부천 내동 공장 화재… 소방관 5명 부상, 1명은 심정지 상태

큰사진보기 ▲16일 오전 경기도 부천시 오정구 내동의 한 금속부품 공장에서 화재가 발생해 소방관 5명과 공장 관계자 2명 등 모두 7명이 다쳤다. 중상을 입은 소방관 2명 가운데 1명은 심정지 상태로 병원에 이송됐다. ⓒ 정재현 관련사진보기

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큰사진보기 ▲현장 방문을 마무리하는 과정에서 소방 재정 관련 발언으로 소방 노조들이 반발하고 있다는 취지의 질문이 나왔다. 기자는 “소방 재정 빨대 발언 때문에 소방 노조들이 반발하고 있는데”라고 물었다. 이에 추 지사가 아닌 경기도 관계자가 “그거는 지금 화재 현장이니까요. 추가 질의 없으시면 바로 화재 현장 방문 이동하도록 하겠습니다”라고 답했다. ⓒ 정재현 관련사진보기

큰사진보기 ▲기자는 “소방 재정 빨대 발언 때문에 소방 노조들이 반발하고 있는데”라고 물었다. 이에 추 지사가 아닌 경기도 관계자가 “그거는 지금 화재 현장이니까요. 추가 질의 없으시면 바로 화재 현장 방문 이동하도록 하겠습니다”라고 답했다. ⓒ 정재현 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 부천뉴스에도 실립니다.

16일 오전 경기도 부천시 오정구 내동의 한 금속부품 공장에서 화재가 발생해 소방관 5명과 공장 관계자 2명 등 모두 7명이 다쳤다. 중상을 입은 소방관 2명 가운데 1명은 심정지 상태로 병원에 이송됐다.추미애 경기도지사는 이날 화재 현장을 방문해 "부상 소방관들의 빠른 쾌유를 기원하고, 위험 물질을 취급하는 사업장에 대한 예방 활동과 단속을 강화하겠다"고 밝혔다. 특히 추 지사는 "작업장 근로자들을 먼저 대피시킨 뒤 현장에 남아 있던 소방관들이 미처 빠져나오지 못한 동료를 구조하러 달려가는 과정에서 피해를 입었다"고 설명했다.추 지사는 이날 현장에서 화재 당시 소방관들의 구조 활동과 부상 경위를 설명했다. 그는 "이번 화재에서 경기소방이 3분 만에 출동해 피해 확산을 막아냈다"라며 "현장에서는 작업장에서 일하시는 분들을 먼저 내보내고, 소방관들이 가장 뒤늦게 남아서 나오다가 불이 빨리 번지는 바람에 미처 안전하게 대피하지 못했다"라고 말했다.이어 "마지막으로 나오지 못한 소방관을 향해 구조하러 달려갔다"라며 "구조 활동이 이뤄졌지만, 병원에 도착했을 때는 심정지 상태일 정도로 중태에 빠져 있다"라고 설명했다. 현장 근로자들의 대피를 돕고 마지막까지 구조 활동을 벌이던 소방관들이 동료를 구하기 위해 다시 들어가는 과정에서 피해를 입었다는 것이다.추 지사는 부상 소방관들에 대한 안타까움도 나타냈다. 그는 "두 분의 소방관께서 크게 다치시고 한 분은 중태에 빠져 있다"라며 "매우 큰 충격이고 안타깝게 생각한다. 빠른 쾌유를 빈다"라고 말했다. 이어 "도지사로서, 또 경기도는 치료를 통해 빨리 회복될 수 있도록 더욱 세심하게 살피고 만전을 기하도록 하겠다"라고 밝혔다.추 지사는 이번 화재를 계기로 평소 예방 활동의 중요성을 강조했다. 그는 부천처럼 소규모 공장이 밀집한 지역뿐 아니라 경기도 전역에 유사한 공장이 산재해 있다는 점을 지적했다. 추 지사는 "이런 화재 때마다 늘 안타까운 것은 평소 예방 활동이 매우 중요하다는 것"이라며 위험 물질을 취급하는 사업장에 대한 관리·감독을 강화하겠다고 밝혔다.이어 "앞으로 경기도는 소방본부와 긴밀히 협력을 해서 보다 사전 예방 교육과 예방 활동을 강화하겠다"며 "위험 물질을 허가 없이 사용하는 경우를 충분히 인지할 수 있도록 하고, 위험 물질을 취급하는 업소를 미리 단속하는 등 예방 활동을 강화하는 조치를 즉각 해나가도록 하겠다"고 말했다.그러면서 "도지사로서 가지고 있는 권한을 충분히 발휘해서 예방 활동에 한 치의 소홀함이 없도록 하겠다"고 강조했다. 다만 위험 물질의 실제 취급 실태와 허가 대상 여부, 화재 발생 원인 등은 관계 당국의 조사를 통해 확인돼야 한다.현장 방문을 마무리하는 과정에서 소방 재정 관련 발언으로 소방 노조들이 반발하고 있다는 취지의 질문이 나왔다. 기자는 "소방 재정 빨대 발언 때문에 소방 노조들이 반발하고 있는데"라고 물었다. 이에 추 지사가 아닌 경기도 관계자가 "그거는 지금 화재 현장이니까요. 추가 질의 없으시면 바로 화재 현장 방문 이동하도록 하겠습니다"라고 답했다.한편 조용익 부천시장은 화재 진압 과정에서 중상을 입은 소방대원에 대해 안타까움을 표했다. 조 시장은 "화재 진압에 나섰다가 중상을 입은 소방대원도 계신다"며 "부상자들의 빠르고 완전한 쾌유와 일상 복귀를 바란다"고 밝혔다. 이어 "부천시는 사고 상황을 면밀히 살피고, 피해 수습과 복구에 필요한 일을 끝까지 챙기겠다"고 강조했다.