빗물이 더 맛있다고? 20년 실험해 봤더니

큰사진보기 ▲세 가지 물 중 어떤 물이 가장 맛있을까요?10월 15일 서울 노원구 천수텃밭 하늘물 문화제에서 열린 물 맛 블라인드 테스트. 시민들은 정체를 알 수 없는 세 종류의 물을 마시고 가장 맛있는 물에 스티커를 붙였다. ⓒ 한무영 관련사진보기

큰사진보기 ▲가장 맛있다고 선택한 물은 빗물이었다오후 2시부터 6시까지 진행된 물 맛 블라인드 테스트의 최종 결과. A는 통에 담아 판매하는 물, B는 수돗물, C는 빗물이다. 가장 많은 스티커가 붙은 곳은 C였다. ⓒ 한무영 관련사진보기

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큰사진보기 ▲빗물, 수질검사 결과는?2026년 9월 한국환경수도연구원이 검사한 빗물 시료의 시험성적서. 제시된 46개 먹는물 수질기준 항목을 모두 만족했다. ⓒ 한무영 관련사진보기

덧붙이는 글 | 흔히 '보는 것이 믿는 것(Seeing is believing)'이라고 한다. 그러나 빗물의 맛에 관한 한 '맛보는 것이 믿는 것(Tasting is believing)'이라는 말이 더 어울린다. 빗물이 맛있다고 백 번 설명하는 것보다 직접 한 모금 마셔보는 것이 훨씬 설득력 있다. 시민들과 학생들의 혀는 거짓말을 하지 않는다. 물의 정체를 모른 채 자신의 입맛으로 선택한 결과이기 때문이다.



지난 20년 동안 여러 도시에서 반복된 블라인드 테스트에서 빗물이 가장 많은 선택을 받았다. 빗물에 대한 선입견을 바꾸는 가장 좋은 방법은 안전성이 확인된 빗물을 직접 맛보게 하는 것이다.



Seeing is believing을 넘어, Tasting is believing!

세 가지 물 중에서 어떤 물이 가장 맛있을까요? 지난 15일 서울 노원구 천수텃밭에서 열린 '하늘물 문화제'에서는 재미있는 실험이 진행됐다. 행사장에는 A, B, C라고 표시된 세 대의 냉온수기가 놓여 있었다. 시민들은 세 종류의 물을 마셔보고 가장 맛있다고 생각하는 물을 선택했다. 다만, 무엇이 어떤물인지 알려주지 않았다.마음에 드는 물을 고른 뒤 해당 칸에 색깔 스티커를 붙이는 방식이었다. 어린이부터 어른까지 누구나 참여할 수 있는 간단한 실험이었다. 행사장 한쪽에는 '물 맛 블라인드 테스트'라는 제목과 함께 '당신의 선택은?'이라는 질문이 적힌 투표판이 설치돼 있었다.오후 2시부터 6시까지 네 시간 동안 진행된 테스트가 끝났다. 최종 투표판에는 빨강, 노랑, 파랑, 초록색 스티커가 가득 붙어 있었다. 가장 많은 스티커가 붙은 곳은 C였다. A와 B보다 눈에 띄게 많은 선택을 받은 것이다.그렇다면 C는 어떤 물이었을까? A는 통에 담아 판매하는 물, B는 수돗물이었다. 그리고 C는 바로 빗물을 모아 처리한 물이었다. 시민들이 가장 맛있다고 선택한 물은 하늘에서 내린 빗물이었다.개인적으로 이번 결과가 그리 놀랍지 않았다. 지난 20년 동안 서울, 부산, 대구, 목포, 경남 고성 등 전국 여러 지역에서 물 맛 블라인드 테스트를 진행해 왔기 때문이다. 심지어 국회와 서울대학교에서도 해보았다. 해외에서는 베트남 하노이와 캄보디아 프놈펜에서도 같은 실험을 진행했다. 참가자 수와 각 물이 받은 표의 수는 장소마다 달랐다. 그러나 한 가지 공통점이 있었다. 언제 어디서 실험하든 가장 많은 선택을 받은 물은 빗물이었다.국회에서든, 대학에서든, 마을 주민들이 참여하는 지역 행사에서든 결과는 같았다. 참가자의 직업이나 나이, 지역은 달라도 빗물을 가장 맛있다고 선택한 것이다.물론 이런 시민 참여 실험은 엄격한 조건에서 진행하는 과학적 관능검사는 아니다. 물의 온도나 보관 상태, 개인의 취향 등에 따라 결과가 달라질 수 있다. 하지만 20년 동안 다양한 장소에서 반복적으로 비슷한 결과가 나왔다는 사실은 충분히 흥미롭다.우리는 흔히 돈을 주고 사 마시는 물이 더 맛있을 것이라고 생각한다. 반면 빗물이라고 하면 더럽거나 맛이 없을 것이라는 선입견도 있다. 그런데 물의 정체를 알려주지 않고 직접 마셔보게 하면 뜻밖의 결과가 나온다.물의 맛은 무엇으로 결정될까? 물속에 녹아 있는 미네랄의 종류와 양, 온도, 냄새 등이 영향을 미친다. 빗물은 자연의 증발과 응결 과정을 통해 만들어진다. 물이 증발할 때 대부분의 염류와 비휘발성 불순물은 남기 때문에 빗물은 일반적으로 용존 미네랄 함량이 낮은 편이다. 이러한 특성이 빗물을 부드럽고 담백하게 느끼게 하는 요인일 수 있다. 다만 미네랄이 적다고 반드시 더 맛있는 것은 아니며, 실제 맛은 처리 방법과 개인의 취향에 따라 달라진다.그렇다면 빗물을 마셔도 괜찮을까? 이번 문화제 현장에는 한국환경수도연구원이 지난 9월에 검사한 빗물의 시험성적서도 전시돼 있었다. 검사한 빗물 시료는 제시된 46개 먹는물 수질기준 항목을 모두 만족했다. 일반세균은 0 CFU/mL였고, 총대장균군과 대장균도 검출되지 않았다. pH는 7.0이었다.물론 이것은 검사한 특정 시료의 결과다. 모든 빗물이 언제나 안전하다는 뜻은 아니다. 빗물은 대기와 집수시설을 통과하면서 오염될 수 있으므로, 마시기 위해서는 적절한 처리와 위생관리, 수질 확인이 필요하다. 그러나 제대로 관리한 빗물도 먹는 물 수질기준에 적합한 물이 될 수 있다는 사실을 보여준다.이번 하늘물 문화제를 주관한 녹색어울림의 이은수 대표와는 15년 전 처음 만났다. 그동안 우리는 빗물문화 확산과 시민 환경교육을 위해 함께 활동해 왔다. 이번 행사에서도 이 대표는 시민들이 직접 물을 맛보고 판단할 수 있도록 블라인드 테스트를 마련했다.나는 이러한 방식이 참 좋다고 생각한다. 빗물이 맛있다고 백 번 설명하는 것보다 직접 한 번 마셔보게 하는 것이 훨씬 설득력 있기 때문이다. 사람들은 자신의 입맛으로 판단한다. 그리고 가장 맛있다고 선택한 물이 빗물이었다는 사실을 알게 되면 빗물에 대한 생각도 달라질 수 있다.이번 천수텃밭 문화제에서도 빗물이 가장 많은 선택을 받았다. 서울뿐 아니라 부산, 대구, 목포, 경남 고성, 하노이와 프놈펜에서도 같은 결과가 나왔다. 우리는 흔히 돈을 주고 사는 물이 더 좋고 맛있을 것이라 생각한다. 그러나 적어도 이번 물 맛 비교에서는 그런 예상이 맞지 않았다.하늘에서 공짜로 내리는 비가, 돈을 주고 사 마시는 물보다 더 맛있다는 평가를 받은 것이다. 물론 안전하게 처리하고 수질을 확인한 빗물이어야 한다.이제 독자들에게도 '돈 주고 사 마시는 물과 하늘에서 내린 빗물, 어느 쪽이 더 맛있을 것 같습니까?'라고 묻고 싶다. 정답을 미리 정하지 말고 직접 마셔본 뒤 선택해 보면 어떨까? 어쩌면 그동안 우리가 빗물에 대해 갖고 있던 생각이 달라질지도 모른다.