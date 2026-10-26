대법원이 "차별"이라고 했는데... 서울시는 "탑승거부"

큰사진보기 ▲휠체어 이용자가 지하주차장을 이동하고 있다(사진은 기사 내용과 직접적인 관련이 없습니다). ⓒ 이건희 관련사진보기

큰사진보기 ▲25년 9월, ‘장애인이 활력있는 일상을 누릴 수 있는 도시 실현’을 위한 5개년 종합계획을 발표하는 서울시장 오세훈(서울시 누리집에서 갈무리). ⓒ 서울시 관련사진보기

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큰사진보기 ▲서울법원청사 ⓒ 이건희 관련사진보기

장애인콜택시 이용 거부가 '장애인 차별'에 해당한다는 대법원 판결이 확정된 이후에도 서울시가 또 다른 중증 장애인의 이용 신청을 거부한 것으로 확인됐다. 법원은 이번 거부 역시 장애인차별금지법을 위반한 차별행위라고 판단했다.지난 15일 서울중앙지방법원 제33민사부(재판장 최종진)는 중증 지체장애인 A씨가 서울시와 서울시설공단을 상대로 제기한 손해배상 소송에서 피고들이 공동으로 위자료 100만 원을 지급하라고 '원고 일부승소' 판결했다.A씨는 양쪽 다리 모두에 장애가 있는 경우로, '종합 장애 정도'는 '심한장애'로 판정받았다. A씨는 장애인복지법에 따른 중증의 장애인이고, '보행 상 장애가 있는 자'로서 버스와 지하철 등을 이용하는 데 어려움이 있다. A씨는 경기도와 남양주에서는 특별한 어려움 없이 장애인콜택시를 이용했다. 하지만 서울시는 달랐다.A씨는 서울시설공단의 계속되는 탑승 거부에 대해, 지난 1월 9일 국민신문고에 위와 같은 사유로 본인이 장애인콜택시 이용 대상자에 부합한다는 취지로 민원을 제기하였다. 그러나 서울시는 열흘 후인 1월 19일 A씨가 '이용대상자에 해당하지 않는다'고 회신했다.서울시와 서울시설공단은 A씨가 '보행 상 심한 장애'에 해당하지 않는다는 취지의 기존 입장을 고수한 것이다.하지만 지난해 대법원을 통해 장애인콜택시 이용 기준이 '보행 상 심한 장애'가 아닌, '보행 상 어려움'이 있는 '종합장애정도 심한장애'라는 것을 서울시가 이미 확인하였음에도, 임의로 '보행상 심한 장애'로 해석하는 것은 어디에서도 근거를 찾을 수 없다는 점에서 문제가 있다는 것이 A씨의 주장이다.앞서 서울시는 2020년 11월에도 중증 지체장애인의 장애인콜택시 이용을 거부했다. 당시 원고 B씨는 상지 심한 장애, 하지 심하지 않은 장애로 종합 장애정도 '심한 장애'가 있는 경우 였다.이에 대해 서울 고등법원은 2023년 12월 서울시와 시설공단의 이용 거부가 '장애인차별'에 해당한다고 판단하고, 장애인콜택시 이용 허용과 위자료 300만 원 지급을 명령했다.이 사건은 서울시 등의 상고로 대법원까지 재판이 이어졌으나, 대법원은 25년 9월 상고를 모두 기각했다. 중증지체장애인의 장애인콜택시 이용을 정당한 이유 없이 거부하는 행위는 장애인차별금지법 위반이라는 판단이 확정된 것이다.하지만, 대법원 판결로부터 약 4개월이 지난 올해 1월, 서울시는 또 다른 중증의 지체장애인 A씨에게 기존 해석을 적용해 이용을 다시 거부한 것이다.이후 서울시는 3월 11일에 이르러 장애인콜택시 이용대상자의 해석기준을 확대하는 계획을 세우고, 4월 1일부터 이를 시행했다. A씨는 4월 6일에서야 서울시설공단의 장애인콜택시 이용 회원 가입절차를 완료할 수 있었다.결국 법원은 서울시와 시설공단의 이용 거부가 장애인차별금지법 제4조의 정당한 편의 제공의 거부, 제19조의 이동 및 교통수단 이용에서의 차별, 제26조의 행정절차 및 서비스 제공에서의 차별에 해당한다고 판단했다.서울시와 시설공단은 25년 9월 대법원 판결 이후 단계적으로 제도를 개선할 수밖에 없었고, 종국적으로 거부한 것은 아니라는 취지로 항변했다. 제도가 변화하는 과정에서 기존 기준에 따라 안내하였을 뿐, 고의나 과실이 없다고 주장했다.하지만 재판부는 종전 기준을 적용하더라도 A씨는 장애인콜택시 이용대상자에 해당한다며, 제도 개선 과정에서 불가피하게 거부행위가 발생했다는 피고들의 주장은 받아들일 수 없다고 설명했다.특히 이용대상자 확대에 예산과 지원이 필요하고 제도 변경에 시간이 필요하다는 현실 사정을 인정하면서도, 장애인차별을 방지하고 시정할 책임이 국가와 지방자치단체에 있다는 점을 강조했다.제도 개선에 필요한 시간과 예산을 이유로 법령 상 이용대상자인 장애인콜택시 이용을 제한할 수 없다는 뜻이다.재판부는 A씨가 2개월 반 동안 장애인콜택시를 이용하지 못해 일상생활에서 심한 불편을 겪었을 것으로 보고, 서울시와 서울시설공단의 위자료 지급 책임을 인정했다.이번 판결은 장애인콜택시 이용자에 대한 행정기관의 자의적인 해석이 장애인의 이동권을 제한할 수 있음을 분명히 드러낸다.무엇보다 이미 앞서 서울고등법원과 대법원이 '장애인차별'을 인정하는 판결 선고를 했음에도 불구하고, 서울시가 법원 판결 이후의 장애인콜택시 이용 신청에 대해 기존 기준을 적용했다는 점은 쉽게 납득하기 어려운 지점이다.이와 관련해, 최정규 변호사(공익법률센터 파이팅챈스)는 장애인차별금지법 제49조에서는 이 법에서 정한 차별 행위가 악의적인 것으로 인정되는 경우 3년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금형에 처할 수 있다며, 서울시설공단의 이 사건 중증지체장애인에 대한 장애인콜택시 탑승거부 행위가 장애인차별금지법이 정한 '악의적 차별행위'에 해당할 수 있다고 지적했다.이 사건 장애인 당사자 원고를 대리하고 있는 임한결 변호사(재단법인 동천)는 "이번 사건은 장애인콜택시 이용 거부가 차별이라는 대법원 판결이 확정된 이후에도, 그 판결의 당사자인 서울시와 서울시설공단이 동일한 기준을 적용해 다시 이용을 거부했다는 점에서 심각성이 크다"고 설명했다.이어 "장애인에게 이동권은 단순한 편의의 문제가 아니라 사회참여와 일상생활을 가능하게 하는 기본적인 권리"라며, "뒤늦게 제도를 개선했다고 해서 이미 발생한 차별과 피해가 사라지는 것은 아니다. 법원이 차별을 인정한 것은 의미가 있지만, 인정된 위자료 액수는 반복된 차별과 공공기관으로서의 책임을 충분히 반영하지 못한 것으로 보인다"고 말했다.