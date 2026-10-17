'암살자(들)' 정치권 주장 검증 없이 반복한 언론

국민의힘 공세 이후 보도량 13.5배 급증, YTN·채널A·TV조선 집중
1974년 10월 24일 동아일보 기자들은 자유언론실천선언을 발표했습니다. 유신독재 정권의 언론 검열과 기자 연행에 맞서 자유로운 취재와 보도의 권리를 지키겠다는 선언이었습니다. 이후 정권의 광고 탄압과 언론인 강제 해직이 이어졌고, 송건호를 비롯한 언론인들은 생계와 신변의 위협 속에서도 언론자유를 지키기 위해 싸웠습니다.
영화 <암살자(들)>은 육영수 여사 피격 사건을 소재로 당시 수사에 제기된 의문을 추적하면서, 유신독재 시기 언론 검열과 국가폭력, 민주언론을 지키려 했던 기자들의 모습까지 담았습니다. JTBC <앵커 한마디/펜은 빼앗겨도, 기개는 꺾이지 않았다>(10월 2일 오대영 앵커)
와 한겨레 <권태호 칼럼/'암살자(들)'에 자유언론실천선언 들어간 이유>(10월 7일 권태호 편집인)
는 영화가 그리고자 했던 언론자유와 기자정신을 설명합니다.
그러나 영화 개봉 이후 언론보도에서 주목받은 것은 언론자유와 기자정신보다 정치권이 제기한 역사왜곡 주장이었습니다. 국민의힘 정치인들이 영화의 상영 중단과 제작진 처벌까지 요구하면서 정치 공방이 격화됐고, 출연 배우와 영화에 호평을 남긴 이들까지 공격받았습니다.
영화가 실제 역사를 어떻게 재구성했는지, 당시 언론인들이 어떤 탄압을 받았고 무엇을 지키려 했는지보다 정치인 주장과 온라인 반응을 전하는 보도가 쏟아졌습니다. 과연 언론은 영화에 대한 정치적 비판을 전달하는 데 그치지 않고, 역사적 사실을 검증하고 시민 판단에 필요한 정보를 충분히 제공했을까요?
민주언론시민연합(이하 민언련)은 영화 <암살자(들)>이 개봉한 9월 23일부터 10월 12일까지 20일간 포털사이트 네이버에서 17개 언론사를 대상으로 검색어 '암살자(들)'로 수집한 보도 1,290건을 모니터링했습니다. 9월 23일부터 27일까지 5일간 보도는 31건으로 하루 평균 6.2건에 그쳤습니다. 그러나 9월 27일 주진우 국민의힘 의원이 소셜미디어에서 영화를 비판하고, 28일 장동혁 국민의힘 대표가 가세한 이후 보도량이 급증했습니다. 9월 28일부터 10월 12일까지 보도는 1,259건으로 하루 평균 83.9건, 이전보다 13.5배 늘었습니다. 전체 보도의 97.6%가 9월 28일 이후 집중됐습니다.
언론사별로는 YTN이 121건으로 가장 많았고, 채널A 105건, TV조선 98건 순입니다. 특히 세 방송사의 하루 평균 보도 건수는 YTN이 0.8건에서 7.8건으로, 채널A는 0건에서 7.0건으로, TV조선은 0.4건에서 6.4건으로 증가했습니다. 세 방송사의 보도를 합하면 324건으로 전체 보도 1,290건의 25.1%를 차지합니다.
민언련은 이러한 보도량 변화와 함께 언론이 정치권의 주장을 어떻게 전달했는지, 역사적 사실과 정치인의 발언을 검증했는지, 영화의 창작적 표현과 관객의 판단을 어떻게 평가했는지 살펴봤습니다. 특히 정치권의 역사왜곡 주장을 사실확인 없이 반복하거나 근거가 부족한 여론조사를 청년층의 평가로 확대 해석한 보도, 영화가 다룬 언론탄압과 국가폭력의 역사에 충분히 주목하지 않은 보도를 중심으로 분석했습니다.
김정일 사과 대상도 확인 안 하고 정치권 주장 반복
영화 <암살자(들)>을 비판하는 과정에서 장동혁 국민의힘 대표는 9월 28일 소셜미디어를 통해 2002년 박근혜 당시 한국미래연합 대표가 방북했을 때 김정일 북한 국방위원장이 육영수 여사 피격 사건에 대해 직접 사과했다고 주장했습니다. 그러나 이는 기록으로 뒷받침되지 않는 주장입니다. 김정일이 유감을 표한 것으로 확인되는 사건은 1968년 청와대 습격을 시도한 이른바 '김신조 사건'입니다.
그런데 언론은 이러한 사실관계를 확인하지 않은 채 장동혁 대표의 주장을 반복했습니다. TV조선 <'육영수 피격'은 자작극?…역사 왜곡 논란>(9월 28일 류주현 기자)
은 "야권은 '2002년 박근혜 전 대통령 방북 당시 김정일이 직접 육영수 여사 시해 사건에 대해 사과했다'며 '황당무계한 음모론'이라고 목소리를 높였다"고 전했습니다. KBS, MBC, SBS, JTBC, TV조선, 채널A, MBN, 연합뉴스TV, 경향신문, 동아일보, 중앙일보, 한겨레, 한국일보, 매일경제, 한국경제 등이 9월 28일 하루에만 23건의 보도에서 장 대표 주장을 검증 없이 그대로 전했습니다.
JTBC는 <팩트체크/북한이 '육여사 사건' 인정하고 사과?>(9월 29일 김혜미 기자)
에서 이 주장의 사실관계를 확인했습니다. 박근혜의 자서전과 방북기 등을 검토한 결과, 김정일이 육영수 여사 피격 사건에 대해 사과했다는 근거를 찾기 어렵다고 밝혔습니다. 당시 일본 언론에 관련 발언이 보도됐지만 박근혜 측이 부인한 사실도 확인했습니다. 북한이 사건의 배후라는 당시 한국 정부의 공식 발표와 북한이 이를 인정하고 사과했다는 주장은 구분해야 한다는 것입니다.
TV조선 <키워드 나우/역사왜곡 논란>(9월 28일 이채림 앵커)
은 장동혁 대표 주장보다 한발 더 나아가 "훗날 김정일도 박근혜 당시 국회의원을 만나서, '하급자들이 벌인 일이어서 사전에 알지 못했다'고 범행을 시인한 바" 있다고 왜곡된 사실을 보도했는데요. JTBC의 팩트체크 이후에도 잘못된 주장을 이어갔습니다. TV조선 <키워드 나우/선전영화>(9월 30일 이채림 앵커)
에서 북한이 2002년 김정일의 사과를 통해 사건에 대한 책임을 인정했다는 취지로 설명한 뒤 "북한도 포기한 음모론이 21세기 한국에서 영화로 되살아나는 게 안타깝다"고 주장한 겁니다. 사실이 아닌 내용을 사실인 것처럼 전하고, 이를 근거로 영화까지 비판했습니다. 팩트체크 이후에도 장동혁 대표의 주장을 반복한 곳은 TV조선, 한겨레, 한국일보입니다.
이들은 영화가 역사적 사실을 왜곡했다는 정치권 주장을 보도하면서 정작 비판의 근거가 되는 사실관계는 확인하지 않았습니다. 더구나 팩트체크를 통해 잘못된 주장이라는 사실이 드러난 뒤에도 이를 반복하기도 했습니다. 역사왜곡을 비판한다면서 확인되지 않은 정치인 주장을 사실로 전달한다면, 언론 스스로 역사적 사실에 대한 검증 책임을 외면하는 것입니다.
내란 부정 발언도 '논란', 정치인 캐릭터로 소비한 언론
영화 <암살자(들)>을 둘러싼 정치 공방에서 법원 판결로 확인된 역사적 사실까지 부정하는 발언이 나왔습니다. 김태규 국민의힘 의원은 9월 30일 JTBC 유튜브 <장르만 여의도>에서 윤석열과 전두환의 내란 여부를 묻는 질문에 모두 "아니다"라고 답했습니다. 진행자가 전두환의 내란죄는 법원 판결까지 끝났다고 지적했지만, 김 의원은 "역사적인 평가가 더 필요하다"며 주장을 굽히지 않았습니다. 그러나 전두환은 1997년 4월 대법원에서 내란수괴죄 등이 인정돼 무기징역을 확정받았으며, 윤석열도 2026년 2월 1심에서 내란우두머리 혐의 등이 유죄로 인정돼 무기징역을 선고받았습니다.
그런데 JTBC, 매일경제, 연합뉴스TV, 중앙일보, 한겨레, 한국경제, 한국일보, MBN, TV조선, YTN, 경향신문 등 26건의 관련 보도에서는 확정판결까지 부정한 김 의원 발언을 '논란'으로 다뤘습니다.
특히 중앙일보 <입 열면 국회 뒤흔든다…국민의힘 "매운맛" 공격수 김태규>(10월 4일 김보름 기자)
는 "국회 입성 5개월 차인 김태규 국민의힘 의원이 국회 회의장에서 고성을 지르는 '샤우팅'에 이어 전두환·윤석열 전 대통령의 내란죄를 인정하지 않는다는 발언 등으로 각종 이슈와 논란의 중심에 섰다"고 전했습니다.
이어 김 의원이 고성을 지르거나 상대방을 조롱한 사례와 내란 부정 발언을 함께 소개하며 국민의힘의 '매운맛' 공격수로 부상했다고 평가했습니다. 마치 스포츠 선수의 전력을 평가하듯 내란 부정 발언까지 정치인의 공격성과 존재감을 보여주는 사례로 다룬 것입니다.
국회의원은 독자적인 헌법상 권한과 의무를 부여받은 '1인 헌법기관'입니다. 특히 판사 출신 국회의원이 확정판결까지 부정했다면 언론은 그 발언이 무엇을 부정하고 있는지 분명하게 설명해야 합니다. 내란죄를 인정한 법원 판결을 부정하는 발언을 단순한 정치적 '논란'이나 정치인의 화제성으로 소비해서는 안 됩니다.
배재고 응원과 극영화, '이중잣대'로 몰아간 언론
영화 <암살자(들)>을 둘러싼 역사왜곡 공세에는 스타벅스 '탱크데이' 마케팅과 배재고 야구부의 5·18민주화운동 폄훼 응원까지 동원됐습니다. 영화의 표현의 자유는 인정하면서 배재고 학생들을 징계한 것이 '이중잣대' 아니냐는 주장입니다. 일부 언론도 이러한 주장을 부각했습니다.
한국경제 <"영화는 되고 배재고는 안 되고?"…'이중 잣대' 논란 불붙었다>(9월 29일 이미나 기자)
는 제목에서부터 '이중잣대'를 전면에 내세웠습니다. "배재고 사태 때는 왜 징계했나. 응원은 응원일 뿐"이라는 온라인 반응을 "표현의 자유가 사안에 따라 선택적으로 적용되고 있다는 비판"으로 전했습니다.
채널A <김종석의 왜/"유해진 보호 위해 모든 조치">(10월 5일 김종석 기자)
에서 진행자 김종석 기자는 "2030 젊은층이 영화 <암살자(들)>을 불편해하는 본질은 진영에 따라 달라지는 잣대와 기준 때문이라는 지적"이 많다거나, "경기 중에 '스타벅스 가야지'라는 구호를 외쳤던 배재고 학생들은 징계를 받고 아예 사과까지 하면서 누군가의 표현으로는 쥐잡듯이 잡더니, 영화 <암살자(들)>만 영화적 상상력과 표현의 자유가 괜찮냐라는 지적"이 있다고 주장했습니다. 사실상 '지적'이라는 표현을 빌려 '이중잣대'가 적용되고 있다고 주장한 겁니다.
TV조선 <뉴스더/5·18과 다른 육영수?>(10월 5일 박재훈 기자)
는 배재고 사태 당시 더불어민주당의 비판과 영화 <암살자(들)>에 대한 더불어민주당 의원의 호평을 비교하며 "같은 역사 왜곡이지만, 육영수 여사 피격을 다룬 <암살자(들)>을 보는 시각은 정반대"라며 "'같은 역사왜곡인데 5·18은 안 되고 <암살자(들)>은 되냐'는 비판이 그래서 나오는 것"이라고 주장했습니다. 윤정호 앵커도 "같은 역사왜곡 같은데 왜 잣대가 다르냐, 여기에 대한 정치권에 대한 물음"도 있겠다고 말했습니다. 배재고 야구부의 5·18 폄훼 구호와 역사적 사건을 소재로 재구성한 극영화를 모두 '같은 역사왜곡'으로 규정한 것입니다.
서로 다른 표현과 역사적 사건, 같은 잣대로 평가할 수 있나
조선일보 <피해자를 가해자인듯 몰았다… 영화계, 현대사 끊임없이 왜곡>(9월 30일 백수진·김승재 기자)
은 "5·18이나 4·3에 대해선 다른 역사적 해석의 가능성을 일절 허용하지 않으면서, 이번처럼 박정희 정부 시절의 역사에 대해선 표현의 자유를 앞세우는 이른바 진보 진영의 '내로남불'도 비판받고 있다"고 전했습니다.
그러나 5·18민주화운동과 제주4·3사건은 국가 차원의 진상조사와 역사적 검증을 통해 국가폭력의 실상이 확인된 사건입니다. 역사적 조사와 검증을 통해 확인된 사실을 부정하는 주장과, 수사 과정에 의문이 제기돼 온 사건을 소재로 재구성한 극영화를 같은 성격의 역사왜곡으로 취급할 수는 없습니다.
육영수 여사 피격 사건에 대해서는 과거 수사 과정과 사건의 배후에 관한 의문이 제기됐고, 이후 2005년 SBS <그것이 알고 싶다>와 MBC <이제는 말할 수 있다> 등 언론의 탐사보도에서도 관련 의혹을 다뤘습니다. 이러한 의문과 의혹의 입증 여부는 구분하되, 각각의 주장이 어떤 사실과 근거에 기반하는지는 따져야 합니다.
스타벅스 '탱크데이' 마케팅과 배재고 야구부의 5·18민주화운동 폄훼 응원 역시 영화 <암살자(들)>과 같은 기준으로 평가할 수 없습니다. 기업의 상업적 홍보에는 기업의 사회적 책임이, 상대 학교 선수들을 향한 응원 구호에는 스포츠 경기의 질서와 상대방에 대한 존중이 적용됩니다.
반면 극영화에는 창작의 자유와 관객의 선택권이 중요하게 고려돼야 합니다. 10월 15일 폐막한 부산국제영화제에서 정한석 집행위원장을 비롯한 영화인들도 "영화를 직접 보고 판단하는 것은 온전히 관객의 몫"이라고 일갈했습니다. 서로 다른 영역에서 발생한 표현에 동일한 기준을 적용하지 않았다는 이유만으로 '이중잣대'라고 비판하는 것은 타당하지 않습니다.
더욱이 <암살자(들)>은 육영수 여사 피격 사건뿐 아니라 유신독재 시기 언론 검열과 중앙정보부의 권력 남용, 국가폭력까지 다루고 있습니다. 영화가 제기한 역사적 의혹과 당시 국가권력의 행태를 구분해 검토할 필요가 있지만, 일부 언론은 이러한 문제보다 육영수 여사 피격 사건 유족의 피해와 정치적 형평성 문제에 집중했습니다.
언론이 따져야 할 것은 어느 정치 진영에 유리한 역사적 해석인지가 아니라, 영화 속 어떤 설정이 어떤 사실과 다른지, 정치권이 제시한 비교에는 역사적 근거가 있는지입니다. 그러나 일부 보도는 이러한 검증보다 정치권의 '이중잣대' 주장을 전달하는 데 무게를 뒀습니다.
* 모니터 대상
2026년 9월 23일~10월 12일 포털사이트 네이버에서 17개 언론사를 대상으로 키워드 '암살자(들)'로 검색한 보도 전체
- 방송 : KBS, MBC, SBS, JTBC, TV조선, 채널A, MBN, YTN, 연합뉴스TV
- 신문 : 경향신문, 동아일보, 조선일보, 중앙일보, 한겨레, 한국일보, 매일경제, 한국경제
덧붙이는 글 | 이 글은 민주언론시민연합 홈페이지(www.ccdm.or.kr)에도 실립니다.