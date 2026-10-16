"비홍산 명당에 국립호국원을", 부여군 유치 총력전

큰사진보기 ▲범군민 결의대회 모습. ⓒ 부여군 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 충청뉴스라인에도 실립니다.

16일 부여군청 앞에서는 국립부여호국원 유치위원회, 부여군 보훈단체협의회, 대한노인회 부여군지회, 부여군 주민자치협의회 등 지역 주요 사회단체 회원 300여 명이 참석한 가운데 '국립부여호국원 유치 범군민 결의대회'가 열렸다.이날 행사는 유치 경과보고, 주요 사회단체 대표들의 공동대회사, 결의문 낭독, 구호 제창 순으로 이어졌다. 참석자들은 천혜의 풍수지리적 입지와 지역 균형발전의 당위성을 제시하며 국립호국원 부여 유치의 당위성을 피력했다.이날 결의대회에서 유기남 부여군 보훈단체협의회장은 "국가유공자와 보훈가족들이 존중받을 수 있도록 국립호국원 조성이 절실하다"며 "인근 공주, 논산 보훈단체에서도 지지를 보내주는 만큼 보훈가족의 염원이 실현되길 기대한다"고 말했다.백유현 대한노인회 홍산면분회장과 이정구 국립부여호국원 유치위원장 역시 "후보지인 홍산면 홍양리 일원은 비홍산을 배경으로 금천이 흐르는 천혜의 명당"이라며 "호국영령들이 평안히 안식할 최고 수준의 유택지"라고 강조했다.이일건 부여군 주민자치협의회장은 "부여군은 인구 감소와 지방소멸 위기 속에서 공기업 등 국가·공공기관 인프라가 부족한 실정"이라며 "국립호국원 유치는 방문객 증가와 지역경제 활성화, 인구 유입 등 다양한 경제적 시너지를 낼 수 있는 결정적 기회"라고 강조하며 16개 읍·면 주민의 역량 결집을 호소했다.참가자들은 박수현 충남도지사의 국립호국원 부여 유치 관련 공약 이행을 촉구하며 ▲비홍산 명당의 입지 우수성 천명 ▲지방소멸 위기 극복 및 국가균형발전 촉구 ▲범군민 역량 결집을 통한 유치 완수 등을 결의했다.이처럼 현장의 유치 열기가 최고조에 달한 가운데, 정치권의 지원사격도 본격화되고 있다. 윤용근 국회의원(공주·부여·청양)은 오는 20일 국회에서 충남 국립호국원 최종 부지 선정을 앞두고 백제왕도 부여가 최적지임을 입증하는 국회 토론회를 개최한다고 밝혔다.윤 의원은 "부여는 백제의 국가 수호 정신부터 현대 국가유공자의 희생을 잇는 역사적 상징성과 풍부한 관광·편의 인프라를 갖춰 추모·교육·문화가 어우러진 복합형 보훈공간의 적지"라며, 국회 차원에서 부여의 입지 경쟁력을 공론화하겠다는 입장이다.현재 충남은 도 단위 광역자치단체 중 유일하게 국립호국원이 없는 지역이다. 국가보훈부는 국비 418억 원을 투입해 1만 기 규모로 조성하는 이번 사업에 대해 부여군 홍산면, 홍성군 금마면, 당진시 대호지면 등 3개 후보지를 대상으로 평가를 진행 중이다.부여군은 충청남도 후보지 평가에서 1순위로 선정된 바 있으며, 이미 주민 1만 명의 유치 동의 서명부를 국가보훈부와 충남도청에 전달하고 공주·부여·청양 공동결의문을 채택하는 등 다각적인 유치 활동을 펼쳐왔다.국가보훈부는 입지 타당성 검토를 거쳐 오는 11월 최종 부지를 선정하고, 2032년 준공을 목표로 사업을 추진할 계획이다.