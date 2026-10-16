고양시, 대곡역 환승 개선 추진… 승강장 직결 엘리베이터·연결통로 건의

큰사진보기 ▲오후석 고양특례시 제2부시장(오른쪽)이 15일 한국철도공사(코레일) 본사에서 김태승 사장을 만나 대곡역 이용객의 이동 편의 향상을 위한 환승 체계 개선 방안을 건의했다. ⓒ 고양시 관련사진보기

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고양특례시가 수도권 주요 철도 노선이 만나는 대곡역의 환승 불편을 줄이기 위해 승강장 연결 엘리베이터와 중앙로 연결통로 설치를 추진한다.오후석 고양특례시 제2부시장은 지난 15일 한국철도공사(코레일) 본사에서 김태승 사장을 만나 대곡역 환승 체계 개선 방안을 건의했다.대곡역은 일산선과 경의중앙선, 서해선, 수도권광역급행철도(GTX-A), 교외선이 연결되는 고양시의 주요 철도 교통 거점이다. 여러 노선을 이용할 수 있다는 장점이 있지만, 노선 간 환승 과정에서 계단과 에스컬레이터를 여러 차례 이용해야 하고 이동 거리도 길어 이용객들이 불편을 겪고 있다.고양시가 제안한 개선 방안은 크게 두 가지다. 일산선과 경의중앙선, 서해선 승강장을 직접 연결하는 엘리베이터를 설치하고, 중앙로 버스정류장에서 대곡역으로 이어지는 연결통로를 마련하는 것이다.승강장 연결 엘리베이터가 설치되면 노선 간 환승을 위해 우회해야 하는 이동 경로를 줄일 수 있다. 특히 계단 이용이 어려운 장애인과 고령자, 유모차 이용객 등 교통약자의 환승 편의가 개선될 것으로 시는 기대하고 있다.중앙로 버스정류장과 대곡역을 잇는 연결통로 역시 버스와 철도 간 환승 과정에서 발생하는 이동 부담을 줄이기 위한 방안이다. 철도뿐 아니라 버스 이용객의 접근성까지 함께 개선하겠다는 취지다.시는 코레일에 두 사업의 필요성을 설명하고, 개선 방안을 구체화해 원활하게 추진할 수 있도록 적극적인 검토와 협조를 요청했다.오후석 제2부시장은 "대곡역은 여러 철도 노선이 만나는 교통 거점인 만큼 시민들이 체감할 수 있는 환승 환경 개선이 필요하다"며 "관계기관과 지속적으로 협의해 이용객과 교통약자가 더욱 편리하게 대곡역을 이용할 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.다만 엘리베이터와 연결통로 설치는 코레일 등 관계기관의 검토와 협의가 필요한 사안이다. 이번 건의가 실제 시설 개선으로 이어지려면 사업 추진 방식과 비용 부담, 설치 가능성 등에 대한 후속 논의가 필요할 것으로 보인다.