"초등교과서에 한자표기? 멈추지 않으면 정권 퇴진 운동"

대통령 소속 국가교육위원회가 '초등교과서 한자표기' 추진을 본격 진행하고 있는 사실이 알려지자, 20개 국어단체가 "이 정책이 이재명 대통령의 뜻이라면 정권 퇴진 운동에 나설 것"이라고 강하게 반발했다.
"작년에 왔던 각설이처럼 초등교과서 한자표기? 시대착오"
16일 오후 1시 30분, 한글문화단체모두모임, 우리말살리는겨레모임, 한글문화연대, 세종대왕기념사업회, 외솔회, 세종국어문화원 등 20개 국어단체 대표들은 서울 광화문 세종대왕상 앞에 모여 "시대착오적 한자표기 반대" 등이 적힌 손팻말을 일제히 들었다. 국가교육위 규탄 기자회견에 나선 것.
이날 방송인이기도 한 정재환 한글문화연대 공동대표는 "초등교과서 한자병기(한자표기)는 진짜 해서는 안 되는 것이다. 우리 어린이들에게 정말 과중한 학업 부담만 더하는 일이 될 것"이라면서 "국가교육위가 당장 한자병기 추진을 멈추지 않으면 '국가교육위'가 아니고 '국가고통위'로 기억될 것"이라고 경고했다.
이날 참석자들은 다음과 같은 구호를 외쳤다.
"한자 사교육 부추기는 국교위는 반성하라!"
"교육 망치고 학생 괴롭히는 초등교과서 한자표기 반대한다!"
"인공지능 세상에 시대착오적 한자표기 반대한다!"
박근혜 정부 시절 한자병기반대운동본부 상임의장을 맡았던 이대로 '우리말 살리는 겨레모임' 공동대표도 이날 기자회견에서 "세상이 거꾸로 가는 것 같다. 광복이 된 뒤부터 교과서를 한글로 만들고 이 나라를 이렇게 발전시켰는데 또 한자병기, 한자혼용 얘기가 나오고 있다"라면서 "작년에 왔던 각설이처럼 또 한자병기를 추진하는 것을 용납할 수 없다"라고 비판했다. 그러면서 "국가교육위가 한자표기든, 한자병기든 이 시도를 멈추지 않으면 정권 퇴진 운동까지 하겠다"라고 선언했다.
이건범 한글문화연대 대표도 "지금 국가교육위가 추진하는 한자표기는 한자병기 반대에 내몰린 박근혜 정부가 2026년에 세웠다가 이 또한 완전 폐기된 정책"이라면서 "그런데 이것을 다시 국가교육위가 재탕하고 있으니 참으로 한심스럽다"라고 꼬집었다.
이날 참석 단체들은 밝힘글에서 "국민주권정부를 내걸고 나선 이재명 정부의 대통령 직속 국가교육위에서 박근혜 정부 시절 큰 혼란을 일으킨 초등교과서 한자표기 정책을 이어받아 추진한다는 말이 들린다. 한 마디로 시대착오"라면서 "국가교육위는 한자 사교육 업체의 농간과 한자 향수에 빠진 일부 지식인의 억지 때문에 일어났던 혼란을 왜 되살리려 하는가?"라고 물었다.
이어 참석 단체들은 "혹시라도 이재명 대통령의 의도가 그러하여 국가교육위에서 강행하려는 것이라면 우리는 이재명 정부가 국민주권정부도 민주정부도 아님을 선언하고 정권 퇴진 운동에 나설 것"이라고 경고했다.
다음은 이들 단체가 이날 내놓은 '초등교과서에 한자표기가 필요 없는 까닭 4가지'다.
첫째, 한자어 이해에 실마리가 되는 정보는 한자 모양이 아니라 훈에서 나오는데, 한자 교육으로 가면 글자 모양 외우느라 시간과 체력만 낭비한다.
둘째, 우주(집 우, 집 주), 비난(아닐 비, 어려울 난)처럼 한자의 훈을 모아도 단어 의미에 다가가지 못하는 한자어가 너무 많다.
셋째, 법 법, 죄 죄, 벌 벌, 재물 재처럼 한자의 훈과 음이 동어반복에 불과한 경우가 많은데, 이런 한자가 들어간 단어는 법과 죄와 벌과 재물의 뜻을 모른다면 단어 이해에 한자 지식이 아무 도움도 되지 않는다.
넷째, 교과서 한자어 가운데 어려운 한자가 섞인 단어가 많다. 우선은 어렵지 않고 중요한 한자만 가르치면 어떻겠냐 싶겠지만, 그런 한자가 들어 있는 한자어는 안 가르쳐도 뜻 이해에 전혀 문제가 없다.
한편, <오마이뉴스>는 지난 15일 자 기사 ([단독] 초등교과서 한자 표기 본격화...'제2의 한자병기 사태 https://omn.kr/2k4vd
)에서 "국가교육위가 최근 본회의와 워크숍 등을 비공개로 열고 한글 전용인 현재의 초등학교 교과서를 바꿔 한자를 함께 표기하는 방안을 본격 논의한 것으로 확인됐다"라면서 "이에 대해 국가교육위원들이 별다른 이의를 제기하지 않아, 특별한 일이 없는 한 교과서 한자표기가 오는 10월에 발표될 '중장기 교육발전계획 시안'에 들어갈 것으로 보인다"라고 보도한 바 있다.