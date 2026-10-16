서울고법원장 "이재명 재판 중단 헌법에 근거, 직무유기 아냐"

큰사진보기 ▲김대웅 서울고등법원장이 16일 국회 법제사법위원회에서 열린 서울고등법원, 서울중앙지방법원 등에 대한 국정감사에서 인사말과 업무보고하고 있다. 2026.10.16 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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큰사진보기 ▲공직선거법상 허위사실공표 혐의로 기소된 이재명 더불어민주당 대표가 서울 서초구 서울고등법원에서 열린 항소심 선고공판에서 무죄를 선고 받은 뒤 입장을 밝히고 있다. 2025-03-26 ⓒ 사진공동취재단 관련사진보기

김대웅 서울고등법원장이 이재명 대통령의 형사재판 중단에 대해 "헌법 84조를 근거로 재판을 중단해 놓은 상태로 알고 있다"라고 밝혔다. 재판을 중단한 담당 법관들이 직무유기나 직권남용에 해당한다는 주장에 대해서는 범죄가 성립하지 않는다는 견해를 내놨다. 별도의 재판 중지 선언 없이 다음 재판 날짜를 정하지 않는 '기일 추후 지정(기일 추정)' 방식 역시 현행 제도를 활용한 것으로, 위법하지 않다는 취지로 답했다.16일 김 법원장은 국회 법제사법위원회가 서울고법과 서울중앙지법 등 각급 법원을 대상으로 실시한 국정감사에서 이 대통령의 재판 중단을 둘러싼 여야 의원들의 질의에 이같이 답했다.이날 국민의힘은 법률상 명확한 중지 절차 없이 재판을 멈춰 놓은 것이 직무유기 또는 소송지휘권 남용에 해당할 수 있다고 주장했다. 반면 더불어민주당은 헌법이 보장한 대통령의 형사상 불소추특권에 따른 정당한 결정이라고 맞섰다.김 법원장은 재판 중단의 헌법적 근거를 인정하는 취지로 답하면서도 재판 재개 여부는 개별 재판부가 독립적으로 결정할 사항이라고 선을 그었다.김태규 국민의힘 의원은 이 대통령의 공직선거법 위반 사건 파기환송심이 중단된 경위부터 문제 삼았다.김태규 의원은 "우리나라에는 재판 중지 제도도 없는데" 서울고법 재판부가 이 대통령 사건을 중단하면서 사유를 '기일 추정'으로 처리했다고 지적했다. 다음 재판 날짜를 정하지 않는 방식으로 사실상 재판을 중단한 것은 법적 권한 없는 조치라는 주장이다. 이에 김 법원장은 "헌법 84조를 근거로 재판을 중단해 놓은 상태로 알고 있다"라고 답했다.헌법 제84조는 '대통령은 내란 또는 외환의 죄를 범한 경우를 제외하고는 재직 중 형사상의 소추를 받지 아니한다'고 규정한다. 쟁점은 이 조항의 '소추'가 대통령 재직 중 새로운 형사사건을 기소하는 행위만을 금지하는지, 취임 이전에 기소돼 진행 중인 재판까지 중단하도록 하는지다.김한규 더불어민주당 의원은 이 대통령 사건 담당 재판부의 조치가 직무유기나 소송지휘권 남용에 해당한다고 보느냐고 물었다. 김 법원장은 "그렇지는 않고 헌법 조항에 근거해서 중단해 놓은 것으로 알고 있다"라고 답했다.김한규 의원은 이 대통령의 재판을 중단한 서울고법과 서울중앙지법, 수원지법 소속 재판장 5명이 직권남용 및 직무유기 혐의로 고발된 사실도 거론했다. 이들 법관의 재판 중단 결정이 범죄에 해당한다고 판단하느냐는 질문에 김 법원장은 "제 생각에는 범죄로 성립하는 것은 아니라고 판단된다"라고 밝혔다.또 재판부가 별도의 중지 선언 대신 기일 추정 방식을 선택한 것이 불법이냐는 질문에 김 법원장은 "그렇지 않다"라며 "현행 제도하에 있는 방식을 활용한 것으로 생각한다"라고 답했다.국민의힘 의원들은 이재명 대통령의 재판을 다시 진행해야 한다고 주장했다.윤상현 국민의힘 의원은 "신속한 재판을 받을 권리는 대통령이나 일반 국민이나 똑같다"라며 재판 재개를 촉구했다. 대통령에게 유죄를 선고하라는 것이 아니라 헌법과 법률에 따라 공정하고 신속하게 재판을 진행해야 한다는 취지였다. 그러나 김 법원장은 윤 의원이 재판 재개 시점을 묻자 "재판부가 결정할 사항이라 저로서는 알 수 없다"라고 선을 그었다.김 법원장은 개별 재판에 대한 법원장의 관여 가능성도 일축했다. 그는 "재판에는 법원장이 관여할 수도 없고 관여하지도 않는다"라며 "개별 재판부가 결정한 내용을 존중해서 개별 재판부가 결정할 사항이라고 생각한다"라고 밝혔다.담당 재판부와 협의해 재판을 재개하도록 할 수 있느냐는 취지의 요구에도 법원장이 개별 재판의 진행에 개입할 수 없다는 뜻을 유지했다.이날 여야는 헌법 제84조의 적용 범위를 두고도 맞섰다. 박균택 민주당 의원은 헌법상 '소추'가 공소 제기뿐 아니라 공소 수행, 즉 재판 진행까지 포함하는 개념이라고 주장했다. 대통령이 직무에 충실할 수 있도록 보장하려는 헌법의 취지를 고려하면 취임 전에 기소된 사건도 재직 중에는 재판을 중단해야 한다는 것이다.박 의원은 헌법학 교수 10명의 저서를 검토한 결과, 관련 내용을 기술한 8명 모두 대통령의 불소추특권에 따라 진행 중인 형사재판도 중단된다는 취지로 해석했다고 주장했다.반면 국민의힘 곽규택 의원은 형사소송법에 대통령 취임을 이유로 공판 절차를 정지할 수 있다는 명시적인 규정이 없다는 점을 지적했다. 곽 의원은 형사소송법상 공판 절차 정지 사유로 피고인의 심신상실이나 질병 등이 규정돼 있다며, 대통령이 됐다는 이유만으로 재판을 중단한 것은 형사소송법 위반이라고 주장했다.이 대통령은 취임 전 공직선거법 위반 사건 파기환송심과 위증교사 사건 항소심, 대장동·위례·백현동·성남FC 관련 사건, 쌍방울 대북송금 사건, 경기도 법인카드 유용 사건까지 5개 형사재판을 받고 있었다. 이들 사건의 재판 일정은 대통령 취임 이후 모두 중단된 상태다.