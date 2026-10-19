영생 주장하다 사망... 그 후예는 지금도 살아있다

한국 개신교가 언론의 주목을 받았던 사건들을 통해 한국 개신교와 한국 사회에 어떤 영향을 끼쳤는지 살펴본다. 정치와 종교가 분리된 한국 사회에서 종교, 특히 개신교의 적절한 위치와 바람직한 역할이 무엇인지, 이를 위해 극복해야 할 과제는 무엇인지 성찰하는 기회를 제공한다.

큰사진보기 ▲1960년 12월 10일 자 <조선일보> 기사 "동아일보사 피습" ⓒ 네이버 뉴스 라이브러리 관련사진보기

동아일보사 피습

박장로 신앙촌 2천 신도 집결

육백여명이 사내틈입

<聖火> 기사에 불만 마구 피양

주모자는 동사지국장?

경찰·신도 쌍방에 부상자 20여



10일 상오 8시 40분경 박태선 장로를 교주로 하는 신앙촌 남녀신도 2천여명이 서울에 집결. 그중 약 6백여명은 동아일보사 남쪽 2층 정문으로부터 사내에 들어가 논설위원실 조사부 업무국 공무국장실 중역실 공장일부 등에 난입하여 유리창을 파괴하고 집기를 부수는 파괴난동행위를 감행했다. 윤전기 활자시설은 파괴를 면하여 신문 발간에는 지장이 없었다. 경찰은 최루탄을 발사 사옥 안에 들어가 문을 잠그고 신도들을 한곳으로 몰아넣어 경찰에 연행 이를 진압했다. 경찰은 970명을 검거했다. - <조선일보> 1960.12.10.

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덧붙이는 글 | 글쓴이는 기독연구원 느헤미야 원장이자 백향나무교회 담임목사로 서울대학교 종교학과(B.A.), 서울신학대학교 신학대학원(M.Div.), 미국 예일대학교(S.T.M.), 드루대학교(Ph.D.)에서 공부했다. <전광훈 현상의 역사적 기원> 등을 썼고 <월터스토프 하나님의 정의> 등을 번역했다.

1960년 12월 6일 <동아일보>는 박태선 장로의 대규모 집회와 신앙촌 집회에서 나타난다는 '성화'(聖化)가 인위적으로 조작할 수 있다는 국립과학수사연구소의 감정 결과를 보도했다. 성화는 성신(성령)이 눈부신 빛이나 이슬 모양의 입자 형태로 사람의 눈에 포착되거나 당시 흑백·컬러 사진 속에 하얗게 찍히는 현상으로, 신도들은 이것을 하나님의 권능과 은혜가 실재한다는 증거로 받아들였다. 이처럼 성화가 전도관 신앙의 핵심이었기에 <동아일보>가 이것의 조작 가능성을 제기하자 흥분한 신도들이 <동아일보>를 물리적으로 공격한 것이다.이 사건으로 경찰에 검거된 신도 1072명 중 702명이 입건되었고, 같은 달 19일 특수건조물침입 등으로 검찰에 송치되었다. 검찰은 그들 중 죄질이 무거운 182명을 소요 및 특수건조물침입 혐의로 구속기소 했으며, 1961년 4월 8일 서울지방법원은 김주식과 김달규에게 징역 1년 6월, 권기대 등 5명에게 징역 1년, 임도선 등 155명에게 징역 1년 또는 집행유예 2~3년을 각각 선고했다.미성년자 19명에 대해서는 소년부송치를 결정했고, 배후 조종자로 기소된 배규정에겐 무죄를 선고했다. 서울고등법원이 이들의 항소를 기각하자, 피고인들이 상고를 포기하면서 형이 그대로 확정되었다.평북 덕천 출신인 박태선(1917-1990)은 고향에서 소학교를 마친 후 일본에서 고학으로 야간 고등공업학교를 졸업했다. 졸업 후 일본에서 정밀기계 공장을 경영하며 한인 교회에 다니다가 결혼했다. 제2차 세계대전이 한창이던 1944년 귀국하여 기계부속품 공장을 운영하며 남대문장로교회에 출석했다. 일본에서부터 인연이 있었던 김치선 목사 때문이었다.1949년 이성봉 목사의 부흥성회에서 불을 체험한 후 신앙생활에 힘을 쏟기 시작했고, 한동안 김백문의 파주 이스라엘 수도원에서 수련했으며, 삼각산 기도원의 정득은과 교류하며 '피가름' 교리를 전수받았다.피가름 교리는 평양 일대의 신령파 인물인 김성도(새주파)로부터 기원했고, 김백문이 이론적으로 체계화했으며 정득은과 문선명(통일교) 등이 다양한 형태로 수용·변형했다. 이들에 따르면, 에덴동산의 선악과 범죄가 실제 과일을 먹은 것이 아니라, 하와와 타락한 천사(또는 뱀) 사이의 성적 타락(음란)을 의미한다.이로 인해 인류의 혈중에 사탄의 더러운 피가 흐르게 되었으며, 전통적인 기독교의 회개나 물세례만으로 이 죄의 근본 뿌리(혈통)를 해결할 수 없다. 따라서 구원자나 메시아로 여겨지는 인물의 '죄 없는 깨끗한 피'를 받아들여야 인간의 더러운 혈통이 정화될 수 있다. 이 과정에서 교주와의 신체적 접촉이나 특수한 의식(안수, 성적 접촉 등)이 구원의 필수 조건으로 정당화되었다.박태선은 한국전쟁 중 자신의 몸에서 더러운 피가 소변을 통해 나왔고, 옆구리와 손과 발에 흐르는 예수의 피를 자신이 받아먹었다고 주장했다. 1953년 서울로 돌아온 후 다시 사업을 시작했고, 교회도 김치선 목사가 새로 개척한 창동교회로 옮겼다. 이때, 당시 신유 은사로 유명했던 변계단 권사와 나운몽 장로에게 은혜를 받고 그들을 돕기 시작했으며, 1955년부터 직접 부흥사로 나섰다.특히, 남산집회에서 그를 통해 경이로운 치유가 일어나면서 장안의 화제가 되자, 전국에서 대형집회를 열었다. 1955년 총 15차례 부흥집회를 인도했는데, 연인원 500만 명이 참석했다. 그해에 자신의 추종자들을 모아 '한국예수교부흥협회'를 창립했고, 주간신문 <국제 기독교 뉴스>(현 신앙신보)를 발간하기 시작했으며, 원효로에 2500명을 수용하는 '전도관'도 건축했다. 이때 조직명을 '한국예수교전도관부흥협회'로 변경했다.1956년에는 청암동에 '중앙 전도관'을 지었으며, 전국에서 모인 전도관 신도들이 박태선을 '감람나무'로 추대했다. 감람나무는 요한계시록 11장과 스가랴 4장에 등장하는데, 종말에 하나님의 권세를 받아 증거하는 '두 증인'이자 하나님의 영(성령)을 받아 세상을 밝히는 권능의 상징이다. 마침내 전도관 신자들이 박태선을 말세에 하나님이 보낸 구원자나 선지자로 추앙하게 된 것이다.1955년 장로교 경기노회가 박태선의 종교활동을 조사하는 과정에서 '피가름' 문제가 드러났다. 그가 출석하던 창동교회 당회는 그를 제명했고, 한국기독교연합회도 전도관을 '사이비한 신앙운동'으로 규정했다. 이 문제가 1957년 교계의 뜨거운 쟁점으로 떠올랐다. 3월 <세계일보>, 6월 월간지 <실화>, 7월 김경래의 <사회악과 사교 운동>, 10월 신사훈의 <이단과 현대의 비판과 우리의 생로>을 통해 전도관의 실체가 폭로된 것이다.이런 상황에서 박태선은 1957년부터 '신앙촌'이라는 대규모 신앙공동체를 건설하기 시작했다. 먼저 경기도 소사에 공장, 아파트와 주택, 초중고등학교 건축이 시작되어 7500여 명이 입주했다. 그들은 카스텔라, 간장, 형광등, 양복 등 50여 종의 물건을 '시온'이라는 상표로 생산했다.1962년에는 경기도 덕소에 '제2 신앙촌'이 건설되었다. 이곳에는 6000여 명이 입주했는데 국내 최초의 중공업 단지로서 철강 제품과 선박까지 생산했다. 그리고 1971년 부산시 기장에 수출용 산업단지를 목표로 세 번째 신앙촌이 건설되었다. 그 결과 전도관은 한일물산, 시온합섬, 시온식품, 반도금속, 시온상업고등학교, 시온초등학교, 시온중학교, 시온고등학교, 시온상업고등학교를 거느린 거대 재벌로 급부상했다.동시에, 박태선과 전도관은 끝없는 스캔들로 전국적인 관심과 비난의 대상이 되었다. 정신병에 걸린 소년이 안찰기도를 받던 중 사망하고 암매장한 사건이 1958년 발생했다. 1960년에는 위에서 언급한 사건, 즉 전도관에 대해 비판적 기사를 보도한 <동아일보> 사옥에 난입한 사건이 발생했다. 박태선은 부정선거(1961)와 탈세(1972)로 기소되었으며, 1975년에는 그의 아들 박동명까지 연예인과의 스캔들 및 외화 밀반출 혐의로 세상의 웃음거리가 되었다.1980년부터 박태선은 자신의 나이가 5798세라고 주장하면서, 이긴 자이자 감람나무인 자신이 영생한다고 가르쳤다. 교단명도 '천부교'(한국천부교전도관부흥협회)로 변경하였다. 기독교와 완전히 단절하고 신종교로 진화한 것이다.천부교는 교주가 축복한 물을 생명물(이슬성신이 담긴 물)로 신성시한다. 성에 대해 대단히 부정적이어서 남자 교회와 여자 교회를 분리하고 이성 간의 애정을 음란죄로 비난한다. 가족 중 한 명이 구원받으면 다른 가족도 모두 구원받는다고 주장하고, 제사, 돼지고기, 복숭아, 장어, 화장(火葬)을 엄격히 금한다. 이름과 함께 내용도 크게 달라진 것이다.1990년 영생불사를 주장했던 박태선이 셋째 아들 박윤명을 후계자로 지목하고 사망하자, 큰 충격을 받은 신자들이 대거 이탈했다. 전성기에 100만 명을 자랑하던 신자들의 수가 2012년 문화체육관광부 통계에 따르면 약 40만 명(교회 250개, 교직자 350명)으로 집계되었다.2000년 이후 제1, 2 신앙촌이 재개발로 사라지고 현재는 부산 기장의 신앙촌만 남아 있다. 생명물식품(신앙촌 간장), 신앙촌식품(요구르트 '런'), 한일물산(이불/의류) 등의 계열사와 전국 단위 대리점망인 '신앙촌상회'를 꾸준히 개업·운영하면서 자금력을 확보하고 있다. 동시에 대외적인 대형 부흥집회보다 2~3세 신도 대상의 내부 교육 및 유튜브와 문화 행사를 통해 조직을 유지하고 있다.한편, 박태선과 천부교의 영향력은 이탈한 신자들이 만든 신종교 집단들을 통해 천부교 밖에서 변형·확산하고 있다. 먼저, 전도관 출신으로 1971년부터 재림 예수를 자처했던 구인회가 1972년 서울 구로동에서 '새마을 전도회'를 설립했다. 1972년 종말 예언이 실패하자 '천국복음전도회'로 이름을 바꾸었는데, 1976년 구인회가 사망한 후 최총일의 '재림예수교 천국복음전도회'와 박인수의 '한국예수교 천국음전도회'로 분리되었다.역시 전도관 출신 이영수가 1973년 서울 청량리에서 '한국기독교 전도회관 부흥협회'를 시작했다. 1987년 경기도 청평에 '알곡성전'을 준공하고 본부를 이전했는데, 현재 공식 명칭은 '한국기독교 에덴성회'이며, 휴게소(벚꽃길휴게소), 테마파크(꿈의동산), 스포츠센터, 유스호스텔 등 다양한 수익 사업 및 레저 시설도 운영하고 있다.또한, 천부교 전도사 출신으로 자신은 죽지 않는 구세주라고 주장했던 조희성이 1981년 경기도 부천에서 '영생교 하나님의 성회 승리제단'을 시작했으며, 신앙촌에 입교했던 이만희도 유재열의 장막성전을 거쳐 1984년 경기도 과천에서 '신천지예수교 증거장막성전'을 창설했다.이처럼, 박태선은 40여 년 전 수많은 사건과 비난 속에서 세상을 떠났지만, 그의 영향력은 다양한 모양으로 여전히 살아있다. 동시에 그를 이단으로 규정하고 추방했던 기성 교회들은 박태선 후예들의 거센 도전에 직면하고 있다. 과연 누가 역사의 진정한 승자가 될 것인가? 아직 경기는 끝나지 않은 것 같다.