용보증재단의 보증을 통해 업체당 최대 5천만 원까지 사업 운영자금을 대출받을 수 있도록 지원하는 제도다.

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시는 이번 지원 확대로 경기침체와 고금리, 내수 부진 등으로 어려움을 겪는 소상공인의 자금 조달 부담을 덜고, 경영 안정과 지역경제 활성화에 도움이 될 것으로 기대하고 있다.

특히 지난 7월 경기신용보증재단 본점이 남양주시 다산동으로 이전한 데 이어 특례보증 지원을 확대해 지역 소상공인을 위한 금융지원 기반을 강화할 계획이다.

이와 함께 시는 소상공인의 대출이자 부담을 덜기 위해 특례보증 이차보전 지원 예산 1억 원도 추가 편성했다.

최현덕 남양주시장은 "소상공인은 지역경제를 지탱하는 중요한 버팀목"이라며 "이번 특례보증 확대가 자금난을 겪는 소상공인에게 실질적인 도움이 되길 바라며, 앞으로도 소상공인의 경영 안정과 지역경제 활성화를 위해 적극 지원하겠다"고 밝혔다.

특례보증 지원에 관한 자세한 사항은 시 누리집과 경기신용보증재단에서 확인할 수 있다.

#남양주

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