국감장에서 몰매 맞은 '김어준 처남' 인태연 소진공 이사장

큰사진보기 ▲박 의원은 "이사장님이 지금 국정감사하면서 가만히 앉아 실실 웃고 있을 때인가. 긴장하십시오"라고 지적하자 인 이사장은 "죄송해서 이런 표정이다. 죄송하다"라면서도 이번엔 소리 내 웃었다. 모순적인 대답에 박 의원은 "죄송해서 그런 표정인가"라고 목소리를 높였다. ⓒ 국회방송 관련사진보기

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큰사진보기 ▲우재준 의원도 인 이사장에게 질의를 건넸다. 우 의원은 "직무계획상 4대 핵심 전략 과제를 말씀하셨는데 설명해달라"고 하자 인 이사장은 "지금 좀 헷갈린다"라며 웃음을 터트렸다. 우 의원이 "본인이 쓴 것 아닌가"라고 하자 인 이사장은 "기억 나는 대로 말하겠다"고 답했다. ⓒ 국회방송 관련사진보기

큰사진보기 ▲여당 간사인 장철민 의원조차 점심시간 이후 재개한 국정감사에서 "제가 여당 간사로서 보기에도 중소기업부 산하 기관장님들의 국정감사 태도와 준비상태가 충분하고 적절했는지에 대해 실망감을 말씀 안 드릴 수 없다. 유감을 표한다"라며 "기관장님들의 직무태도에 대한 감찰을 요구해야 되나라는 생각이 들 정도로 국정감사를 중요하게 여기고 철저하게 준비했는지 다시 한번 고민하지 않을 수 없다"라고 질타했다. ⓒ 국회방송 관련사진보기

인터넷언론 '김어준의 겸손은 힘들다 뉴스공장'의 진행자 김어준씨의 처남인 인태연 소상공인시장진흥공단(소진공) 이사장이 국정감사에서 불성실한 답변 태도로 여야를 가리지 않고 질타를 받았다.15일 열린 국회 산업통상자원중소벤처기업위원회 국정감사에 출석한 인태연 소진공 이사장은 의원들의 질의에 시종일관 '웃는 낯'으로 임했다.박성민 국민의힘 의원이 "내년도 소진공 예산 중 정부 지원이나 융자가 대폭 줄어들었다. 소진공 예산은 이사장님 책임 아래 정부 부처 등 정부에 소상공인들의 현 상황을 강력하게 어필해 정부 자금을 많이 확보할 책임이 없나"라고 묻자 인 이사장은 "예산에 대한 부분을 어필했으나 힘이 좀 달려서 잘 되지 않았다"라면서 웃음을 보였다.이에 박 의원이 "힘이 그렇게 달리는 사람이 이 어려운 시기에 소상공인들 책임을 왜 지고 있나. 그러면 힘 있는 사람 하게 (자리를) 내려놓지 그러나"라고 하자 인 이사장은 "죄송합니다"라며 재차 웃는 표정을 지었다.인 이사장은 소진공 주요 사업들에 지원할 자격은 있으나 지원받지 못하는 소상공인의 수와 지원 금액을 묻는 박 의원에 질문엔 "그것까지는 제가 말씀드리기 어렵다"라고 답했다. 그러자 박 의원은 "그것조차 파악을 못 했다는 게 말이 되나. 이사장님이 와서 10개월 동안 무슨 새로운 정책을 했나. 말씀 한번 해보라"고 따졌으나 인 이사장은 침묵했다.박 의원은 "이사장님이 지금 국정감사하면서 가만히 앉아 실실 웃고 있을 때인가. 긴장하십시오"라고 지적하자 인 이사장은 "죄송해서 이런 표정이다. 죄송하다"라면서도 이번엔 소리 내 웃었다. 모순적인 대답에 박 의원은 "죄송해서 그런 표정인가"라고 목소리를 높였다.이후 우재준 의원도 인 이사장에게 질의를 건넸다. 우 의원은 "직무계획상 4대 핵심 전략 과제를 말씀하셨는데 설명해달라"고 하자 인 이사장은 "지금 좀 헷갈린다"라며 웃음을 터트렸다. 우 의원이 "본인이 쓴 것 아닌가"라고 하자 인 이사장은 "기억 나는 대로 말하겠다"라고 답했다.인 이사장은 ▲AI시대에 걸맞은 소상공인 성장전략 ▲전통시장 강화 ▲소상공인 육성 ▲시장 균형발전을 꼽았다. 이에 우 의원은 "네 개 다 없다"라고 직격했다. 우 의원은 "본인이 직무계획에 쓴 경영 철학은 무엇인가"라고 하자 인 이사장은 "'현장 중심으로 소상공인 보호와 성장에 역점을 두겠다'라고 했다"라고 답했으나 우 의원은 "'공정과 실용의 조화를 이루겠다'라고 썼다"라며 "본인이 쓴 것 맞나"라고 힐난했다.우 의원은 "본인이 소진공 이사장으로서 앞으로 어떻게 일을 할 것인지를 작성한 직무계획의 내용도 모르고 남이 작성한 걸 그대로 내도 되나"라고 하자 인 이사장은 "도움을 받았을 뿐"이라고 했다. 이어 우 의원은 "이사장께서는 김어준씨와의 관계 때문에 많은 오해를 받고 있다. 실력보다도 사적 관계 때문에 중요한 자리에 갔다는 우려가 있다"라며 "그럴수록 면밀하게 업무를 해야하는 것 아닌가"라고 꼬집자 인 이사장은 "죄송하다"라고 답했다.여당 간사인 장철민 의원조차 점심시간 이후 재개한 국정감사에서 "제가 여당 간사로서 보기에도 중소기업부 산하 기관장님들의 국정감사 태도와 준비상태가 충분하고 적절했는지에 대해 실망감을 말씀 안 드릴 수 없다. 유감을 표한다"라며 "기관장님들의 직무태도에 대한 감찰을 요구해야 되나라는 생각이 들 정도로 국정감사를 중요하게 여기고 철저하게 준비했는지 다시 한번 고민하지 않을 수 없다"라고 질타했다.그러면서 장 의원은 "오후에도 오전과 같은 불성실한 국정감사에서의 태도가 유지되면 여야가 함께 이 부분에 대해 논의했으면 좋겠다"라고 덧붙였다. 이에 김성원 위원장은 "기관장들께서는 여당 간사께서 말씀하신 바를 귀담아듣길 바란다"고 충고했다.하지만 이런 충고에도 불구하고 장 의원은 인 이사장에게 재차 비판의 목소리를 냈다. 이날 국감 막바지, 장 의원은 인 이 사장에게 "김원이 의원님 질의 중에 온누리상품권을 대규모 취급하는 업체에 관한 내용이 있었는데 이사장님께서 '소진공이 (해당 업체들을) 파악하지 못했다'라고 답변하셨다"라며 "지난번 중기부 국정감사에서 월 5억 원 이상 상품권 매출이 나오는 업체가 15곳 있다고 말씀드렸는데 기억이 안 나시나"라고 물었다.인 이사장이 "저는 기억을 못하고 있다"라고 하자 장 의원은 "이걸 모르고 있으셨나. 제가 지난주에 국감에서 말씀드렸다. 보고가 안 된 건가"라고 따져 물었다. 이에 인 이사장이 "죄송하다. 제가 기억을 못했다"라고 답하자 장 의원은 "제가 2, 3달 전에 말씀드린 것도 아니고 지난주에 말씀드린 걸 파악 못 하셨다는 부분에 대해선 정말로 유감스럽다고 말씀드릴 수밖에 없다"라고 질책했다.이어 장 의원은 "소상공인에게 지원하는 긴급경영자금이 접수 마감까지 얼마나 걸리는지 알고 있나"라고 물었다. 그러자 인 이사장은 "짧게는 보름에서..."라고 하자 장 의원은 "아니오. 접수 시작하자 언제 접수가 마감되는지를 묻는 것"이라고 말을 끊었다. 인 이사장이 "자금 나오는 것까질 묻는 건가"라고 반문하자 "아니, 접수 신청 마감까지 얼마나 걸리는지를 묻는 것"이라고 목소리를 높였다.인 이사장이 답변을 못하자 장 의원은 "1분이면 접수가 마감된다. 5월부터 8월까지 매달 그렇다"라며 "아는 소상공인분이 긴급경영자금 접수를 놓쳐서 제게 통화해 엉엉 우셨다. 그런데 이사장님께서는 1분 만에 접수되는 것도 모르시고, 조금 안타깝다"라고 했다.이에 인 이사장이 "알고 있었다. 질문 의도를 파악하지 못한 것"이라며 "최근에 그래서 정책우선도 평가를 도입했다"고 하자 장 의원은 표정을 찡그리며 "정책우선도 평가를 도입한 건 다른 프로그램이다"라고 지적했다.