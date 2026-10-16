김종훈 진보당 대표 '전시작전권 환수 국민 운동' 제안

큰사진보기 ▲김종훈 진보당 대표가 12일 국회 본청 진보당 회의실에서 열린 제12차 최고위원회의에서 모두발언을 하고 있다. ⓒ 진보당 관련사진보기

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김종훈 진보당 대표가 16일 전시작전권 환수 국민 운동을 제안했다.김종훈 대표는 이날 페이스북에 '전시작전권 환수, 국민이 나섭시다'라는 제목의 글을 올려 "브런슨 주한미군 사령관의 오만한 발언에 국민의 분노가 뜨겁다"라며 이같이 제안했다.김 대표는 브런슨 주한미군 사령관 발언을 두고 "국민들로부터 '일제 총독인 줄 아느냐', '미군 총독이냐'는 분노부터 '주한미군이 한국에 너무 오래 있긴 했다'는 비판까지 나온다"라며 "국민의 분노가 정확하고, 정당하다"고 밝혔다.김 대표는 "지금 한반도 주변에서 군사적 충돌이 벌어진다면 브런슨 사령관이 한미 연합군 사령관을 맡는다"라며 "한국을 미국 군사전략에 '단검'이나 '항공모함'으로 쓰겠다는 브런슨이 우리 군 장병을 지휘하게 되는 것인데, 브런슨 사령관에게 한국민의 목숨을 내맡겨도 되겠나"라고 물었다.그러면서 "원래도 우리 것이고, 당연히 우리 것이어야 할 군사 지휘권"이라며 "세계 5위의 군사력 대한민국이다. 얼마나 더 군사력이 성장해야 자국 안보를 자주적으로 지킬 수 있나"라고 지적했다.김 대표는 또 "1987년 군인 출신 노태우 대통령도 후보 시절 공약으로 '작전통제 지휘권 환수'를 내걸었고, 이후 회고록에서는 '우리가 독자적으로 지휘권을 갖지 못한 것은 주권국가로서 창피한 일이었다'고 했다"라며 "2007년 노무현 대통령 시절에는, 양국 합의하에 2012년 환수하기로 시기까지 확정했었던 일"이라고 회고했다.이어 "그동안 대한민국은 더욱 크게 성장했고, 경제적으로나, 군사적으로나, 세계에 손꼽는 선진국이 되었다"라며 "아직도 독자적 지휘권을 가지지 못한 것이 창피한 일 아닌가"라고 반문했다.김 대표는 "전작권 환수에 가장 적정한 때는 지금이다. 정부의 의지가 분명하고, 미국의 방해는 노골적"이라며 "국민이 전시작전권 환수를 결정하자"라고 촉구했다.또 "한국의 운명을 브런슨 같은 사령관에게, 트럼프 같은 대통령에게 맡길 수 없다고, 당장 가져오겠다고 선언하자"라며 "전시작전권 환수 운동을 시작하자"라고 제안했다.