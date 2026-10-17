일곱 살에 공개처형 직관한 내가 트럼프에게 궁금한 것

▲ 도널드 트럼프 미국 대통령이 2026년 10월 16일 조지아주 달튼의 달튼 시립공항에서 열린 중간선거 유세 집회에서 연설하고 있다. ⓒ 연합뉴스/ AFP 관련사진보기

덧붙이는 글 | 조경일 작가는 현재 피스아고라 대표로 활동한다. 정치개혁, 분단체제 해체 등을 연구하며 주체적 시민의 참여를 실천하고 있다.