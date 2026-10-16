장기수 천안 시장, 선거법 위반 무혐의

큰사진보기 ▲장기수 충남천안시장. ⓒ 장기수 시장 페이스북 갈무리 관련사진보기

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장기수 충남 천안 시장이 지난 지방선과 과정에서 불거졌던 선거법위반 혐의를 벗었다.앞서 지난 2월 장기수 시장은 예비후보 자격으로 오세현 아산시장과 면담한 뒤, 상생협력 관련 보도자료와 사진을 배포했다. 이 과정에서 허위사실 공표 및 선거법 위반 의혹이 제기됐다.충남도경찰청은 지난 15일 해당 사건에 대해 불송치(혐의없음) 결정을 내렸다.경찰은 "보도자료 전체를 허위사실로 보기 어렵다"며 불송치 결정 이유를 밝혔다.경찰은 "'공동공약 추진', '러닝 메이트' 협력 등 일부 표현이 다소 강하더라도 배포된 보도자료 전체의 핵심이 면담의 기본 사실관계를 기반으로 한 사실적 표현과 의견·평가적 표현이 혼재되어 있어 보도자료 전체를 허위사실 공표로 단정하기 어렵다. 적어도 보도자료의 핵심 골자는 사실에 부합한다"고 덧붙였다.관련해 장기수 시장은 16일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 글을 올리고 "결과가 나온 만큼 마음이 한결 가벼워 졌다"라고 입장을 밝혔다. 장 시장은 이날 경찰의 불송치 처분 결과도 공개했다.장 시장은 "문제가 없을 것이라고 자신했다. 천안과 아산 시민들의 불편을 줄이고, 두 도시가 함께 발전할 수 있는 길을 찾기 위해 만났던 것이기 때문"이라고 밝혔다.장 시장은 "천안과 아산은 시민들의 일상이 서로 연결되어 있는 이웃 도시이다. 행정구역이 다르다는 이유로 시민들이 불편을 겪어서는 안 된다. 교통과 생활환경을 비롯해 시민들의 삶에 실질적인 도움이 되는 상생협력 방안을 찾아 신속하게 추진할 것"이라고 덧붙였다.