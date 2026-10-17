'암살자(들)' 봤는지 확인 없이 '2030 분노'?

1974년 10월 24일 동아일보 기자들은 자유언론실천선언을 발표했습니다. 유신독재 정권의 언론 검열과 기자 연행에 맞서 자유로운 취재와 보도의 권리를 지키겠다는 선언이었습니다. 이후 정권의 광고 탄압과 언론인 강제 해직이 이어졌고, 송건호를 비롯한 언론인들은 생계와 신변의 위협 속에서도 언론자유를 지키기 위해 싸웠습니다.
영화 <암살자(들)>은 육영수 여사 피격 사건을 소재로 당시 수사에 제기된 의문을 추적하면서, 유신독재 시기 언론 검열과 국가폭력, 민주언론을 지키려 했던 기자들의 모습까지 담았습니다. JTBC <앵커 한마디/펜은 빼앗겨도, 기개는 꺾이지 않았다>(10월 2일 오대영 앵커)
와 한겨레 <권태호 칼럼/'암살자(들)'에 자유언론실천선언 들어간 이유>(10월 7일 권태호 편집인)
는 영화가 그리고자 했던 언론자유와 기자정신을 설명합니다.
그러나 영화 개봉 이후 언론보도에서 주목받은 것은 언론자유와 기자정신보다 정치권이 제기한 역사왜곡 주장이었습니다. 국민의힘 정치인들이 영화의 상영 중단과 제작진 처벌까지 요구하면서 정치 공방이 격화됐고, 출연 배우와 영화에 호평을 남긴 이들까지 공격받았습니다.
영화가 실제 역사를 어떻게 재구성했는지, 당시 언론인들이 어떤 탄압을 받았고 무엇을 지키려 했는지보다 정치인 주장과 온라인 반응을 전하는 보도가 쏟아졌습니다. 과연 언론은 영화에 대한 정치적 비판을 전달하는 데 그치지 않고, 역사적 사실을 검증하고 시민 판단에 필요한 정보를 충분히 제공했을까요?
민주언론시민연합(이하 민언련)은 9월 23일부터 10월 12일까지 17개 언론사의 영화 <암살자(들)> 관련 보도 1,290건을 모니터링했습니다.
1부에서는 정치권의 역사왜곡 공세를 전달하며 드러난 언론의 사실검증 문제를 살펴봤습니다(관련기사 : '암살자(들)' 정치권 주장 검증 없이 반복한 언론
).
2부에서는 노무현 전 대통령의 죽음을 둘러싼 근거 없는 의혹을 '패러디'로 소개한 보도와 영화 관람 여부도 확인하지 않은 여론조사를 근거로 청년층의 반응을 단정하거나 관객의 판단 능력을 과소평가한 보도를 분석했습니다.
노무현 전 대통령 겨냥한 음모론, '패러디'로 전한 언론
영화 <암살자(들)>에 대한 정치 공세는 노무현 전 대통령의 죽음에 관한 음모론으로까지 번졌습니다. 이진숙 국민의힘 의원은 노 전 대통령의 죽음을 소재로 한 가짜 영화 포스터를 자신의 페이스북에 공유했고, 주진우 국민의힘 의원은 노 전 대통령의 죽음을 권양숙 여사가 사주했다는 영화가 나와도 표현의 자유로 인정할 것인지 반문했습니다. 박민영 국민의힘 미디어대변인은 노 전 대통령 유족에 대한 재수사까지 거론했습니다.
일부 언론은 이러한 주장의 근거와 고인·유족에 대한 모욕 문제를 충분히 따지지 않은 채 '패러디'와 '표현 논쟁'으로 소개했습니다. TV조선 <키워드 나우/역사왜곡 논란>(9월 28일 이채림 앵커)
은 주진우 의원의 주장을 전한 뒤 "표현의 자유와 영화적 상상력 어디까지 허용돼야 할까요"라는 질문으로 마무리했습니다.
TV조선 <티조챗/'미는자(들)' '간첩(들)' '부엉이바위의 진실' 밈까지…'암살자(들)'이 불붙인 표현 논쟁>(9월 30일 정은혜 기자)
은 이진숙 의원이 공유한 가짜 영화 포스터의 제목들을 구체적으로 소개하며 이를 '맞불 패러디', '표현의 자유 역지사지'로 설명했습니다. 기사 후반부에는 박민영 미디어대변인의 주장이 확인된 사실이 아니라고 지적했지만, 고인의 죽음을 소재로 근거 없는 의혹을 확산하는 행위를 두고 표현의 자유를 둘러싼 진영 간 대응이라는 틀로 전달했습니다.
한국경제 <"영화는 되고 배재고는 안 되고?"…'이중 잣대' 논란 불붙었다>(9월 29일 이미나 기자)
도 노 전 대통령의 죽음에 배후가 있는 것처럼 묘사한 가짜 영화 포스터가 공유되고 있다며 "실존 인물의 죽음을 둘러싼 음모론이 진영을 바꿔 가며 재생산되는 셈"이라고 전했습니다.
그러나 정치인들이 고인의 죽음을 소재로 근거 없는 의혹을 만들어 퍼뜨리는 행위는 단순한 패러디나 진영 간 맞대응으로만 설명할 문제가 아닙니다. 언론이 이러한 게시물의 제목과 내용을 반복해 전달하면서도 주장이 어떤 근거를 갖고 있는지 충분히 검증하지 않는다면, 고인과 유족을 겨냥한 음모론만 확산시킬 수 있습니다.
영화 관람도 확인 안 한 조사로 '2030 분노' 강조
개혁신당 산하 개혁연구원은 9월 29일 영화 <암살자(들)>에 대한 인식을 조사한 결과
, 응답자 58.2%가 '역사 왜곡'이라고 답했다고 밝혔습니다. 그러나 조사보고서를 살펴보면 응답자 25.5%는 조사 이전에 영화가 있다는 사실조차 몰랐고, 38.7%는 영화가 있다는 사실만 알고 있었습니다. 영화 내용을 알고 있었다는 응답은 35.9%에 그쳤으며, 실제 영화 관람 여부는 확인하지도 않았습니다. 그럼에도 해당 조사는 영화에 대해 몰랐던 응답자까지 영화의 역사왜곡 여부를 판단하도록 했습니다.
조선일보 <들끓는 2030… "'암살자(들)'은 역사왜곡">(9월 30일 원종빈·정동하 기자)
은 "20·30대 10명 중 7명 정도가 (…) 역사적 사실을 왜곡했다고 본다", "20·30대는 반감을 드러내며 영화를 비판하는 패러디 콘텐츠와 '밈'을 쏟아내고 있다"고 전했습니다. 한국경제 <'서울의 봄'처럼 될 줄 알았는데…'암살자(들)' 뜻밖의 후폭풍>(10월 3일 김예랑 기자)
도 해당 여론조사에서 2030세대가 역사왜곡이라고 답한 수치를 강조하면서 "팩트 체크에 민감한 MZ세대가 역사적 사실과 이탈한 영화적 설정에 한층 공격적인 반응을 보인 것으로 해석된다"고 주장했습니다.
그러나 두 보도 모두 해당 여론조사에서 영화 관람 여부를 확인하지 않았고, 여론조사 전 영화를 몰랐던 사람들까지 역사왜곡 여부 질문에 답했다는 사실은 설명하지 않았습니다. 해당 여론조사에서 영화 내용을 알고 있었다는 응답은 18~29세 45.9%, 30대 51.4%에 그쳤는데요. 영화에 대한 청년층의 실제 평가를 충분히 확인할 수 없는 여론조사 결과를 근거로 조선일보, 한국경제, 중앙일보
, 채널A
, MBN
은 2030세대가 영화의 역사왜곡에 거세게 반발하고 있다는 주장을 폈습니다.
관람 여부 확인 안 한 조사, 수치만 강조한 YTN
YTN <'암살자(들)' 3주차 무대 인사도 취소…해외에선 "창작 존중">(10월 8일 김승환 기자)
도 여론조사의 한계를 설명하지 않은 채 결과만 인용했습니다. YTN은 "응답자 절반 이상이 이 영화(<암살자(들)>)가 역사적 사실을 왜곡해 문제가 있다고 답한 여론조사 결과도 나왔다"며 창작의 자유로 문제가 없다는 응답보다 13.9%포인트 높다고 전했습니다.
해당 여론조사는 한길리서치가 10월 5~6일 전국 성인 1,500명을 대상으로 실시
했으며, '역사 사실 왜곡으로 문제가 있다'는 응답이 51.6%, '예술 창작의 자유로 문제 될 것이 없다'는 응답이 37.7%였습니다. 그러나 한길리서치는 응답자에게 영화 관람 여부는 물론 영화의 존재나 내용을 알고 있는지조차 확인하지 않았습니다. 그럼에도 YTN은 조사 결과를 두고 역사왜곡을 둘러싼 국내 여론의 근거로 제시했습니다.
두 여론조사 모두 영화의 역사왜곡 여부에 대한 응답자들의 인식을 파악한 결과일 뿐, 실제 영화를 관람한 사람들의 평가를 보여주는 자료는 아닙니다. 더욱이 개혁연구원 조사는 영화 자체를 몰랐던 응답자까지 포함했으며, 한길리서치 조사는 응답자들이 영화에 대해 얼마나 알고 있는지조차 확인할 수 없습니다.
그럼에도 언론은 이러한 조사 결과를 근거로 '영화가 역사왜곡이라는 평가를 받고 있으며, 특히 청년층이 거세게 반발하고 있다'고 강조했습니다. 영화 관람 여부조차 확인하지 않은 조사 결과로 청년층의 영화에 대한 평가와 반응을 단정한 것입니다.
청년 판단 능력, 같은 날 달리 평가한 조선일보
조선일보 <피해자를 가해자인듯 몰았다… 영화계, 현대사 끊임없이 왜곡>(9월 30일 백수진·김승재 기자)
은 영화 <암살자(들)>이 역사적 사실을 왜곡했다며 현대사를 소재로 한 영화계 전반의 책임까지 문제 삼았습니다. "현대사를 다룬 영화들은 작은 팩트를 확대하고 극단화하는 경향이 있는데 이는 돈벌이를 위해 만들어지는 가짜 뉴스와 메커니즘이 같다"는 황근 선문대 교수 발언을 전하며, 제작진이 정치적 비판을 흥행에 활용하는 '노이즈 마케팅'을 선택했을 가능성까지 제기했습니다. 그러나 제작진이 정치적 반발을 의도적으로 유도하거나 이를 흥행에 활용했다는 근거는 제시하지 않았습니다.
특히 조선일보는 "사건을 직접 겪지 않은 상태에서 영화나 드라마로 처음 접하는 젊은 세대가 허구적 설정을 '사실'로 받아들일 수" 있다며 역사적 사건을 소재로 한 영화 제작에 사회적 책임이 필요하다고 강조했습니다. 앞서 조선일보는 <들끓는 2030… "'암살자(들)'은 역사왜곡">
에서 청년들이 영화의 역사왜곡에 거세게 반발하고 있다며 이들의 공정성 인식과 비판적 태도를 강조했는데요. 같은 날 같은 영화를 다루면서 한편으로는 청년층을 역사왜곡을 비판적으로 판단하는 세대로, 다른 한편으로는 극영화의 허구를 사실로 받아들일 수 있는 세대로 묘사한 것입니다. 정작 두 주장 모두 청년들의 실제 영화 관람 경험이나 판단을 확인한 근거는 부족했습니다.
관객 오인 단정하고 제작진 책임 요구한 TV조선
TV조선 <따져보니/역사에 허구 한 방울, 음모론 만드는 왜곡?>(9월 28일 김충령 기자)
도 관객들이 허구와 사실을 혼동할 수 있다는 주장을 폈습니다. 김충령 기자는 영화와 탐사보도는 다르며 "허구와 실재를 섞어놓다 보니까 관객이 오해"하기 쉽다며 "<암살자(들)>은 당시 영상을 사용하진 않았지만, 너무 정교하게 제작해가지고 많은 사람들이 실제라고 혼동하게 했다는 비판"을 받고 있다고 전했습니다.
그러나 실제로 얼마나 많은 관객이 영화의 허구적 설정을 역사적 사실로 오인했는지는 확인하지 않았습니다. 관객들이 영화 속 허구와 사실을 구분해 스스로 판단할 수 있다는 가능성은 살피지 않은 채, 관객들이 영화에 쉽게 현혹될 수 있다는 주장만 강조한 것입니다.
윤정호 앵커는 "(영화가) '정제되지 않은 의혹을 던져놓곤 그걸로 또 돈을 번다' 이런 비판"도 제기되고 있다며 "우리 사회의 이성, 사회적 판단, 이런 것들은 마비가 된다는 얘기"가 있는데 "아무리 영화라고 하더라도 일정 부분 책임은 져야 하지 않나 이런 생각"도 든다고 주장했습니다. 영화가 의혹을 제기한 것과 이를 역사적 사실로 확정한 것은 다른데도, 관객들이 영화의 허구를 사실로 받아들일 것이라는 근거 없는 우려를 바탕으로 제작진의 상업적 의도까지 문제 삼고 책임을 요구한 것입니다.
* 모니터 대상
2026년 9월 23일~10월 12일 포털사이트 네이버에서 17개 언론사를 대상으로 키워드 '암살자(들)'로 검색한 보도 전체
- 방송 : KBS, MBC, SBS, JTBC, TV조선, 채널A, MBN, YTN, 연합뉴스TV
- 신문 : 경향신문, 동아일보, 조선일보, 중앙일보, 한겨레, 한국일보, 매일경제, 한국경제
덧붙이는 글 | 이 글은 민주언론시민연합 홈페이지(www.ccdm.or.kr)에도 실립니다.