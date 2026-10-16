조국 "정치검사 자식에게도 정의를" vs. 한동훈 "법적 대응할 것"

큰사진보기 ▲호남 반도체 클러스터 성공 방안 정책간담회 참석한 조국 원장조국혁신당 조국 혁신정책연구원장이 3일 전남광주 북구 엠에스엘에서 '호남 반도체 클러스터 성공 방안'을 주제로 열린 정책간담회에 참석해 발언하고 있다. 2026.9.3 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

"정치검사의 자식에게도 정치검사가 휘두른 류의 '정의'가 실현됨을 보여주어야 한다." - 조국 조국혁신당 혁신정책연구원장

"악의적으로 허위사실을 유포한 조국 전 의원에 대해 민형사상 엄중한 조치를 할 것이다." - 한동훈 무소속 국회의원 측

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큰사진보기 ▲한동훈 무소속 의원이 1일 오전 서울 여의도 국회 의원회관에서 '개정 형사소송법 시행 D-1 검찰폐지, 내일부터 지옥문이 열린다' 토론회에 참석하고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

조국 조국혁신당 혁신정책연구원장과 한동훈 무소속 국회의원이 자녀의 이른바 '허위 스펙' 의혹을 두고 정면충돌했다. 조 원장이 자신의 딸 조민씨에 대한 검찰 수사와 한 의원의 딸을 둘러싼 의혹에 대한 수사를 비교하며 '한동훈 특검법' 추진을 재차 촉구하자, 한 의원 측은 명백한 허위사실 유포라며 법적 대응을 예고했다.특히 조 원장은 과거 윤석열·한동훈 체제의 검찰이 자신의 가족에게 가했던 수사와 동일한 잣대를 적용해야 한다며 수사 형평성 문제를 정면으로 제기했다. 반면 한 의원 측은 핵심 근거로 제시된 '2만 시간 봉사활동' 의혹부터 사실관계가 잘못됐다며 반박했다.조국 원장은 16일 오전 자신의 페이스북에 "한동훈(부부)의 '결백함'과 한동훈 딸의 '천재성'을 '한동훈특검법'으로 확인해야 한다"라는 제목의 장문을 올렸다.그는 우선 2019년 자신의 딸 조민씨에 대한 검찰 수사를 소환했다. 당시 윤석열과 한동훈의 지휘 아래 검찰이 조씨의 학교생활기록부와 입시지원서에 기재된 인턴·봉사활동 기관을 압수수색하고, 출입 기록과 일기장까지 분석했다는 것이다. 실제 활동 시간과 발급 서류에 기재된 시간 사이의 불일치까지 문제 삼아 기소했다고도 지적했다.조 원장은 "내 딸은 그 불일치를 인정하고, 그 법적 결과를 감수했다"라며 "나는 사실판단과 법리적용에서 법원의 유죄판결에 동의할 수 없었지만, 국법을 지키는 시민으로 판결을 존중하고 받아들였다"라고 밝혔다.반면 한 의원의 딸에 대해서는 제대로 된 수사가 이뤄지지 않았다고 주장했다. 특히 한 의원의 딸이 2만 시간 봉사활동으로 표창장을 받았다고 보도된 사실을 거론하며 "2만 시간은 하루 8시간 5일 내내(주 40시간) 10년 동안 해야 하는 시간"이라며 "'천재' 아닌 '초능력자'라야 가능한 시간"이라고 꼬집었다.한 의원 측이 딸 개인이 아니라 봉사단체의 활동 시간이라고 해명했던 사실도 언급했다. 그러면서도 "그래도 문제다. 실제 활동은 봉사단체가 하고, 혜택은 한동훈 딸이 받았기 때문"이라며 당시 수사기관이 봉사활동 기관의 출입 기록 등을 확인하거나 관계자들을 소환하지 않았다고 비판했다.이 밖에도 논문 대필 의혹, 외주 제작 의혹이 제기된 스마트폰 애플리케이션, 노트북 50대 기부에 따른 수상 실적 등을 열거했다. 조 원장은 이와 관련한 의혹들이 충분히 수사되지 않았고, 한 의원 부부와 가족의 관여 여부도 제대로 규명되지 않았다는 취지의 주장을 이어갔다.그는 "이상 모두 한동훈이 '윤석열 정권의 황태자'로 불리던 시절 일어났다"라며 "검찰과 경찰은 모두 한동훈에게 알아서 기었다. 언론도 제대로 취재하지 않았음은 물론"이라고 했다.조국혁신당이 지난 2024년 총선에서 '한동훈 특검법'을 공약으로 내걸고 22대 국회 개원 이후 세 차례 법안을 발의했지만, 더불어민주당이 호응하지 않았다고도 지적했다. 그러면서 "이제 마지막 기회가 왔다. 법안을 재정비하여 통과시켜야 한다"라며 특검 도입을 요구했다.조 원장은 특히 "대한민국 검찰사에서 배우자와 자식까지 털고 찌르고 베는 것은 금기였다"라며 "그러나 이를 송두리째 깬 자들이 바로 윤석열과 한동훈으로 대표되는 정치검사들이었다"라고 강조했다. 그는 "많이 바라지 않는다. 더도 말고 덜도 말고 똑같이 가면 된다. 그 후 비로소 '정상적' 규칙이 자리잡힐 것"이라고 글을 마쳤다.한동훈 의원 측은 곧바로 반박에 나섰다. 한 의원실은 이날 공지를 통해 "조국 전 의원이 한동훈 의원 자녀가 현실적으로 불가능한 2만 시간 봉사를 했다고 말했다는 등 명백한 허위사실을 유포하고 있다"라고 비판했다.한 의원 측은 논란이 된 2만 시간이 딸 개인의 봉사활동 시간이 아니라, 딸이 소속된 봉사단체의 활동 시간을 의미한다고 설명했다.의원실은 "당시 온라인에 게재된 문구는 소속된 단체('her organization')가 봉사한 시간을 말하는 것이라는 점이 원문상으로도 분명하다"라며 "이미 지난 법무부장관 청문회에서 민주당 의원조차 잘못된 질의였음을 바로 수긍했다"라고 강조했다.실제로 지난 2022년 5월 9일 한 의원의 법무부장관 후보자 인사청문회 당시 김영배 더불어민주당 의원이 딸의 2만 시간 봉사활동 문제를 제기하자, 한 의원은 본인이 아니라 봉사단체가 활동한 시간이라고 반박한 바 있다.조 원장 역시 이날 페이스북에서 2만 시간이 봉사단체의 활동 시간이라는 한 의원 측 해명을 소개했다. 그러나 실제 활동 주체와 수상 혜택을 받은 사람이 다르다는 점을 꼬집었다. 한 의원 측은 이번 입장문에서 이 같은 수상 실적의 적절성이나 논문 대필·앱 제작 등 나머지 의혹에 관해서는 별도로 반박하지 않았다.한 의원 측은 조 원장에 대한 법적 대응 방침을 분명히 했다. 의원실은 "악의적으로 허위사실을 유포한 조국 전 의원에 대해 민형사상 엄중한 조치를 할 것"이라며 "조국 전 의원 외에도 허위사실 유포에 대해서 지위고하를 막론하고 엄중한 조치를 할 것"이라고 경고했다.