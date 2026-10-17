작은 장터에 퍼진 따뜻한 온기, 아이들의 꿈을 보듬다

큰사진보기 ▲제2회 '희망마켓' 포스터 ⓒ 새희망지역아동센터 관련사진보기

"어머, 이 옷은 정말 새 거나 다름없네!"

"이 떡볶이 한 그릇 얼마예요?"

큰사진보기 ▲희망마켓에서 아껴 쓰고 나눠 쓰는 자원순환의 가치를 실천하고 있다. ⓒ 이점록 관련사진보기

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"자, 볼을 살짝 대볼까? 귀여운 고양이 얼굴 완성!"

"한 아이를 키우려면 온 마을이 필요하다."

덧붙이는 글 | 개인 브런치에도 실립니다.

지난 16일 오전, 가을빛이 완연하게 물든 용인 포곡중학교 앞 공원이 시끌벅적한 온기로 가득 찼다. 단풍잎 사이로 햇살이 가득한 공원 한가운데, 작지만 특별한 장터인 '제2회 희망마켓'이 열렸기 때문이다.새희망지역아동센터와 CLC희망학교 용인이 힘을 합쳐 마련한 이 마켓은 단순한 물건 매매의 장이 아니다. 지역사회가 아이들의 울타리가 되어주기 위해 모인 연대의 현장이자, 버려질 뻔했던 물건들이 새로운 주인을 만나 가치를 되찾는 생생한 삶의 무대다. 공원에 들어서자마자 느껴지는 와글와글한 분위기와 사람들의 활기찬 목소리가 가을의 쓸쓸함을 단숨에 녹여내고 있었다.매대 위에는 옷가지부터 생필품 등 정성스레 모인 후원 물품들이 빼곡하게 자리를 잡았다. 주민들은 손가락으로 옷감을 차분히 쓸어보고, 필요한 물건을 꼼꼼히 살피며 저마다의 보물을 찾는 재미에 빠져들었다. 내게는 더 이상 쓰임이 없던 물건이 누군가의 손길을 거쳐 요긴한 생활 필수품으로 탈바꿈하는 순간이었다. 자원의 선순환이란 거창한 이론이 아니라, 이처럼 자연스럽게 이어지는 손길 속에서 이뤄지고 있었다.장터 한편에서는 기분 좋은 냄새가 코끝을 자극했다. 포곡읍 부녀회 회원들이 아침부터 팔을 걷어붙이고 고소한 기름 냄새와 모락모락 김을 올려 보내고 있었다. 팬 위에서 지글지글 익어가는 노릇노릇한 김치전과 김이 펄펄 나는 꼬치어묵, 빨간 양념이 먹음직스럽게 베인 떡볶이는 지나가는 방문객들의 발길을 절로 멈추게 만들었다.경기도 자원봉사센터 '그리다 페이스페인팅 봉사단'의 붓 끝이 닿을 때마다 아이들의 얼굴에는 알록달록한 그림이 피어났다. 손거울 속 자신의 볼에 그려진 고양이를 확인한 아이들은 서로의 얼굴을 바라보며 연신 깔깔거렸다. 한 손에는 직접 고른 물건을 꼭 쥐고, 입가에는 떡볶이 양념을 묻힌 채 볼을 발갛게 물들인 아이들의 웃음소리가 공원 전체로 넓게 퍼져나갔다.이번 장터에서 얻은 판매 수익금 전액은 오는 2027년 새희망지역아동센터와 CLC희망학교 용인 아이들이 함께할 공동 프로그램 운영비로 쓰일 예정이다.사실 이러한 기적은 지난해 이미 증명된 바 있다. 이틀간 열렸던 제1회 희망마켓에서는 약 170여만 원의 수익이 모였고, 그 정성은 올 한 해 아이들의 다채로운 체험 학습과 교육 활동을 단단하게 떠받치는 버팀목이 되었다. 주민들이 기꺼이 내놓은 주머니 속 동전과 지폐는 단순한 돈이 아니라 아이들의 꿈을 키우는 든든한 밑거름이 되어 돌아오고 있는 셈이다.널리 알려진 이 아프리카 속담은 결코 거창한 구호나 구호성 문구 속에 있지 않았다. 쓰지 않는 작은 물건 하나를 선뜻 내놓는 이웃의 마음, 따뜻한 떡볶이 한 그릇을 정성스럽게 저어내던 부녀회원들의 손길, 아이들의 볼에 예쁜 그림을 선물하던 봉사자들의 눈빛 속에서 이미 우리 곁의 '마을'은 완성되고 있었다.작은 관심과 나눔이 모여 자원순환이라는 가치를 만들고, 그 가치가 다시 모여 우리 아이들의 배움과 성장을 지속가능하게 한다. 오늘 포곡중학교 앞 공원에서 다시 쓰임을 얻은 것은 물건만이 아닐 것이다. 서로를 보살피고 함께 살아가고자 하는 따뜻한 공동체의 온기도 함께 살아났다.찬바람이 점차 거세지는 계절이지만, 포곡의 작은 장터가 남긴 온기는 아이들의 내일을 밝히는 가장 따뜻한 등불로 계속해서 타오를 것이다.